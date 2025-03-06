Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170187
ИКТ 13255
Организации 10398
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3399
Системы 25207
Персоны 72840
География 2760
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2584
Мероприятия 843

Cleafy


06.03.2025 Дорогостоящий троянец под Android атакует десятки банков и криптобирж 1
28.06.2024 Новая версия известного троянца делает вид, что выключает смартфон 1
27.03.2023 Продвинутое хакерское «русское» ПО, которым могут пользоваться даже чайники, массировано атакует приложения банков и криптобирж 1
26.01.2022 Новый троянец ворует данные в Android и сбрасывает настройки на заводские 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Cleafy и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1441 3
Telegram Group 2044 1
ThreatFabric 4 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4931 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1003 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8525 3
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3101 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27977 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12752 3
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 551 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11255 1
Швейцарский нож - многофункциональный складной нож - Swiss knife - Swiss made 36 1
MaaS - Malware-as-a-Service - Вредоносное ПО как услуга 27 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1949 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12545 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3933 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1465 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 916 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2247 1
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 108 1
Google Android-уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 107 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6225 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25583 1
Keylogger - Кейлоггер - Кейлогер 119 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24338 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5337 1
Google Android 14094 3
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 20 1
Google Play - Google Store - Android Market 3313 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4541 1
Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 31 1
WhatsApp Messenger 1093 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4996 1
Мельникова Анастасия 390 1
Зайцев Михаил 271 1
Павлов Никита 80 1
Италия - Итальянская Республика 4364 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13357 2
Испания - Королевство 3722 2
Таджикистан - Республика 869 1
Молдавия - Республика Молдова 712 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Индонезия - Республика 961 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1282 1
Украина 7638 1
Армения - Республика 2298 1
Канада 4896 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52284 1
Франция - Французская Республика 7868 1
Турция - Турецкая республика 2382 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14233 1
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
Польша - Республика 1964 1
Америка Латинская 1818 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1038 1
Европа 21820 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17177 1
Казахстан - Республика 5577 1
Беларусь - Белоруссия 5733 1
Узбекистан - Республика 1750 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48427 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 752 3
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 459 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 218 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5886 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 855 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
Создано именных указателей - 170187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще