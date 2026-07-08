В сети найден «конструктор», серийно изготовляющий вредоносы для всех основных ОС Всем достанется Исследователи компании LevelBlue выявили новый троянец удалённого доступа (RAT) QuimaRAT, который может с равным успехом атаковать среды Windows, Linux и macOS. Кросспл

Россия под атакой: Организации под массированным нападением нового RAT-троянца и шифровальщиков ых сервисах: скрипты - на GitHub, двоичные файлы - в Dropbox. Это затрудняет устранение вредоносных компонентов. Angel Bena / Pexels На российских пользователей идет серийная атака с использованием и RAT-трояна, и шифровальщика Плюс к этому широко используется утилита defendnot, нейтрализующая Windows Defender (она заставляет штатный антивирус Windows полагать, что в систему установлен друг

F6: киберпреступники используют связку CraxsRAT и NFCGate в атаках на клиентов банков Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, обнаружила новые атаки на клиентов российских банков с использованием связки Android-трояна CraxsRAT и приложения NFCGate. Теперь злоумышленники могут без единого звонка устанавливать на устройства пользователей вредоносный софт, способный через NFC-модули дистанционно перехватывать и

Эксперты Solar 4RAYS выявили новую волну фишинга на компании под видом рассылки от приставов жили новую мощную волну фишинговой кампании с использованием трояна удаленного доступа DarkWatchman RAT. Вредоносные письма, замаскированные под официальные уведомления от московского Межрайонн

Исследователи Positive Technologies выявили новый бэкдор в арсенале группировки Dark Caracal иалисты департамента Threat Intelligence экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center, PT ESC) в результате исследования вредоносного программного обеспечения Poco RAT. Ранее бэкдор не был атрибутирован к какой-либо известной группировке, однако дополнительный анализ атак позволил экспертам связать активность с Dark Caracal. В течение 2024 г. внутренними

Эксперты Positive Technologies выявили финансово мотивированную APT-группировку, которая оставалась незамеченной минимум полтора года го центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center – PT ESC) выявила и отследила новую APT-группировку – DarkGaboon. Для злоумышленников характерно использование зловреда Revenge RAT в сочетании с шаблонами финансовых документов, загруженными с легитимных российских ресурсов по финансовой тематике. DarkGaboon атакует финансовые подразделения компаний из России как миним

Android-троян CraxsRAT ворует данные пользователей под видом мобильных приложений госучреждений раммного обеспечения — CraxsRAT. CraxsRAT – многофункциональный Android-троян, относящийся к классу RAT (Remote Access Trojan). Это вредоносное программное обеспечение, предоставляющее злоумышл

Исследование Positive Technologies: киберпреступники атакуют жертв руками их коллег I квартале продолжила расти доля использования ВПО для удаленного управления (remote access trojan, RAT) в атаках на организации, а также было выявлено массовое распространение скиммеров (ВПО д

«Лаборатория Касперского» обнаружила сложную многоэтапную атаку на криптокошельки инов и паролей от криптовалютных кошельков — GreetingGhoul — и троянец Remcos Remote Access Trojan (RAT). Эксперты обращают внимание, что атакующие используют продвинутые методы и демонстрируют

Российские компании атакует хитрое шпионское ПО, спрятанное в системном реестре Windows Темный соглядатай Бесфайловый RAT-троянец и кейлоггер DarkWatchman атакует российские организации. Его разработчики предпол

Главные угрозы в III квартале 2021 года: программы-вымогатели и трояны удаленного доступа Компания Avast опубликовала отчет об угрозах за III квартал 2021 г. По данным исследователей лаборатории угроз Avast, риск столкнуться с атаками программ-вымогателей и троянов удаленного доступа (RAT) вырос как для бизнеса, так и для обычных пользователей. RAT могут использоваться для отраслевого шпионажа, кражи учетных данных, преследования и даже распределенных атак типа «отказ

Команда Check Point Research отследила 130 атак с использованием Telegram ленно отправлять вредоносные команды и совершать операции через приложение. За последние три месяца в CPR отследили более 130 кибератак, в которых злоумышленники управляли трояном удаленного доступа (RAT) ToxicEye через Telegram. Злоумышленники распространяли вредоносы, маскируя их под вложения электронной почты, и через эту активность получали доступ к системе, данным, а также могли устана

«Лаборатория Касперского»: треть компьютеров на промышленных предприятиях в опасности из-за инструментов удаленного контроля Эксперты «Лаборатории Касперского» выяснили, что на каждом третьем компьютере в промышленной сети установлен какой-либо инструмент удаленного контроля (RAT – remote administration tool). При этом каждый пятый RAT идет по умолчанию вместе с ПО для промышленных систем. Такая ситуация создает потенциальный риск для индустриальных сред, пос

Хакеры научились создавать ботнеты из легального ПО sco Talos сменили классификацию Remcos на троянское программное обеспечение для удаленного доступа (RAT), и советуют администраторам проверять и обрабатывать установку Remcos, как и любого друг

Создан вирус, невидимый для антивирусов и Mac OS X RAT-невидимка и база разрешений Эксперт по безопасности Патрик Уордл (Patrick Wardle) обнаружил RAT-вредонос, который атакует компьютеры под управлением Mac OS X и умудряется оставаться нев

Франкоязычные компании стали жертвами атак с применением агрессивной социальной инженерии Примечательно, что сервер управления, с которым связывалась троянская программа удалённого доступа (RAT), находился на территории Украины, рассказали CNews в компании. В апреле 2013 г. секретар

Злоумышленники получают доступ к веб-камерам и микрофонам пользователей с помощью RAT циальной инженерии, злоумышленники вынуждают свою потенциальную жертву установить на свой компьютер RAT (Remote Access Tool — инструмент удаленного доступа). Данное программное обеспечение пред