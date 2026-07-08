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Кибербезопасность Trojan RAT Remote Access Toolkit Trojan Средство удаленного управления Троян
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|08.07.2026
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В сети найден «конструктор», серийно изготовляющий вредоносы для всех основных ОС
Всем достанется Исследователи компании LevelBlue выявили новый троянец удалённого доступа (RAT) QuimaRAT, который может с равным успехом атаковать среды Windows, Linux и macOS. Кросспл
|30.01.2026
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Россия под атакой: Организации под массированным нападением нового RAT-троянца и шифровальщиков
ых сервисах: скрипты - на GitHub, двоичные файлы - в Dropbox. Это затрудняет устранение вредоносных компонентов. Angel Bena / Pexels На российских пользователей идет серийная атака с использованием и RAT-трояна, и шифровальщика Плюс к этому широко используется утилита defendnot, нейтрализующая Windows Defender (она заставляет штатный антивирус Windows полагать, что в систему установлен друг
|02.04.2025
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F6: киберпреступники используют связку CraxsRAT и NFCGate в атаках на клиентов банков
Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, обнаружила новые атаки на клиентов российских банков с использованием связки Android-трояна CraxsRAT и приложения NFCGate. Теперь злоумышленники могут без единого звонка устанавливать на устройства пользователей вредоносный софт, способный через NFC-модули дистанционно перехватывать и
|19.03.2025
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Эксперты Solar 4RAYS выявили новую волну фишинга на компании под видом рассылки от приставов
жили новую мощную волну фишинговой кампании с использованием трояна удаленного доступа DarkWatchman RAT. Вредоносные письма, замаскированные под официальные уведомления от московского Межрайонн
|28.02.2025
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Исследователи Positive Technologies выявили новый бэкдор в арсенале группировки Dark Caracal
иалисты департамента Threat Intelligence экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center, PT ESC) в результате исследования вредоносного программного обеспечения Poco RAT. Ранее бэкдор не был атрибутирован к какой-либо известной группировке, однако дополнительный анализ атак позволил экспертам связать активность с Dark Caracal. В течение 2024 г. внутренними
|22.01.2025
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Эксперты Positive Technologies выявили финансово мотивированную APT-группировку, которая оставалась незамеченной минимум полтора года
го центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center – PT ESC) выявила и отследила новую APT-группировку – DarkGaboon. Для злоумышленников характерно использование зловреда Revenge RAT в сочетании с шаблонами финансовых документов, загруженными с легитимных российских ресурсов по финансовой тематике. DarkGaboon атакует финансовые подразделения компаний из России как миним
|31.10.2024
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Android-троян CraxsRAT ворует данные пользователей под видом мобильных приложений госучреждений
раммного обеспечения — CraxsRAT. CraxsRAT – многофункциональный Android-троян, относящийся к классу RAT (Remote Access Trojan). Это вредоносное программное обеспечение, предоставляющее злоумышл
|22.08.2024
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Исследование Positive Technologies: киберпреступники атакуют жертв руками их коллег
I квартале продолжила расти доля использования ВПО для удаленного управления (remote access trojan, RAT) в атаках на организации, а также было выявлено массовое распространение скиммеров (ВПО д
|14.06.2023
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«Лаборатория Касперского» обнаружила сложную многоэтапную атаку на криптокошельки
инов и паролей от криптовалютных кошельков — GreetingGhoul — и троянец Remcos Remote Access Trojan (RAT). Эксперты обращают внимание, что атакующие используют продвинутые методы и демонстрируют
|24.12.2021
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Российские компании атакует хитрое шпионское ПО, спрятанное в системном реестре Windows
Темный соглядатай Бесфайловый RAT-троянец и кейлоггер DarkWatchman атакует российские организации. Его разработчики предпол
|24.11.2021
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Главные угрозы в III квартале 2021 года: программы-вымогатели и трояны удаленного доступа
Компания Avast опубликовала отчет об угрозах за III квартал 2021 г. По данным исследователей лаборатории угроз Avast, риск столкнуться с атаками программ-вымогателей и троянов удаленного доступа (RAT) вырос как для бизнеса, так и для обычных пользователей. RAT могут использоваться для отраслевого шпионажа, кражи учетных данных, преследования и даже распределенных атак типа «отказ
|23.04.2021
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Команда Check Point Research отследила 130 атак с использованием Telegram
ленно отправлять вредоносные команды и совершать операции через приложение. За последние три месяца в CPR отследили более 130 кибератак, в которых злоумышленники управляли трояном удаленного доступа (RAT) ToxicEye через Telegram. Злоумышленники распространяли вредоносы, маскируя их под вложения электронной почты, и через эту активность получали доступ к системе, данным, а также могли устана
|20.09.2018
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«Лаборатория Касперского»: треть компьютеров на промышленных предприятиях в опасности из-за инструментов удаленного контроля
Эксперты «Лаборатории Касперского» выяснили, что на каждом третьем компьютере в промышленной сети установлен какой-либо инструмент удаленного контроля (RAT – remote administration tool). При этом каждый пятый RAT идет по умолчанию вместе с ПО для промышленных систем. Такая ситуация создает потенциальный риск для индустриальных сред, пос
|12.09.2018
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Хакеры научились создавать ботнеты из легального ПО
sco Talos сменили классификацию Remcos на троянское программное обеспечение для удаленного доступа (RAT), и советуют администраторам проверять и обрабатывать установку Remcos, как и любого друг
|22.02.2018
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Создан вирус, невидимый для антивирусов и Mac OS X
RAT-невидимка и база разрешений Эксперт по безопасности Патрик Уордл (Patrick Wardle) обнаружил RAT-вредонос, который атакует компьютеры под управлением Mac OS X и умудряется оставаться нев
|30.08.2013
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Франкоязычные компании стали жертвами атак с применением агрессивной социальной инженерии
Примечательно, что сервер управления, с которым связывалась троянская программа удалённого доступа (RAT), находился на территории Украины, рассказали CNews в компании. В апреле 2013 г. секретар
|23.08.2012
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Злоумышленники получают доступ к веб-камерам и микрофонам пользователей с помощью RAT
циальной инженерии, злоумышленники вынуждают свою потенциальную жертву установить на свой компьютер RAT (Remote Access Tool — инструмент удаленного доступа). Данное программное обеспечение пред
|28.03.2008
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GTA4: Everyone's A Rat
Компания Rockstar, как и было обещано ранее, опубликовала последний трейлер из экшена Grand Theft Auto 4 перед, собственно, его выходом. Видеоролик под названием "Everyone's A Rat" можно скачать в стандартном разрешении (10,68 МБ) и в высоком (35,14 МБ). О GTA4, без сомнения, в ближайшем месяце мы услышим еще не раз, но, похоже, больше не увидим трейлеров от самой Ro
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельникова Анастасия 440 9
|Зайцев Михаил 347 9
|Ермаков Дмитрий 25 6
|Павлов Никита 148 6
|Баулин Валерий 56 4
|Скулкин Олег 86 4
|Егоров Евгений 41 4
|Водясов Алексей 222 4
|Pratt Ian - Пратт Йэн 5 3
|Holland Alex - Холланд Алекс 3 3
|Куган Владислав 6 3
|Казаков Денис 7 3
|Кирюхин Дмитрий 86 3
|Дягилев Василий 84 3
|Дрюков Владимир 51 3
|Галкин Николай 140 2
|Наместников Юрий 40 2
|Галов Дмитрий 66 2
|Калинин Дмитрий 39 2
|Купреев Олег 18 2
|Вишняков Алексей 19 2
|Кузеванов Дмитрий 21 2
|Морев Дмитрий 12 2
|Чунижеков Федор 10 2
|Зонов Александр 55 2
|Бадаев Александр 6 2
|Lemke Larry - Лемке Ларри 6 2
|Пыжов Станислав 7 2
|Тимков Иван 2 2
|Stoker Carol - Стойкер Кэрол 4 2
|Савин Илья 2 2
|Галушкин Олег 182 2
|Шадаев Максут 1215 2
|Новиков Алексей 66 2
|Осипов Александр 96 1
|Авезова Яна 20 1
|Мантуров Денис 127 1
|Каргалев Ярослав 22 1
|Волков Дмитрий 69 1
|Гвоздев Дмитрий 146 1
|BleepingComputer - Издание 461 8
|Securelist 30 3
|Hacker News 94 3
|Nature 833 2
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
|Future - Space.com 200 2
|The Register - The Register Hardware 1788 2
|Ведомости 1495 2
|CNews - ZOOM.CNews 1867 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11577 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2455 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
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