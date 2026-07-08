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Кибербезопасность Trojan RAT Remote Access Toolkit Trojan Средство удаленного управления Троян

 

СОБЫТИЯ

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08.07.2026 В сети найден «конструктор», серийно изготовляющий вредоносы для всех основных ОС

Всем достанется Исследователи компании LevelBlue выявили новый троянец удалённого доступа (RAT) QuimaRAT, который может с равным успехом атаковать среды Windows, Linux и macOS. Кросспл
30.01.2026 Россия под атакой: Организации под массированным нападением нового RAT-троянца и шифровальщиков

ых сервисах: скрипты - на GitHub, двоичные файлы - в Dropbox. Это затрудняет устранение вредоносных компонентов. Angel Bena / Pexels На российских пользователей идет серийная атака с использованием и RAT-трояна, и шифровальщика Плюс к этому широко используется утилита defendnot, нейтрализующая Windows Defender (она заставляет штатный антивирус Windows полагать, что в систему установлен друг
02.04.2025 F6: киберпреступники используют связку CraxsRAT и NFCGate в атаках на клиентов банков

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, обнаружила новые атаки на клиентов российских банков с использованием связки Android-трояна CraxsRAT и приложения NFCGate. Теперь злоумышленники могут без единого звонка устанавливать на устройства пользователей вредоносный софт, способный через NFC-модули дистанционно перехватывать и
19.03.2025 Эксперты Solar 4RAYS выявили новую волну фишинга на компании под видом рассылки от приставов

жили новую мощную волну фишинговой кампании с использованием трояна удаленного доступа DarkWatchman RAT. Вредоносные письма, замаскированные под официальные уведомления от московского Межрайонн
28.02.2025 Исследователи Positive Technologies выявили новый бэкдор в арсенале группировки Dark Caracal

иалисты департамента Threat Intelligence экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center, PT ESC) в результате исследования вредоносного программного обеспечения Poco RAT. Ранее бэкдор не был атрибутирован к какой-либо известной группировке, однако дополнительный анализ атак позволил экспертам связать активность с Dark Caracal. В течение 2024 г. внутренними

22.01.2025 Эксперты Positive Technologies выявили финансово мотивированную APT-группировку, которая оставалась незамеченной минимум полтора года

го центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center – PT ESC) выявила и отследила новую APT-группировку – DarkGaboon. Для злоумышленников характерно использование зловреда Revenge RAT в сочетании с шаблонами финансовых документов, загруженными с легитимных российских ресурсов по финансовой тематике. DarkGaboon атакует финансовые подразделения компаний из России как миним
31.10.2024 Android-троян CraxsRAT ворует данные пользователей под видом мобильных приложений госучреждений

раммного обеспечения — CraxsRAT. CraxsRAT – многофункциональный Android-троян, относящийся к классу RAT (Remote Access Trojan). Это вредоносное программное обеспечение, предоставляющее злоумышл
22.08.2024 Исследование Positive Technologies: киберпреступники атакуют жертв руками их коллег

I квартале продолжила расти доля использования ВПО для удаленного управления (remote access trojan, RAT) в атаках на организации, а также было выявлено массовое распространение скиммеров (ВПО д
14.06.2023 «Лаборатория Касперского» обнаружила сложную многоэтапную атаку на криптокошельки

инов и паролей от криптовалютных кошельков — GreetingGhoul — и троянец Remcos Remote Access Trojan (RAT). Эксперты обращают внимание, что атакующие используют продвинутые методы и демонстрируют
24.12.2021 Российские компании атакует хитрое шпионское ПО, спрятанное в системном реестре Windows

Темный соглядатай Бесфайловый RAT-троянец и кейлоггер DarkWatchman атакует российские организации. Его разработчики предпол
24.11.2021 Главные угрозы в III квартале 2021 года: программы-вымогатели и трояны удаленного доступа

Компания Avast опубликовала отчет об угрозах за III квартал 2021 г. По данным исследователей лаборатории угроз Avast, риск столкнуться с атаками программ-вымогателей и троянов удаленного доступа (RAT) вырос как для бизнеса, так и для обычных пользователей. RAT могут использоваться для отраслевого шпионажа, кражи учетных данных, преследования и даже распределенных атак типа «отказ
23.04.2021 Команда Check Point Research отследила 130 атак с использованием Telegram

ленно отправлять вредоносные команды и совершать операции через приложение. За последние три месяца в CPR отследили более 130 кибератак, в которых злоумышленники управляли трояном удаленного доступа (RAT) ToxicEye через Telegram. Злоумышленники распространяли вредоносы, маскируя их под вложения электронной почты, и через эту активность получали доступ к системе, данным, а также могли устана
20.09.2018 «Лаборатория Касперского»: треть компьютеров на промышленных предприятиях в опасности из-за инструментов удаленного контроля

Эксперты «Лаборатории Касперского» выяснили, что на каждом третьем компьютере в промышленной сети установлен какой-либо инструмент удаленного контроля (RAT – remote administration tool). При этом каждый пятый RAT идет по умолчанию вместе с ПО для промышленных систем. Такая ситуация создает потенциальный риск для индустриальных сред, пос
12.09.2018 Хакеры научились создавать ботнеты из легального ПО

sco Talos сменили классификацию Remcos на троянское программное обеспечение для удаленного доступа (RAT), и советуют администраторам проверять и обрабатывать установку Remcos, как и любого друг
22.02.2018 Создан вирус, невидимый для антивирусов и Mac OS X

RAT-невидимка и база разрешений Эксперт по безопасности Патрик Уордл (Patrick Wardle) обнаружил RAT-вредонос, который атакует компьютеры под управлением Mac OS X и умудряется оставаться нев
30.08.2013 Франкоязычные компании стали жертвами атак с применением агрессивной социальной инженерии

Примечательно, что сервер управления, с которым связывалась троянская программа удалённого доступа (RAT), находился на территории Украины, рассказали CNews в компании. В апреле 2013 г. секретар
23.08.2012 Злоумышленники получают доступ к веб-камерам и микрофонам пользователей с помощью RAT

циальной инженерии, злоумышленники вынуждают свою потенциальную жертву установить на свой компьютер RAT (Remote Access Tool — инструмент удаленного доступа). Данное программное обеспечение пред
28.03.2008 GTA4: Everyone's A Rat

Компания Rockstar, как и было обещано ранее, опубликовала последний трейлер из экшена Grand Theft Auto 4 перед, собственно, его выходом. Видеоролик под названием "Everyone's A Rat" можно скачать в стандартном разрешении (10,68 МБ) и в высоком (35,14 МБ). О GTA4, без сомнения, в ближайшем месяце мы услышим еще не раз, но, похоже, больше не увидим трейлеров от самой Ro

Публикаций - 184, упоминаний - 242

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1698 37
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 948 34
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5680 28
Telegram Group 2965 24
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1806 23
Microsoft Corporation 25816 18
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1231 16
Google LLC 12739 12
Microsoft Corporation - GitHub 1085 12
Check Point Software Technologies 830 9
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 89 9
Cisco Systems 5374 8
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1113 8
Fortinet 455 7
Cisco Systems - Talos 50 6
Dr.Web - Доктор Веб 1294 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 6
PhantomCore - Хакерская группировка 18 5
Watch Wolf - Hive0117 - Хакерская группировка 12 5
Dropbox 527 5
F6 - F6 CERT - F.A.С.С.T. CERT - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 88 5
AnyDesk Software GmbH 60 4
Thoma Bravo - Proofpoint 41 4
Apple Inc 13212 4
ESET - ESET Software 1163 4
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 624 4
Trend Micro 652 4
TA505 - Хакерские группировки 7 3
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 3
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 87 3
CloudEyE 8 3
Shedding Zmiy - Lifting Zmiy - Хакерская группировка 18 3
PhaseShifters - Sticky Werewolf - Хакерская группировка 10 3
Librarian Likho - Librarian Ghouls - Rare Werewolf - Rezet - Хакерская группировка 18 3
Yandex - Яндекс 9289 3
HP Inc. 5903 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 607 3
NSO Group 33 3
MVPower 12 3
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 50 2
Royal Dutch Shell - Шелл 235 4
Приорбанк 13 3
ГПБ Белгазпромбанк 20 3
Белагропромбанк 24 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1782 3
ВЭБ.РФ - Банк БелВЭБ - Белвнешэкономбанк- Белзнешэканамбанк - Белвнешстрах УСП - Внешэкономстрой КСО - Сивельга 13 3
СтатусБанк 4 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 2
МТБанк 11 2
Технобанк - Белорусский Индустриальный Банк 8 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3155 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 2
Альфа-Банк 1985 2
Tesla Motors 465 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2438 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 286 1
Газпром бурение 62 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Fidelity 45 1
Силовые машины 166 1
Русэнергосбыт 10 1
101Hotels.com 456 1
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 1
Amnesty International 21 1
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 1
Почта России ПАО 2380 1
ГПБ - Газпромбанк 1280 1
МКБ - Московский кредитный банк 659 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 195 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1069 1
Visa International 1996 1
Русагро Группа Компаний 385 1
Северсталь ПАО - Severstal 634 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 500 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 299 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5986 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13964 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5711 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1514 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3593 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5742 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3208 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 3
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 61 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1695 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3664 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3964 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6578 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1212 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 498 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 789 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 185 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 187 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 521 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 1
МВД Украины - Министерство внутренних дел Украины - ГАИ - Национальная полиция Украины 23 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 18 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3331 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 295 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1445 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1550 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2081 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4964 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 460 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 177 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 388 1
Единая Россия - Политическая партия 321 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1068 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 235 1
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Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1070 39
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13759 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28403 36
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 723 34
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6568 31
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9461 31
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 931 29
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3063 29
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 966 29
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17040 28
Keylogger - Кейлоггер - Кейлогер 139 26
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10054 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54246 25
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5847 25
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1862 23
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8374 22
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9567 22
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5215 21
Дистанционное управление - Удалённое управление 1274 20
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8698 20
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 644 19
Оповещение и уведомление - Notification 6031 18
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9341 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26948 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13431 17
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 363 17
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 774 17
Microsoft Windows 16943 46
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5775 43
Google Android 15301 38
Linux OS 11586 18
Google Android Package Kit - APK 305 18
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 648 15
Microsoft Office 4192 13
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2533 13
Google Chrome - браузер 1714 12
Google Play - Google Store - Google Android Market 3571 12
Apple macOS 2435 11
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 189 11
FreePik 1865 10
Discord 184 10
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1048 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6322 9
JavaScript - JS - язык программирования 1433 9
Mozilla Firefox - браузер 1957 9
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 276 9
Microsoft Windows PowerShell 251 8
Positive Technologies - PT Sandbox 117 7
NFCGate - Вредоносное ПО 30 7
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 329 7
Много приложений - RuStore - Рустор 650 6
Google YouTube - Видеохостинг 3006 6
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2039 6
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 127 6
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 6
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 108 5
F6 - F6 XDR - F.A.С.С.T. Managed XDR - F6 MDP - F6 Malware Detonation Platform 49 5
ByteDance - TikTok 357 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1300 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1290 5
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 172 5
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 171 5
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1409 5
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 915 5
Google VirusTotal 109 5
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 4
C/C++ - Язык программирования 899 4
Мельникова Анастасия 440 9
Зайцев Михаил 347 9
Ермаков Дмитрий 25 6
Павлов Никита 148 6
Баулин Валерий 56 4
Скулкин Олег 86 4
Егоров Евгений 41 4
Водясов Алексей 222 4
Pratt Ian - Пратт Йэн 5 3
Holland Alex - Холланд Алекс 3 3
Куган Владислав 6 3
Казаков Денис 7 3
Кирюхин Дмитрий 86 3
Дягилев Василий 84 3
Дрюков Владимир 51 3
Галкин Николай 140 2
Наместников Юрий 40 2
Галов Дмитрий 66 2
Калинин Дмитрий 39 2
Купреев Олег 18 2
Вишняков Алексей 19 2
Кузеванов Дмитрий 21 2
Морев Дмитрий 12 2
Чунижеков Федор 10 2
Зонов Александр 55 2
Бадаев Александр 6 2
Lemke Larry - Лемке Ларри 6 2
Пыжов Станислав 7 2
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