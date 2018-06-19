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Индексная книга (каталог) CNews*
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IBAN International Bank Account Number Международный номер банковского счета

СОБЫТИЯ


19.06.2018 «Мегафон» запустил в своих салонах услугу денежных переводов Western Union на банковские счета за рубежом

Комиссию за транзакцию оплачивает отправитель, который должен указать страну назначения перевода, сумму транзакции, название банка, где открыт счет получателя, код банка БИК (BIC/SWIFT), номер счета (IBAN) и ФИО получателя. Также потребуется документ, удостоверяющий личность. Набор реквизитов зависит от страны назначения перевода.
26.12.2016 В «Visa Qiwi Кошельке» упрощены трансграничные денежные переводы на банковские счета

банковский счёт за рубежом», ввести данные отправителя и получателя, SWIFT BIC банка и номер счета (IBAN), на который поступят денежные средства. Дополнительно при переводе на счет юрлица нужно
31.07.2015 OOOPay отменила комиссию на вывод средств на банковские счета

Выводить средства с электронных кошельков OOOPay на банковские счета теперь можно без комиссии. Как сообщили CNews в компании OOOPay, на данный момент это нововведение распространяется на клиентов, которые выводят средства на свои счета в банках
16.09.2013 В «Яндекс.Деньгах» появилась возможность переводить средства на банковские счета в США

В «Яндекс.Деньгах» появилась возможность переводить средства из электронного кошелька прямо на банковские счета юридических и физических лиц в США. Это значит, что пользователи сервиса могут, например, бронировать номера в американских отелях, платить за аренду автомобилей, различные кур
23.01.2013 Прямые денежные переводы MoneyGram на банковские счета станут доступны в 50 странах мира

м интеграции и подключения. Это позволит MoneyGram быстро и эффективно подключать новые страны и финансовые учреждения к сервису, а пользователям — оперативно, удобно и безопасно отправлять деньги на банковские счета. «Совместный проект с WorldPay — продолжение нашей стратегии по сотрудничеству с ведущими компаниями индустрии с целью расширения нашей сети обслуживания и портфеля услуг, — за
10.05.2012 «Промсвязьбанк» и WebMoney запустили сервис мгновенных переводов средств на банковские счета с электронных кошельков

«Промсвязьбанк» сообщил о запуске совместного с системой WebMoney Transfer сервиса по мгновенным переводам на банковские счета с электронных кошельков. Теперь у пользователей интернет-банка PSB-Retail появилась возможность не только пополнять кошельки WebMoney в режиме онлайн 24 часа в сутки, но и пере
18.02.2011 Из-за утечки под угрозой оказались банковские счета тысяч людей

Из-за крупной утечки данных под угрозой оказались банковские счета тысяч жителей штата Мэн. Как сообщает издание News Center со ссылкой на слова Джона Мерфи (John Murphy), президента кредитного союза Maine Credit Union League, в течение послед

Публикаций - 243, упоминаний - 247

IBAN и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Yandex - Яндекс 9216 12
Microsoft Corporation 25775 12
Google LLC 12688 12
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
Apple Inc 13154 8
PayPal 671 8
Webmoney - Вебмани.Ру 547 8
Perimetrix - Периметрикс 274 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
МегаФон 10742 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 6
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Meta Platforms - Facebook 4621 5
InfoWatch - Инфовотч 1185 5
Check Point Software Technologies 829 5
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Ростелеком 10948 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
X Corp - Twitter 2938 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Softline - Софтлайн 3743 4
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Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
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IBS QA Solutions - IBS AppLine Innovation - ИБС АппЛайн Инновации - ранее Аплана АйТи Инновации 10 2
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Питерская группа связистов 441 2
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MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 11
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
NanduQ - Qiwi 1013 9
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 8
Почта России ПАО 2370 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
ВТБ - Почта Банк 514 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Альфа-Банк 1979 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Takilant 52 3
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 3
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 3
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 3
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 3
Tessi 9 2
BCW - BioCollections Worldwide 7 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
ККБ - Консервативный коммерческий банк - Краскомбанк 17 2
ПриватБанк - PrivatBank 197 2
Colonial Pipeline 34 2
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 2
Платина КБ 30 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Траст НБ - Рост Банк - Казанский АБ 6 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Евросеть 1421 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 10
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
Федеральное казначейство России 1949 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 6
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 5
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Government of Spain - Fuerzas Armadas de España - Вооружённые силы Испании - Policía Nacional - Национальная полиция Испании 20 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 2
Районные суды РФ 196 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ETNO Association - European Telecommunications Network Operators' Association - Ассоциация европейских телекоммуникационных операторов связи 2 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
GNI - Global Network Initiative 3 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
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ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
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FreePik 1841 8
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Microsoft Windows 16882 7
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Webmoney Transfer 165 4
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Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 3
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
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АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 2
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Western Union MT - Western Union Money Transfer - Western Union MTCN - Money Transfer Control Number 5 2
F6 - F.A.C.C.T. Business Email Protection 17 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
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The Register - The Register Hardware 1784 4
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Bloomberg 1627 3
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The Guardian - Британская газета 406 2
Fortune 211 2
Российская газета 290 2
Newsweek 39 1
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BuzzFeed 15 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
NBC News 188 1
The Independent 32 1
Царьград - телеканал 29 1
Tatler 5 1
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Silicon 494 1
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IEEE Access 20 1
ТВ-Новости АНО 7 1
iVillage 32 1
УзМетроном - UzMetronom 5 1
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TechnologyAdvice - eWeek 230 1
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Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 2
Interpol Global Complex for Innovation - IGCI - Глобальный комплекс инноваций Интерпола 8 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
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MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 1
Javelin Strategy & Research 10 1
Positive Technologies - Positive Research 10 1
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UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 1
CAE - Chinese Academy of Engineering - Китайская инженерная академия 5 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
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Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 1
Oklahoma State University - University of Oklahoma - Оклахомский университет - Университет штата Оклахома 8 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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