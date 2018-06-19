«Мегафон» запустил в своих салонах услугу денежных переводов Western Union на банковские счета за рубежом Комиссию за транзакцию оплачивает отправитель, который должен указать страну назначения перевода, сумму транзакции, название банка, где открыт счет получателя, код банка БИК (BIC/SWIFT), номер счета (IBAN) и ФИО получателя. Также потребуется документ, удостоверяющий личность. Набор реквизитов зависит от страны назначения перевода.

В «Visa Qiwi Кошельке» упрощены трансграничные денежные переводы на банковские счета банковский счёт за рубежом», ввести данные отправителя и получателя, SWIFT BIC банка и номер счета (IBAN), на который поступят денежные средства. Дополнительно при переводе на счет юрлица нужно

OOOPay отменила комиссию на вывод средств на банковские счета Выводить средства с электронных кошельков OOOPay на банковские счета теперь можно без комиссии. Как сообщили CNews в компании OOOPay, на данный момент это нововведение распространяется на клиентов, которые выводят средства на свои счета в банках

В «Яндекс.Деньгах» появилась возможность переводить средства на банковские счета в США В «Яндекс.Деньгах» появилась возможность переводить средства из электронного кошелька прямо на банковские счета юридических и физических лиц в США. Это значит, что пользователи сервиса могут, например, бронировать номера в американских отелях, платить за аренду автомобилей, различные кур

Прямые денежные переводы MoneyGram на банковские счета станут доступны в 50 странах мира м интеграции и подключения. Это позволит MoneyGram быстро и эффективно подключать новые страны и финансовые учреждения к сервису, а пользователям — оперативно, удобно и безопасно отправлять деньги на банковские счета. «Совместный проект с WorldPay — продолжение нашей стратегии по сотрудничеству с ведущими компаниями индустрии с целью расширения нашей сети обслуживания и портфеля услуг, — за

«Промсвязьбанк» и WebMoney запустили сервис мгновенных переводов средств на банковские счета с электронных кошельков «Промсвязьбанк» сообщил о запуске совместного с системой WebMoney Transfer сервиса по мгновенным переводам на банковские счета с электронных кошельков. Теперь у пользователей интернет-банка PSB-Retail появилась возможность не только пополнять кошельки WebMoney в режиме онлайн 24 часа в сутки, но и пере