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Data Matrix Дата Матрикс

Data Matrix - Дата Матрикс


05.10.2021 Компания Data Matrix создает Национальный банк биомедицинских данных

Компания Data Matrix создает Национальный банк биомедицинских данных, к которому будут иметь свободный доступ российские представители науки и ИT-разработчики в медицине. В этом году благодаря регулятор
29.04.2019 ИТ-разработки резидента «Сколково» внедрят в фармацевтической отрасли Кореи

Т-разработок для корейской фармацевтической отрасли. В рамках соглашения российский разработчик программного обеспечения и провайдер услуг по обработке данных и автоматизации клинических исследований Data MATRIX передает эксклюзивные права на применение своих решений Seoul CRO. Параллельно компании займутся внедрением ИТ–продуктов и облачных сервисов на локальном рынке. Ситуация на корейско
30.08.2018 Zenden успешно получила первый цифровой код маркировки Data Matrix

Zenden, одна из крупнейших российских обувных розничных сетей, получила первый цифровой код, который будет нанесен на обувную коробку и отправится на полки московских магазинов. С помощью кода Data Matrix и Единой национальной системы маркировки товаров «Честный знак» можно проследить весь путь обувной пары – от конвейера до онлайн-кассы, которая выводит его из оборота. Система фикси
29.08.2018 ЦРПТ и производитель молочных продуктов «Галактика» протестируют нанесение цифровых кодов Data Matrix

кировки «Честный ЗНАК», и один из крупнейших производителей молочных продуктов в России «Галактика» заключил соглашение о сотрудничестве. Компании договорились протестировать нанесение цифровых кодов Data Matrix на разные упаковки готовой молочной продукции в тестовых лабораториях ЦРПТ и непосредственно на производственной площадке «Галактики». «Галактика» уделяет большое внимание контролю

10.08.2018 «Атол» протестировал сканеры для считывания защищенного кода Data Matrix

«Атол» принял участие в тестировании розничных и промышленных сканеров для выявления перечня устройств, наиболее подходящих для считывания защищенного криптографией кода Data Matrix с упаковок лекарств. Промаркированные упаковки были предоставлены оператором национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров «Честный ЗНАК» Центром развития перспективных
08.08.2018 Завершился первый этап эксперимента по маркировке табака кодами Data Matrix

имента по маркировке табака, проходивший с 15 января по 31 июня 2018 г. Все задачи этапа выполнены в полном объеме: отработаны технические и организационные вопросы маркировки табачных изделий кодами Data Matrix на всех ключевых этапах. Оператором проекта выступает Центр развития перспективных технологий («Оператор-ЦРПТ»). В эксперименте участвуют крупные производители, занимающие более 95%

Публикаций - 77, упоминаний - 79

Data Matrix и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 33
Utrace - Ютрэйс 39 13
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 5
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 5
Галактика - Корпорация 1467 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
8213 4
ТрекМарк 6 3
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
МегаФон 8803 2
Корус Консалтинг ГК 1216 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Эвотор - Evotor 184 2
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 2
ГС1 РУС - Ассоциация автоматической идентификации Юнискан 9 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 2
Yandex - Яндекс 7339 2
SAP SE 5276 1
Cisco Systems 5114 1
HP Inc. 5685 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
MediaTek - Ralink 527 1
Navicon - Навикон 284 1
Honeywell 282 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
Biocad - Биокад 78 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Дримкас - Dreamkas 19 1
Парус Корпорация 552 1
Тензор 97 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Cleverence - Клеверенс 21 1
Сколково - SK Biomed - СК Биомед - Кластер биомедицинских технологий 9 1
VerifyMyAge 6 1
Спортмастер - Sportmaster 176 4
Zenden Group - Дом одежды 65 4
Analpa - ЛС Импорт 4 4
Парижская коммуна 6 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
Kari - Кари - сеть магазинов 72 3
ВТБ - Почта Банк 466 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Альфа-Банк 1769 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
АльфаСтрахование СГ 320 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 2
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 20 2
Bayer AG - Байер 83 2
Егорьевск-обувь 3 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 2
Катрен НПК 19 2
ОРФЕ 5 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 2
Почта России ПАО 2112 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Visa International 1949 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 37 1
Фармстандарт АО 40 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 63 1
Совкомбанк ПАО 256 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
American Express - Amex 328 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Ренессанс Страхование 160 1
СДМ-Банк 63 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Управление организации государственного контроля качества медицинской продукции 1 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 36 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 111 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
МГС СНГ - Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ 4 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 17 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
Всероссийский союз пациентов - ВСП 1 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 66 1
НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 10 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
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Маркировка - Marking 1054 56
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ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 43
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Microsoft Windows 15656 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Linux OS 9936 2
Apple macOS 2058 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 2
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 227 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
Google Android 9 - Android Pie 210 2
Stafory - робот Вера 330 2
NVision Барьер 648 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 2
ТрекМарк Линия М 1 1
Lenovo Motorola MC - серия радиотерминалов 1 1
Lenovo Motorola DS - серия сканеров 1 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 124 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 1
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 1
Oz Liveness 40 1
MasterCard Maestro 155 1
Smart Engines - GreenOCR 38 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 82 1
Google Flutter 52 1
React - JavaScript фреймворк 72 1
Купибилет - Kupibilet 23 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП Атликс 9 1
Дубин Михаил 47 8
Юсупов Реваз 25 6
Арлазаров Владимир 227 5
Путин Владимир 3171 4
Волков Кирилл 10 3
Иванов Константин 27 3
Цыганов Вячеслав 66 2
Сергеенко Егор 11 2
Мантуров Денис 106 2
Харитонов Антон 12 2
Предыбайло Вячеслав 22 2
Кузнецов Никита 9 2
Милых Александр 2 2
Матвеев Евгений 12 2
Протасов Сергей 9 2
Медведев Дмитрий 1654 2
Сорокин Сергей 13 2
Дю Олег 2 2
Игнаткин Сергей 7 2
Мироненко Александр 8 1
Моторко Андрей 71 1
Чурзина Екатерина 1 1
Головко Сергей 3 1
Голубцов Иван 1 1
Курганский Максим 2 1
Марков Дмитрий 55 1
Носков Константин 236 1
Никифоров Николай 1136 1
Галицкий Александр 106 1
Вагизов Руслан 25 1
Голикова Татьяна 55 1
Смирнов Евгений 36 1
Русинова Юлия 24 1
Семичастнова Наталья 13 1
Волкова Вера 4 1
Алхазов Дмитрий 15 1
Орехов Алексей 7 1
Северюхин Андрей 6 1
Манойло Андрей 2 1
Киреев Михаил 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 5
Узбекистан - Республика 1726 5
Европа 21767 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 4
Казахстан - Республика 5525 4
Азия - Азиатский регион 5528 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Южная Корея - Республика 6646 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2942 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Саудовская Аравия - Королевство 583 1
Америка Латинская 1811 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1115 1
Болгария - Республика 772 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 231 1
Бахрейн - Королевство 122 1
Эквадор - Республика 115 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 266 1
Марокко - Королевство 208 1
Катар 162 1
Ливан - Ливанская Республика 189 1
Ирак - Республика 696 1
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