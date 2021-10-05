Data Matrix Дата Матрикс
|05.10.2021
|
Компания Data Matrix создает Национальный банк биомедицинских данных
Компания Data Matrix создает Национальный банк биомедицинских данных, к которому будут иметь свободный доступ российские представители науки и ИT-разработчики в медицине. В этом году благодаря регулятор
|29.04.2019
|
ИТ-разработки резидента «Сколково» внедрят в фармацевтической отрасли Кореи
Т-разработок для корейской фармацевтической отрасли. В рамках соглашения российский разработчик программного обеспечения и провайдер услуг по обработке данных и автоматизации клинических исследований Data MATRIX передает эксклюзивные права на применение своих решений Seoul CRO. Параллельно компании займутся внедрением ИТ–продуктов и облачных сервисов на локальном рынке. Ситуация на корейско
|30.08.2018
|
Zenden успешно получила первый цифровой код маркировки Data Matrix
Zenden, одна из крупнейших российских обувных розничных сетей, получила первый цифровой код, который будет нанесен на обувную коробку и отправится на полки московских магазинов. С помощью кода Data Matrix и Единой национальной системы маркировки товаров «Честный знак» можно проследить весь путь обувной пары – от конвейера до онлайн-кассы, которая выводит его из оборота. Система фикси
|29.08.2018
|
ЦРПТ и производитель молочных продуктов «Галактика» протестируют нанесение цифровых кодов Data Matrix
кировки «Честный ЗНАК», и один из крупнейших производителей молочных продуктов в России «Галактика» заключил соглашение о сотрудничестве. Компании договорились протестировать нанесение цифровых кодов Data Matrix на разные упаковки готовой молочной продукции в тестовых лабораториях ЦРПТ и непосредственно на производственной площадке «Галактики». «Галактика» уделяет большое внимание контролю
|10.08.2018
|
«Атол» протестировал сканеры для считывания защищенного кода Data Matrix
«Атол» принял участие в тестировании розничных и промышленных сканеров для выявления перечня устройств, наиболее подходящих для считывания защищенного криптографией кода Data Matrix с упаковок лекарств. Промаркированные упаковки были предоставлены оператором национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров «Честный ЗНАК» Центром развития перспективных
|08.08.2018
|
Завершился первый этап эксперимента по маркировке табака кодами Data Matrix
имента по маркировке табака, проходивший с 15 января по 31 июня 2018 г. Все задачи этапа выполнены в полном объеме: отработаны технические и организационные вопросы маркировки табачных изделий кодами Data Matrix на всех ключевых этапах. Оператором проекта выступает Центр развития перспективных технологий («Оператор-ЦРПТ»). В эксперименте участвуют крупные производители, занимающие более 95%
Data Matrix и организации, системы, технологии, персоны:
|Дубин Михаил 47 8
|Юсупов Реваз 25 6
|Арлазаров Владимир 227 5
|Путин Владимир 3171 4
|Волков Кирилл 10 3
|Иванов Константин 27 3
|Цыганов Вячеслав 66 2
|Сергеенко Егор 11 2
|Мантуров Денис 106 2
|Харитонов Антон 12 2
|Предыбайло Вячеслав 22 2
|Кузнецов Никита 9 2
|Милых Александр 2 2
|Матвеев Евгений 12 2
|Протасов Сергей 9 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Сорокин Сергей 13 2
|Дю Олег 2 2
|Игнаткин Сергей 7 2
|Мироненко Александр 8 1
|Моторко Андрей 71 1
|Чурзина Екатерина 1 1
|Головко Сергей 3 1
|Голубцов Иван 1 1
|Курганский Максим 2 1
|Марков Дмитрий 55 1
|Носков Константин 236 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Галицкий Александр 106 1
|Вагизов Руслан 25 1
|Голикова Татьяна 55 1
|Смирнов Евгений 36 1
|Русинова Юлия 24 1
|Семичастнова Наталья 13 1
|Волкова Вера 4 1
|Алхазов Дмитрий 15 1
|Орехов Алексей 7 1
|Северюхин Андрей 6 1
|Манойло Андрей 2 1
|Киреев Михаил 9 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.