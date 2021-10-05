Data Matrix - Дата Матрикс

Компания Data Matrix создает Национальный банк биомедицинских данных Компания Data Matrix создает Национальный банк биомедицинских данных, к которому будут иметь свободный доступ российские представители науки и ИT-разработчики в медицине. В этом году благодаря регулятор

ИТ-разработки резидента «Сколково» внедрят в фармацевтической отрасли Кореи Т-разработок для корейской фармацевтической отрасли. В рамках соглашения российский разработчик программного обеспечения и провайдер услуг по обработке данных и автоматизации клинических исследований Data MATRIX передает эксклюзивные права на применение своих решений Seoul CRO. Параллельно компании займутся внедрением ИТ–продуктов и облачных сервисов на локальном рынке. Ситуация на корейско

Zenden успешно получила первый цифровой код маркировки Data Matrix Zenden, одна из крупнейших российских обувных розничных сетей, получила первый цифровой код, который будет нанесен на обувную коробку и отправится на полки московских магазинов. С помощью кода Data Matrix и Единой национальной системы маркировки товаров «Честный знак» можно проследить весь путь обувной пары – от конвейера до онлайн-кассы, которая выводит его из оборота. Система фикси

ЦРПТ и производитель молочных продуктов «Галактика» протестируют нанесение цифровых кодов Data Matrix кировки «Честный ЗНАК», и один из крупнейших производителей молочных продуктов в России «Галактика» заключил соглашение о сотрудничестве. Компании договорились протестировать нанесение цифровых кодов Data Matrix на разные упаковки готовой молочной продукции в тестовых лабораториях ЦРПТ и непосредственно на производственной площадке «Галактики». «Галактика» уделяет большое внимание контролю

«Атол» протестировал сканеры для считывания защищенного кода Data Matrix «Атол» принял участие в тестировании розничных и промышленных сканеров для выявления перечня устройств, наиболее подходящих для считывания защищенного криптографией кода Data Matrix с упаковок лекарств. Промаркированные упаковки были предоставлены оператором национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров «Честный ЗНАК» Центром развития перспективных