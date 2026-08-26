Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сантэнс ГК Santens Сантэнс Сервис Сантэнс Кастомс Норстон
Группа компаний «Сантэнс» – логистический оператор фармацевтического рынка России, работает с 2000 года. В составе группы семь лицензированных складов класса «А» общей площадью более 120 тысяч квадратных метров и собственный таможенный склад. Через терминалы группы проходит таможенная очистка более 40% ввоза лекарственных средств в страну.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Сантэнс ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 479 1
|Шевчук Эмелин 3 2
|Белецкая Елена 9 2
|Садова Карина 22 2
|Болот Дмитрий 3 2
|Коптелов Андрей 137 2
|Макаров Александр 49 2
|Граборов Антон 29 2
|Сурова Надежда 34 2
|Клепинин Павел 21 2
|Цымбалюк Андрей 3 2
|Граденко Михаил 58 2
|Прохоров Александр 102 1
|Семенов Александр 166 1
|Осипов Андрей 7 1
|Коновалов Олег 18 1
|Воронин Павел 201 1
|Одедесион Алексей 3 1
|Андрианов Дмитрий 20 1
|Авдей Алексей 8 1
|Ледянкин Дмитрий 1 1
|Баглей Дмитрий 2 1
|Wlodarczyk Christophe - Влодарчик Кристоф 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.