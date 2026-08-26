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Сантэнс ГК Santens Сантэнс Сервис Сантэнс Кастомс Норстон

Сантэнс ГК - Santens - Сантэнс Сервис - Сантэнс Кастомс - Норстон

Группа компаний «Сантэнс» – логистический оператор фармацевтического рынка России, работает с 2000 года. В составе группы семь лицензированных складов класса «А» общей площадью более 120 тысяч квадратных метров и собственный таможенный склад. Через терминалы группы проходит таможенная очистка более 40% ввоза лекарственных средств в страну.

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26.08.2026 Продолжается прием заявок на ежегодную премию CNews AI Awards 2026 1
19.08.2026 Ежегодный форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 22 сентября 1
18.06.2020 «Сервье» завершила тестирование полного цикла системы маркировки и прослеживаемости 2
20.03.2014 Выручка консалтинговых подразделений «Корус Консалтинга» в 2013 г. увеличилась на 6% 1
04.10.2013 «Сантэнс сервис» автоматизирует складские комплексы на базе Manhattan Scale 2013 3
28.04.2012 LogistiX внедрила WMS-систему на складском комплексе фармпродукции «Сантэнс Сервис» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Сантэнс ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1487 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1007 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 137 2
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8915 1
Газпром нефть 732 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 63 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 1
Servier - Сервье - фармацевтическая компания - Les Laboratoires Servier - Лаборатории Сервье 10 1
ФК Пульс - фармдистрибьютор 8 1
Mailbrand - МейлБрэнд 5 1
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