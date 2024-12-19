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1С Первый Бит БИТ.MDT mobile data terminal



19.12.2024 Компания «ВМПАвто» завершила эксперимент по внедрению маркировки моторных масел от «Первого Бита» 1
05.10.2023 «Первый бит» автоматизировал маркировку и сквозную прослеживаемость 9 млн шин в год на предприятиях компании Cordiant 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

1С Первый Бит и организации, системы, технологии, персоны:

Data Matrix - Дата Матрикс 77 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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