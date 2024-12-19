1С Первый Бит БИТ.MDT mobile data terminal
|19.12.2024
|Компания «ВМПАвто» завершила эксперимент по внедрению маркировки моторных масел от «Первого Бита» 1
|05.10.2023
|«Первый бит» автоматизировал маркировку и сквозную прослеживаемость 9 млн шин в год на предприятиях компании Cordiant 1
1С Первый Бит и организации, системы, технологии, персоны:
|Data Matrix - Дата Матрикс 77 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
|1С 8213 1
|S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
|Quorum - Кворум Брокер сообщений 28 1
|RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 1
|1С Первый Бит - БИТ.Адаптер 5 1
|1С:ERP Управление предприятием 550 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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