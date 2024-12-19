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Компания «ВМПАвто» завершила эксперимент по внедрению маркировки моторных масел от «Первого Бита»

Интегратор эффективных ИТ-решений «Первый Бит» успешно завершил эксперимент по внедрению автоматизированной маркировки в рамках системы «Честный знак» для «ВМПАВТО», ведущего производителя моторных масел и смазочных материалов. Проект охватил три ключевые производственные линии и стал важным шагом к повышению качества и прозрачности продукции, которая уже экспортируется в 30 стран мира. Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

Внедрение маркировки не только позволяет производителю соответствовать современным требованиям законодательства, но и значительно улучшает автоматизацию процессов на производстве.

«Мы рады сотрудничеству с компанией «ВМПАвто» и гордимся внедренными решениями. Благодаря нашим технологиям интеграция маркировки в бизнес-процессы компании прошла наиболее эффективно», – сказала руководитель группы промышленной маркировки центрального московского офиса компании «Первый Бит» Екатерина Никитина.

На каждой из трех линий были реализованы индивидуальные решения, которые позволили добиться максимальной эффективности.

На линии маркировки канистр с моторным маслом объемом четыре литра была внедрена система автоматизированного нанесения кодов Data Matrix. Здесь установлено оборудование для печати и сканирования, включая принтер TSC и системы контроля нанесения кодов с использованием камер машинного зрения «БИТ.IIoT».

Важным элементом стала интеграция с учетной системой «1С ERP 2.5» с использованием расширения «БИТ.MDT» для передачи данных в систему «Честный знак».

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Цифровизация

При автоматизации линии маркировки компактных упаковок, более известных как «комары», команда «Первого Бита» также использовала наиболее подходящие инновационные методы. Ювелирная термотрансферная печать на стик-пакетах и система поштучной сериализации и агрегации позволили значительно повысить точность и скорость маркировки «комаров».

На линии картриджей с автомобильной химией внедрено решение, включающее автоматическую печать и ручное нанесение кодов упаковки. Виртуальная агрегация упаковок в палеты с использованием ТСД, принтера и станции «БИТ.IIoT» позволила минимизировать ошибки и сократила объем ручного труда.

Ключевыми результатами эксперимента стали автоматизация процессов маркировки на всех производственных линиях, интеграция с учетной системой и полное соответствие требованиям системы «Честный знак».

Подтверждение успешности эксперимента от представителей «Честного знака» стало завершающим аккордом проекта. «ВМПАвто» готова к полному переходу на новые стандарты маркировки в 2025 г., что откроет новые возможности для компании в России и на международных рынках.

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