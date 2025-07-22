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Индексная книга (каталог) CNews*
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1С Первый Бит БИТ.IIoT


УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 «Первый Бит» и ЦРПТ провели эксперимент по цифровой маркировке бумажной упаковки на площадке Выксунской типографии 1
06.06.2025 Успешный эксперимент по маркировке цемента: «Первый Бит» предложил решение на производстве «Цементум Центр» 1
28.05.2025 «Первый Бит» внедрил маркировку консервов на рыбном комбинате без потерь в эффективности производства 1
19.12.2024 Компания «ВМПАвто» завершила эксперимент по внедрению маркировки моторных масел от «Первого Бита» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

1С Первый Бит и организации, системы, технологии, персоны:

Россия - РФ - Российская федерация 151547 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375492, в очереди разбора - 748172.
Создано именных указателей - 179448.
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