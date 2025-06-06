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Успешный эксперимент по маркировке цемента: «Первый Бит» предложил решение на производстве «Цементум Центр»

Интегратор эффективных ИТ-решений «Первый Бит», в партнерстве с «Индустрией Маркировки» и при поддержке специалистов ЦРПТ, провел эксперимент по цифровой маркировке цементной продукции на производственной площадке ООО «Цементум Центр» (г. Коломна, Московская область). Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Проект реализован в рамках эксперимента по маркировке товарной группы «строительные материалы в потребительской упаковке» национальной системы «Честный знак».

Среди особенностей проекта – маркировка крафтовых мешков по 40 кг, удобных для печати, и высокая производственная скорость — до 2,8 тыс. мешков в час. Для маркировки применяются два Data Matrix-кода на противоположных клапанных частях мешка. Использование двух камер валидации и двух камер агрегации позволило повысить точность считывания.

Также проект включал в себя полную интеграцию «1С:ERP 2.5» с расширением «Бит.MDT».

В рамках эксперимента был реализован полный цикл цифровой маркировки: запрос и получение кодов маркировки через API СУЗ, нанесение кодов с использованием пьезо-струйного принтера YEACode на пролистывателе, валидация на станции с техническим зрением Hikrobot, сериализация на линии, автоматическая поштучная агрегация мешков и формирование транспортного кода, финальная агрегация паллет с использованием терминала сбора данных (ТСД), отправка отчетности в ГИСМТ и ввод продукции в оборот.

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«Наша компания высоко оценивает поддержку Оператора-ЦРПТ и системного интегратора «Первый Бит» на этапе эксперимента, а также активно готовится к внедрению маркировки на наших производственных площадках к обязательному этапу в срок», – сказал руководитель проекта «Честный знак» в «Цементум Центр» Яков Яланский.

Эксперимент подтвердил работоспособность решения и его возможность доработки к условиям производства: от нанесения уникальных кодов на упаковку до корректной агрегации и ввода продукции в оборот.

«Если вам нужно провести эксперимент на производстве или разобраться в тонкостях маркировки – обращайтесь в Первый Бит! Мы подберем индивидуальное решение и поможем пройти путь от эксперимента до полного внедрения», – сказал директор по развитию направления «Бит.MDT» и «Бит.IIoT» в компании «Первый Бит» Николай Панкратов.

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