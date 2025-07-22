«Первый Бит» и ЦРПТ провели эксперимент по цифровой маркировке бумажной упаковки на площадке Выксунской типографии

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» совместно с ЦРПТ провел успешный эксперимент по цифровой маркировке бумажной упаковки на площадке Выксунской типографии. Работа стала частью масштабного федерального проекта по цифровой маркировке в рамках национальной системы «Честный знак», направленного на обеспечение прозрачности и прослеживаемости продукции.

Выксунская типография — одно из старейших предприятий Нижегородской области, бережно хранящее традиции и уверенно идущее в ногу со временем. Основанная более века назад, типография прошла путь от печати газет и открыток до современного предприятия с цифровым оборудованием и участием в федеральных пилотных проектах.

Процесс маркировки охватил полный цикл: от получения кодов маркировки из СУЗ до регистрации ввода в оборот в ГИСМТ. Все операции выполнялись с использованием программно-аппаратных решений на базе «1С:ERP 2.5» с расширениями «БИТ.MDT» и «БИТ.IIoT».

Для обеспечивания стабильно высокого качества нанесения кодов была использована станция предпечати с принтером TSC MB340 и интеллектуальной камерой Hikrobot ID2000. Далее стикеры с кодами вручную агрегировались в транспортные упаковки с помощью станции агрегации «БИТ.MDT» и сканеров Hikrobot ID3050.

Отдельное внимание было уделено удобству и эффективности: для формирования паллет использовались терминалы сбора данных, автоматически отслеживающие количество уложенных коробов. Все действия оператора сопровождались визуальной обратной связью, а система маркировки позволяла быстро выявлять и устранять ошибки. По итогам эксперимента формировались и отправлялись в ГИСМТ отчеты о нанесении, использовании и вводе в оборот кодов.

«Для нас было важно не просто подключиться к эксперименту, но и убедиться, что даже при ручной агрегации процесс маркировки может быть организован технологично, эффективно и с соблюдением всех требований регулятора. Благодаря решениям «Первого Бита» и поддержке ЦРПТ мы уверенно справились с задачей и готовы масштабировать опыт на другие линии и типы продукции», — отметил директор Выксунской типографии Илья Карпов.

«Мы видим, как современные технологии помогают сохранять и развивать такие значимые производства как типография в Выксе. Даже предприятия с глубокими историческими корнями могут быть частью цифровой экономики — и мы гордимся, что можем им в этом помочь», — отметила руководитель отдела промышленной маркировки центрального офиса компании «Первый Бит» Екатерина Никитина.