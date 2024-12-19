Никитина Екатерина
Никитина Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Oracle Corporation 6688 1
|Yandex - Яндекс 7340 1
|Корус Консалтинг ГК 1217 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
|Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 214 1
|Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
|Россия - УФО - ХМАО-Югра - Когалым 41 1
|Forbes - Форбс 817 1
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