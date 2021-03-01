СРО - саморегулируемые организации

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01.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 1
17.11.2020 Новым директором по продукту «Авито» стал топ-менеджер Amazon 1
20.10.2020 Когда страховые услуги можно будет получать удаленно 1
21.07.2020 СЭД ТЕЗИС автоматизировала работу с проектами, договорами и документами в девелоперской группе компаний 1
21.06.2018 Затраты на кибербезопасность в России урежут в 3,5 раза. Кто лишится денег 3
12.12.2017 «Белые списки» в Рунете заработают весной 2020 4
16.11.2017 В России хотят создать мегарегулятора информационной безопасности, взяв пример с США 2
02.06.2017 «Инфосистемы Джет» присоединилась к хартии владельцев и руководителей компаний, работающих в области защиты информации и криптографии 1
21.03.2017 Traft создаст профсоюз для будущих водителей беспилотных грузовиков 1
06.03.2017 «Единая Строительная Тендерная Площадка» внедрила СХД Raidix Aero 1
27.10.2016 Путина просят проконтролировать платежи россиян для борьбы с зарубежной интернет-торговлей 1
13.10.2016 Cloud4Y сертифицирована по стандарту ISO 9001:2015 1
21.06.2016 ЭТП SETonline интегрирована с информационно-аналитическим сервисом Basis.Seldon 1
01.03.2016 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за февраль 2016 года 5
10.11.2015 СЭД «Этлаc» внедрена в «Союзинжстрое» 1
03.08.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июль 2015 г.

 1
17.06.2014 Новые горизонты в саморегулировании ИТ-компаний 22
23.04.2014 «Союзатомстрой» переходит на «Е1 Евфрат» 1
05.06.2013 Информационные системы: правовое поле 1
03.06.2013 Поможет ли саморегулирование ИТ-отрасли интегрироваться в ВТО? 9
12.09.2012 «Аутсорсинг 24» расширяет экспертизу в сфере аутсорсинга 2
12.09.2012 Льготы «Сколково» могут распространить на 20 регионов России 1
12.04.2011 «Интеллект Телеком» вступил в СРО «Профессиональное объединение энергоаудиторов» 1
15.03.2011 Суммарный оборот компаний leta Group в 2010 г. достиг 3 млрд руб. 1
28.01.2011 ИТ-компании создают новую СРО 2
28.12.2010 Главные ИТ-события 2010 года - версия CNews 3
08.12.2010 Как уменьшить риски ИТ-компаний - членов СРО? 28
17.11.2010 Обзор за неделю: Россиянам не нужна энергоэффективность 2
12.11.2010 Застройщики и подрядчики не заинтересованы в строительстве «умных» зданий 2
14.10.2010 ИТ в ТЭК: энергетики требуют гарантий эффективности и безопасности 1
29.07.2010 Создается российский клуб пользователей технологии KNX 1
21.07.2010 Информационное общество: дискуссия, "покрытая пылью", в Твери 1
01.07.2010 Саморегулирование в ИТ: отрасль ждут изменения 23
24.05.2010 Москва поворачивается лицом к энергосбережению и интеллектуальным зданиям 1
26.04.2010 ИТ и саморегулирование: ищем зоны риска 17
28.01.2010 СРО: ИТ-компании начали сами выдавать себе лицензии 3
13.01.2010 Федеральный лицензионный центр при Росстрое заказывает разработку ИС 2
07.12.2009 Лицензии: ИТ-компании отгораживаются от строителей 10
13.11.2009 СРО: как выжить ИТ-бизнесу? 55
09.11.2009 Семинар «Переход строительной отрасли на саморегулирование: ИТ-компании под ударом» 5

Публикаций - 43, упоминаний - 226

СРО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4103 2
Qlik 63 1
ПМСофт 23 1
Microsoft Corporation 11168 1
АйТи 753 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Qualys 33 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
Diasoft - Диасофт 354 1
Oracle Corporation 3363 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
Академия криптографии РФ 4 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 1
Avito - Авито 171 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Альфа Строй 1 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 6 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
Ренессанс Страхование 52 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Ингосстрах СПАО 210 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Росгосстрах 182 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Администрация Псковской области 22 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Microsoft Office 1950 1
Microsoft PowerPoint 400 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 1
Хоулмонт - Тезис 76 1
Diasoft Insurance Finance 3 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Amazon Prime - Онлайн-кинотеатр 17 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 115 1
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 1
Naumen SETonline 21 1
Путин Владимир 1828 2
Андрейчук Юрий 6 1
Макаров Станислав 111 1
Толокольников Александр 2 1
Логунов Александр 3 1
Кабанцов Александр 3 1
Мурадян Артур 17 1
Purohit Amit - Пурохит Амит 1 1
Иванов Александр 71 1
Федоров Алексей 40 1
Никифоров Николай 1126 1
Касперская Наталья 199 1
Ломов Никита 2 1
Адрова Светлана 4 1
Бимаев Олег 4 1
Недосекина Екатерина 2 1
Степаненко Василий 13 1
Кравченко Сергей 10 1
Правдивый Владимир 4 1
Горяинов Александр 7 1
Исанин Антон 28 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - КФО - Крымский федеральный округ 28 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Япония 2811 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Орловская область 135 1
Россия - Калининградская область 542 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
CNews Analytics 1991 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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