СРО - саморегулируемые организации

ITFB Group получила право проектирования объектов капстроя, включая ЦОД Компания ITFB Group объявила о вступлении в саморегулируемую организацию (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования. Основанием для получения допуска стало наличие ключевых сотрудников компании в Национальном реестре специалистов НОПРИЗ (Национальное о

СРО «Союзпроект» внедрила электронный архив «Этлас» с проектной документацией, сталкиваются с необходимостью систематизации архивных данных, ускорения документооборота и обеспечения безопасности хранения документов. Внедрение системы «Этлас» позволило СРО «Союзпроект»: оптимизировать процесс хранения и поиска документов; обеспечить юридическую значимость электронных документов посредством ЭЦП; автоматизировать процесс выдачи и учета оригинал

Больше половины крупнейших компаний в России нанимают директоров по продукту со стороны — результаты исследования КФР Консультанты группы КФР подготовили исследование о роли директора по продукту (Chief Product Officer, СРО) в ведущих российских компаниях за период с января 2023 г. по февраль 2024 г.. В анализируемую выборку вошли СРО из рейтинга самых дорогих компаний Рунета, среди которых «Яндекс», Wi

Власти планируют ограничить список компаний для поддержки ИТ-экспорта Новая саморегулируемая ИТ-организация Минцифры предлагает создать саморегулируемую организацию (СРО) «ИТ-экспортеры России». Об этом говорится в письме заместителя главы министерства Андрея Заренина в Минпромторг и Минэкономики, с которым ознакомился «Коммерсант». В состав учредителей вой

«Диасофт» стал членом ассоциации СРО НФА «Диасофт» получил статус ассоциированного члена СРО НФА. Так, компания сможет более плотно контактировать с участниками финансового рынка, оперативно предоставляя своим заказчикам IT-решения, соответствующие меняющимся требованиям и стандарт

«Белые списки» в Рунете заработают весной 2020 овая экономика» по разделу «Информационная безопасность» предполагает повышение эффективности борьбы с противоправной информацией в интернете и привлечение к этой работе саморегулируемых организаций (СРО). Документ был разработан Центром компетенций по данному направлению, созданному на базе Сбербанка. В первую очередь, предлагается провести анализ появления в российском интернете противопр

Новые горизонты в саморегулировании ИТ-компаний иям необходимо иметь свидетельство о допуске к работам, полученное в саморегулируемых организациях (СРО). Надо отметить, что под действие Градостроительного Кодекса наравне со строителями попал

«Интеллект Телеком» вступил в СРО «Профессиональное объединение энергоаудиторов» елеком» - научно-исследовательский инновационный центр АФК «Система» - стал членом саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов». Вступление в СРО дает возможность компании «Интеллект Телеком» осуществлять деятельность по проведению энергетического обследования и составлению энергетических паспортов потребителей топливно-энергетически

ИТ-компании создают новую СРО менты на регистрацию одноименного некоммерческого партнерства в области пожарной безопасности. «Минюст регистрирует уставные документы, затем мы будем ждать принятия законопроекта о создании пожарных СРО», - говорит Любинский. По его прогнозам, депутаты должны принять законопроект в январе-феврале 2011 г. Когда это произойдет, будут отменены лицензии МЧС, которыми обладают, в том числе, и и

Как уменьшить риски ИТ-компаний - членов СРО? улируемые организации. В связи с тем, что многие компании ожидали отмены нововведения, вступление в СРО происходило в срочном порядке, в последний момент. Для многих организаций главным, опреде

ИТ и саморегулирование: ищем зоны риска ществления законной коммерческой деятельности необходимо вступление в саморегулируемую организацию (СРО) и получение свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность

СРО: ИТ-компании начали сами выдавать себе лицензии Власти одобрили создание саморегулируемой организации (СРО) ИТ-компаний для выдачи лицензий на строительное проектирование. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) дала свое согласие на присвоение та

Лицензии: ИТ-компании отгораживаются от строителей стников строительного рынка, а именно ИТ-компаний, чья вспомогательная деятельность связана со строительством и проектированием. Как поступить ИТ-компаниям: присоединиться к существующим строительным СРО или объединиться в собственную саморегулируемую организацию, чтобы иметь возможность защищать свои интересы? Этот вопрос обсудили на семинаре «Переход строительной отрасли на саморегулирова

СРО: как выжить ИТ-бизнесу? го строительства. Вместо них будут использоваться документы, подтверждающие допуск компании к проведению строительных работ. Однако выдача данных допусков станет полностью прерогативой так называемых СРО – саморегулируемых организаций. Согласно требованиям федерального закона № 148-ФЗ от 22.07.2008 г., они будут представлять собой некоммерческие организации, сведения о которых внесены в гос

Семинар «Переход строительной отрасли на саморегулирование: ИТ-компании под ударом» ервис» проведут бесплатный семинар «Переход строительной отрасли на саморегулирование. Как это затрагивает ИТ-отрасль и ИТ-компании?» В настоящее время процессы создания саморегулируемых организаций (СРО) в строительной отрасли переживают бум и связанную с ним поспешность принятия скороспелых и необдуманных решений со стороны заинтересованных компаний. А с 1 января 2010 г. строительные лице

"СРО Эксперт" обновлен до версии 1.3 Компания «Русские Информационные Технологии» (РИТ) сообщает, что 21 ноября 2006 года выпущено обновление комплексно-правовой системы «СРО Эксперт» до версии 1.3. Комплексно-правовая система «СРО Эксперт» — это инструмент автоматизации деятельности СРО. Автоматизация как внутри самой организации, так и налаживани