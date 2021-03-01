Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СРО
саморегулируемые организации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 43, упоминаний - 226
СРО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 2
|Андрейчук Юрий 6 1
|Макаров Станислав 111 1
|Толокольников Александр 2 1
|Логунов Александр 3 1
|Кабанцов Александр 3 1
|Мурадян Артур 17 1
|Purohit Amit - Пурохит Амит 1 1
|Иванов Александр 71 1
|Федоров Алексей 40 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Касперская Наталья 199 1
|Ломов Никита 2 1
|Адрова Светлана 4 1
|Бимаев Олег 4 1
|Недосекина Екатерина 2 1
|Степаненко Василий 13 1
|Кравченко Сергей 10 1
|Правдивый Владимир 4 1
|Горяинов Александр 7 1
|Исанин Антон 28 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769941, в очереди разбора - 673624.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769941, в очереди разбора - 673624.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru