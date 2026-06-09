Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

СРО саморегулируемые организации

СРО - саморегулируемые организации

СОБЫТИЯ


09.06.2026 ITFB Group получила право проектирования объектов капстроя, включая ЦОД

Компания ITFB Group объявила о вступлении в саморегулируемую организацию (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования. Основанием для получения допуска стало наличие ключевых сотрудников компании в Национальном реестре специалистов НОПРИЗ (Национальное о
21.02.2025 СРО «Союзпроект» внедрила электронный архив «Этлас»

с проектной документацией, сталкиваются с необходимостью систематизации архивных данных, ускорения документооборота и обеспечения безопасности хранения документов. Внедрение системы «Этлас» позволило СРО «Союзпроект»: оптимизировать процесс хранения и поиска документов; обеспечить юридическую значимость электронных документов посредством ЭЦП; автоматизировать процесс выдачи и учета оригинал
04.04.2024 Больше половины крупнейших компаний в России нанимают директоров по продукту со стороны — результаты исследования КФР

Консультанты группы КФР подготовили исследование о роли директора по продукту (Chief Product Officer, СРО) в ведущих российских компаниях за период с января 2023 г. по февраль 2024 г.. В анализируемую выборку вошли СРО из рейтинга самых дорогих компаний Рунета, среди которых «Яндекс», Wi
06.12.2023 Власти планируют ограничить список компаний для поддержки ИТ-экспорта

Новая саморегулируемая ИТ-организация Минцифры предлагает создать саморегулируемую организацию (СРО) «ИТ-экспортеры России». Об этом говорится в письме заместителя главы министерства Андрея Заренина в Минпромторг и Минэкономики, с которым ознакомился «Коммерсант». В состав учредителей вой
28.01.2020 «Диасофт» стал членом ассоциации СРО НФА

«Диасофт» получил статус ассоциированного члена СРО НФА. Так, компания сможет более плотно контактировать с участниками финансового рынка, оперативно предоставляя своим заказчикам IT-решения, соответствующие меняющимся требованиям и стандарт
12.12.2017 «Белые списки» в Рунете заработают весной 2020

овая экономика» по разделу «Информационная безопасность» предполагает повышение эффективности борьбы с противоправной информацией в интернете и привлечение к этой работе саморегулируемых организаций (СРО). Документ был разработан Центром компетенций по данному направлению, созданному на базе Сбербанка. В первую очередь, предлагается провести анализ появления в российском интернете противопр
17.06.2014 Новые горизонты в саморегулировании ИТ-компаний

иям необходимо иметь свидетельство о допуске к работам, полученное в саморегулируемых организациях (СРО). Надо отметить, что под действие Градостроительного Кодекса наравне со строителями попал
12.04.2011 «Интеллект Телеком» вступил в СРО «Профессиональное объединение энергоаудиторов»

елеком» - научно-исследовательский инновационный центр АФК «Система» - стал членом саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов». Вступление в СРО дает возможность компании «Интеллект Телеком» осуществлять деятельность по проведению энергетического обследования и составлению энергетических паспортов потребителей топливно-энергетически
28.01.2011 ИТ-компании создают новую СРО

менты на регистрацию одноименного некоммерческого партнерства в области пожарной безопасности. «Минюст регистрирует уставные документы, затем мы будем ждать принятия законопроекта о создании пожарных СРО», - говорит Любинский. По его прогнозам, депутаты должны принять законопроект в январе-феврале 2011 г. Когда это произойдет, будут отменены лицензии МЧС, которыми обладают, в том числе, и и
08.12.2010 Как уменьшить риски ИТ-компаний - членов СРО?

улируемые организации. В связи с тем, что многие компании ожидали отмены нововведения, вступление в СРО происходило в срочном порядке, в последний момент. Для многих организаций главным, опреде
26.04.2010 ИТ и саморегулирование: ищем зоны риска

ществления законной коммерческой деятельности необходимо вступление в саморегулируемую организацию (СРО) и получение свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
28.01.2010 СРО: ИТ-компании начали сами выдавать себе лицензии

Власти одобрили создание саморегулируемой организации (СРО) ИТ-компаний для выдачи лицензий на строительное проектирование. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) дала свое согласие на присвоение та
07.12.2009 Лицензии: ИТ-компании отгораживаются от строителей

стников строительного рынка, а именно ИТ-компаний, чья вспомогательная деятельность связана со строительством и проектированием. Как поступить ИТ-компаниям: присоединиться к существующим строительным СРО или объединиться в собственную саморегулируемую организацию, чтобы иметь возможность защищать свои интересы? Этот вопрос обсудили на семинаре «Переход строительной отрасли на саморегулирова
13.11.2009 СРО: как выжить ИТ-бизнесу?

го строительства. Вместо них будут использоваться документы, подтверждающие допуск компании к проведению строительных работ. Однако выдача данных допусков станет полностью прерогативой так называемых СРО – саморегулируемых организаций. Согласно требованиям федерального закона № 148-ФЗ от 22.07.2008 г., они будут представлять собой некоммерческие организации, сведения о которых внесены в гос
09.11.2009 Семинар «Переход строительной отрасли на саморегулирование: ИТ-компании под ударом»

ервис» проведут бесплатный семинар «Переход строительной отрасли на саморегулирование. Как это затрагивает ИТ-отрасль и ИТ-компании?» В настоящее время процессы создания саморегулируемых организаций (СРО) в строительной отрасли переживают бум и связанную с ним поспешность принятия скороспелых и необдуманных решений со стороны заинтересованных компаний. А с 1 января 2010 г. строительные лице
28.11.2006 "СРО Эксперт" обновлен до версии 1.3

Компания «Русские Информационные Технологии» (РИТ) сообщает, что 21 ноября 2006 года выпущено обновление комплексно-правовой системы «СРО Эксперт» до версии 1.3. Комплексно-правовая система «СРО Эксперт» — это инструмент автоматизации деятельности СРО. Автоматизация как внутри самой организации, так и налаживани
24.11.2006 Единое информационное пространство внедрят в СРО

усскими Информационными Технологиями» на поставку и внедрение специального ПО — комплексно-правовой системы «Помощник Арбитражного Управляющего» арбитражным управляющим и комплексно-правовой системы «СРО Эксперт» дирекции «Кубань». Схема информационного взаимодействия, собственно, такова: каждый арбитражный управляющий в программе «Помощник Арбитражного Управляющего» формирует защищенный па

Публикаций - 111, упоминаний - 118

СРО и организации, системы, технологии, персоны:

Ниеншанц 124 10
Россервис 55 6
Yandex - Яндекс 9216 6
SAP SE 5601 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 14 3
Ростелеком 10948 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 3
МегаФон 10742 3
Microsoft Corporation 25775 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Oracle Corporation 7074 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 3
АйТи 1519 3
Chatme.ai - Чатми Аи 8 2
PM Expert - ПМ Эксперт 119 2
ПМСофт 60 2
Проектная практика 51 2
РИТ-Инновации - Русские Информационные Технологии 4 2
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 2
Intelvision - Интелвижен Групп 23 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 124 2
Telegram Group 2940 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 2
Этлас Софт - Atlas Soft 136 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 72 2
Ярд МОООП - Межрегиональное объединение организаций в области проектирования 13 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
МиР СРО - Микрофинансирование и Развитие - Союз микрофинансовых организаций 7 6
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 5
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 4
Россети Ленэнерго 1699 3
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
ФинЭкспертиза 10 3
Энергострой СРО НП 3 3
Фастзила - FastZila 2 2
Ренессанс Здоровье - страховая компания 4 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 2
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 2
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 2
Союзпетрострой СРО 3 2
Руслом.ком НСРО НП 2 2
ЭнергоСтройАльянс СРО НП 2 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
Мосводоканал МГУП 69 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Солид ИФК - инвестиционно-финансовой компании 32 1
Зарплата.ру 45 1
Транснефть - Диаскан ЦТД/НТЦ - Центр технической диагностики 4 1
Altera Capital 3 1
Сбер - Еаптека 59 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 63 1
Traft - Трафт 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 7
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 2
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
НОПРИЗ - Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 3 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
СРО НФА - Национальная финансовая ассоциация 4 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 1
СГС НП - Столичная гильдия строителей 1 1
Союзфарма ААУ - Союзфарма Ассоциация аптечных учреждений 3 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 10
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 9
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 8
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
Электронный документ - Electronic document 1579 7
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 5
Оповещение и уведомление - Notification 5943 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
FreePik 1841 4
Microsoft Office 4170 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 2
Информконтакт консалтинг - Alfa HR - Alfa HRMS - PlanForce 9 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Linux OS 11533 2
CSoft Development - Model Studio CS 32 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 163 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 2
VK - Яндекс.Дзен 258 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 2
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech Sever.ai 15 2
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 27 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 47 1
Google Blogger - Google BlogSpot 130 1
Ventra Go! 21 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 1
ВымпелКом - Билайн Аналитика 47 1
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 1
Архивный фонд РФ 115 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 86 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
Любинский Александр 19 9
Медведев Дмитрий 1665 7
Путин Владимир 3454 6
Давидюк Андрей 13 5
Щеголев Игорь 699 4
Комлев Николай 113 4
Малахова Ирина 3 3
Аракелян Мартин 3 3
Макаров Валентин 251 3
Беляев Алексей 37 3
Тамодин Николай 49 3
Мартынова Елена 90 3
Чернов Георгий 5 2
Рудычева Наталья 95 2
Катрич Алексей 43 2
Рощин Алексей 9 2
Кабанцов Александр 3 2
Толокольников Александр 9 2
Цветков Александр 14 2
Макаров Станислав 118 2
Кутузов Александр 40 2
Потишний Роман 11 2
Добровольский Юрий 6 2
Федоров Виталий 7 2
Мацанюк Игорь 23 2
Полковников Алексей 6 2
Винчель Михаил 7 2
Костин Филипп 2 2
Шибанов Антон 2 2
Лобусов Дмитрий 2 2
Полищук Никита 6 2
Шейкин Артем 44 2
Зароченцев Николай 2 2
Московских Наталья 2 2
Калугина Анна 3 2
Каплан Лев 2 2
Касперская Наталья 319 2
Ускова Ольга 174 2
Лебеденко Степан 10 2
Лашин Ренат 87 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 82
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 9
Европа 24964 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Ближний Восток 3154 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Испания - Королевство 3840 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 3
Россия - Бородино 45 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Япония 13807 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 2
Россия - УФО - Свердловская область 1951 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 2
Украина 7928 2
Евразия - Евразийский континент 643 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 56
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 42
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 29
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 18
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 17
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 11
Энергетика - Energy - Energetically 5855 10
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 8
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 5
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Известия ИД 770 3
Forbes - Форбс 1002 2
Ведомости 1466 2
НГС - Новости Новосибирска 14 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Комсомольская правда ИД 83 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Российская газета 290 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Deloitte Technology Fast 16 1
Mindsmith - Маиндсмит 3 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 17 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 31 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Международный женский день - 8 марта 418 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще