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СРО саморегулируемые организации
СОБЫТИЯ
|09.06.2026
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ITFB Group получила право проектирования объектов капстроя, включая ЦОД
Компания ITFB Group объявила о вступлении в саморегулируемую организацию (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования. Основанием для получения допуска стало наличие ключевых сотрудников компании в Национальном реестре специалистов НОПРИЗ (Национальное о
|21.02.2025
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СРО «Союзпроект» внедрила электронный архив «Этлас»
с проектной документацией, сталкиваются с необходимостью систематизации архивных данных, ускорения документооборота и обеспечения безопасности хранения документов. Внедрение системы «Этлас» позволило СРО «Союзпроект»: оптимизировать процесс хранения и поиска документов; обеспечить юридическую значимость электронных документов посредством ЭЦП; автоматизировать процесс выдачи и учета оригинал
|04.04.2024
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Больше половины крупнейших компаний в России нанимают директоров по продукту со стороны — результаты исследования КФР
Консультанты группы КФР подготовили исследование о роли директора по продукту (Chief Product Officer, СРО) в ведущих российских компаниях за период с января 2023 г. по февраль 2024 г.. В анализируемую выборку вошли СРО из рейтинга самых дорогих компаний Рунета, среди которых «Яндекс», Wi
|06.12.2023
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Власти планируют ограничить список компаний для поддержки ИТ-экспорта
Новая саморегулируемая ИТ-организация Минцифры предлагает создать саморегулируемую организацию (СРО) «ИТ-экспортеры России». Об этом говорится в письме заместителя главы министерства Андрея Заренина в Минпромторг и Минэкономики, с которым ознакомился «Коммерсант». В состав учредителей вой
|28.01.2020
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«Диасофт» стал членом ассоциации СРО НФА
«Диасофт» получил статус ассоциированного члена СРО НФА. Так, компания сможет более плотно контактировать с участниками финансового рынка, оперативно предоставляя своим заказчикам IT-решения, соответствующие меняющимся требованиям и стандарт
|12.12.2017
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«Белые списки» в Рунете заработают весной 2020
овая экономика» по разделу «Информационная безопасность» предполагает повышение эффективности борьбы с противоправной информацией в интернете и привлечение к этой работе саморегулируемых организаций (СРО). Документ был разработан Центром компетенций по данному направлению, созданному на базе Сбербанка. В первую очередь, предлагается провести анализ появления в российском интернете противопр
|17.06.2014
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Новые горизонты в саморегулировании ИТ-компаний
иям необходимо иметь свидетельство о допуске к работам, полученное в саморегулируемых организациях (СРО). Надо отметить, что под действие Градостроительного Кодекса наравне со строителями попал
|12.04.2011
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«Интеллект Телеком» вступил в СРО «Профессиональное объединение энергоаудиторов»
елеком» - научно-исследовательский инновационный центр АФК «Система» - стал членом саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов». Вступление в СРО дает возможность компании «Интеллект Телеком» осуществлять деятельность по проведению энергетического обследования и составлению энергетических паспортов потребителей топливно-энергетически
|28.01.2011
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ИТ-компании создают новую СРО
менты на регистрацию одноименного некоммерческого партнерства в области пожарной безопасности. «Минюст регистрирует уставные документы, затем мы будем ждать принятия законопроекта о создании пожарных СРО», - говорит Любинский. По его прогнозам, депутаты должны принять законопроект в январе-феврале 2011 г. Когда это произойдет, будут отменены лицензии МЧС, которыми обладают, в том числе, и и
|08.12.2010
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Как уменьшить риски ИТ-компаний - членов СРО?
улируемые организации. В связи с тем, что многие компании ожидали отмены нововведения, вступление в СРО происходило в срочном порядке, в последний момент. Для многих организаций главным, опреде
|26.04.2010
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ИТ и саморегулирование: ищем зоны риска
ществления законной коммерческой деятельности необходимо вступление в саморегулируемую организацию (СРО) и получение свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
|28.01.2010
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СРО: ИТ-компании начали сами выдавать себе лицензии
Власти одобрили создание саморегулируемой организации (СРО) ИТ-компаний для выдачи лицензий на строительное проектирование. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) дала свое согласие на присвоение та
|07.12.2009
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Лицензии: ИТ-компании отгораживаются от строителей
стников строительного рынка, а именно ИТ-компаний, чья вспомогательная деятельность связана со строительством и проектированием. Как поступить ИТ-компаниям: присоединиться к существующим строительным СРО или объединиться в собственную саморегулируемую организацию, чтобы иметь возможность защищать свои интересы? Этот вопрос обсудили на семинаре «Переход строительной отрасли на саморегулирова
|13.11.2009
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СРО: как выжить ИТ-бизнесу?
го строительства. Вместо них будут использоваться документы, подтверждающие допуск компании к проведению строительных работ. Однако выдача данных допусков станет полностью прерогативой так называемых СРО – саморегулируемых организаций. Согласно требованиям федерального закона № 148-ФЗ от 22.07.2008 г., они будут представлять собой некоммерческие организации, сведения о которых внесены в гос
|09.11.2009
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Семинар «Переход строительной отрасли на саморегулирование: ИТ-компании под ударом»
ервис» проведут бесплатный семинар «Переход строительной отрасли на саморегулирование. Как это затрагивает ИТ-отрасль и ИТ-компании?» В настоящее время процессы создания саморегулируемых организаций (СРО) в строительной отрасли переживают бум и связанную с ним поспешность принятия скороспелых и необдуманных решений со стороны заинтересованных компаний. А с 1 января 2010 г. строительные лице
|28.11.2006
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"СРО Эксперт" обновлен до версии 1.3
Компания «Русские Информационные Технологии» (РИТ) сообщает, что 21 ноября 2006 года выпущено обновление комплексно-правовой системы «СРО Эксперт» до версии 1.3. Комплексно-правовая система «СРО Эксперт» — это инструмент автоматизации деятельности СРО. Автоматизация как внутри самой организации, так и налаживани
|24.11.2006
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Единое информационное пространство внедрят в СРО
усскими Информационными Технологиями» на поставку и внедрение специального ПО — комплексно-правовой системы «Помощник Арбитражного Управляющего» арбитражным управляющим и комплексно-правовой системы «СРО Эксперт» дирекции «Кубань». Схема информационного взаимодействия, собственно, такова: каждый арбитражный управляющий в программе «Помощник Арбитражного Управляющего» формирует защищенный па
СРО и организации, системы, технологии, персоны:
|Любинский Александр 19 9
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Путин Владимир 3454 6
|Давидюк Андрей 13 5
|Щеголев Игорь 699 4
|Комлев Николай 113 4
|Малахова Ирина 3 3
|Аракелян Мартин 3 3
|Макаров Валентин 251 3
|Беляев Алексей 37 3
|Тамодин Николай 49 3
|Мартынова Елена 90 3
|Чернов Георгий 5 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Катрич Алексей 43 2
|Рощин Алексей 9 2
|Кабанцов Александр 3 2
|Толокольников Александр 9 2
|Цветков Александр 14 2
|Макаров Станислав 118 2
|Кутузов Александр 40 2
|Потишний Роман 11 2
|Добровольский Юрий 6 2
|Федоров Виталий 7 2
|Мацанюк Игорь 23 2
|Полковников Алексей 6 2
|Винчель Михаил 7 2
|Костин Филипп 2 2
|Шибанов Антон 2 2
|Лобусов Дмитрий 2 2
|Полищук Никита 6 2
|Шейкин Артем 44 2
|Зароченцев Николай 2 2
|Московских Наталья 2 2
|Калугина Анна 3 2
|Каплан Лев 2 2
|Касперская Наталья 319 2
|Ускова Ольга 174 2
|Лебеденко Степан 10 2
|Лашин Ренат 87 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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