МиР СРО Микрофинансирование и Развитие Союз микрофинансовых организаций

МиР СРО - Микрофинансирование и Развитие - Союз микрофинансовых организаций

УПОМИНАНИЯ


29.09.2025 Российские колл-центры под угрозой закрытия из-за цен на звонки и новых правил маркировки 1
22.10.2024 Побиты все рекорды по числу утечек данных. В интернет утекло 286 млн телефонных номеров и 96 млн электронных почт 1
23.01.2024 Совет директоров ПАО «СТГ» одобрил создание ИТ-компании в периметре группы 1
23.10.2023 CarMoney публикует операционные результаты за девять месяцев 2023 года 1
03.07.2023 ПАО «Смарттехгрупп» (CarMoney) объявляет о намерении разместить дополнительный объем акций 1
23.09.2020 Киберпреступная группировка OldGremlin атаковала крупные компании и банки России 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

МиР СРО и организации, системы, технологии, персоны:

СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 14 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 655 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
OldGremlin - Хакерская группировка 12 1
СТГ - СмартТехГрупп - Смарт Горизонт - Smart Horizon 4 1
Meta Platforms - Facebook 4503 1
ФинЭкспертиза 10 3
МТЗ Трансмаш 23 1
МТЗ - Минский тракторный завод 2 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1751 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Надежда-Фарм - Ассоциация аптечных организаций 1 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5119 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12599 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 371 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3201 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2890 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3483 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2790 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1117 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5692 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5735 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30616 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16550 2
Data monetization - Монетизация данных 1773 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3092 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 895 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3225 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13262 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 757 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13376 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13202 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 838 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1675 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1672 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4465 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4606 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16756 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71045 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11147 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3386 1
MarTech - LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента - CVM-маркетинг - Customer Value Management 92 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 319 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5515 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7356 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2629 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2229 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4664 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4366 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12764 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8470 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5687 1
Оповещение и уведомление - Notification 5215 1
Кибербезопасность - Кража личности - Похищение цифровой личности - Identity theft 129 1
Email - EAI - Email Address Internationalization - интернационализация адреса электронной почты 71 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1705 1
F6 - F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial - F.A.C.C.T. TDS Polygon - F.A.C.C.T. TDS Huntbox 20 1
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 57 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 55 1
Калугина Анна 3 2
Миркасымов Рустам 7 1
Скулкин Олег 54 1
Зиновьев Антон 4 1
Оганесян Ашот 132 1
Шейкин Артем 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 153638 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45103 3
Европа 24533 1
Беларусь - Белоруссия 5963 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50430 4
СРО - саморегулируемые организации 105 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54071 4
Аудит - аудиторский услуги 2972 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10488 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3651 2
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 127 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3742 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11313 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7723 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 247 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5506 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17121 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1426 1
ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 29 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2972 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6545 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11560 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4680 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9422 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 536 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 604 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7181 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3564 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6735 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8420 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 955 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2888 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 618 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2885 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11369 1
Известия ИД 687 1
