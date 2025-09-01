Разделы

OldGremlin Хакерская группировка


УПОМИНАНИЯ


01.09.2025 Возвращение OldGremlin: кибергруппа вымогателей возобновила атаки на российские компании 1
09.04.2024 Очень грязные дела: эксперты F.A.С.С.T. обнаружили новую группу вымогателей — Muliaka 1
20.10.2023 Универсальный шифровальщик: количество кибердиверсий в России в 2023 г. выросло на 140% 1
19.04.2023 Украинские хакеры развернули мощную атаку на российскую промышленность. От пострадавших компаний требуют выкуп в $1-2 млн 1
17.03.2023 Зашифрованные: число кибератак в 2022 г. выросло в три раза 1
17.01.2023 Опасная эволюция: Group-IB предупредила о главных киберугрозах 2023 года 1
21.11.2022 Хакерам сократили «зарплату». Размер выкупа за дешифровку данных в России рухнул в десятки раз. В чем причина 1
19.05.2022 Group-IB: средний запрашиваемый кибервымогателями выкуп достиг $247 тысяч 1
04.03.2021 Количество атак шифровальщиков выросло за год более чем на 150% 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
19.11.2020 Эксперты Check Point обнаружили всплеск атак программ-вымогателей на медицинские учреждения 1
23.09.2020 Киберпреступная группировка OldGremlin атаковала крупные компании и банки России 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

OldGremlin и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 654 9
Conti - Хакерская группировка 39 4
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 280 2
МегаФон 9549 1
Veeam Software 322 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 478 1
Check Point Software Technologies 778 1
VK - Mail.ru Group 3500 1
G-Core Labs 73 1
Naumen - Наумен 665 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 67 1
NtechLab - НтехЛаб 153 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
MVPower 11 1
Biocad - Биокад 83 1
Dynatrace 57 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 19 1
Ingenix Group 6 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 418 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 77 1
Canon 1409 1
Garmin - Гармин 206 1
Capcom 281 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 1
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 11 1
Toshiba Corporation 2940 1
Системы и Технологии ГК 107 1
Информконтакт консалтинг - Alfa system 24 1
REvil - Хакерская группировка 50 1
Kaseya 34 1
Darkside - Хакерская группировка 27 1
BlackMatter - Хакерская группировка 12 1
Citrix Systems 829 1
Microsoft Corporation 25024 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1061 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 193 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 221 1
Okta 18 1
DZSI - DASAN Zhone Solutions - DASAN Network Solutions - DASAN GPON - Zhone Technologies, DZS - Premisys Communications 12 1
ССТ - Специальные системы и технологии 17 1
РЖД - Российские железные дороги 1963 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 123 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 479 1
Альфа-Банк 1817 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 215 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Уральская сталь УК - ЗТЗ - Загорский трубный завод 15 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 346 1
МТЗ Трансмаш 23 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1737 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 19 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 216 1
Colonial Pipeline 34 1
МТЗ - Минский тракторный завод 2 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
МиР СРО - Микрофинансирование и Развитие - Союз микрофинансовых организаций 5 1
Campari - Кампари Рус 1 1
Резонанс НПП 377 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3188 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12482 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2083 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1163 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2875 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5668 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 307 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3077 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30236 11
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13299 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13172 9
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2195 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70359 6
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 863 6
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 360 6
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 747 6
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3207 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31219 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4544 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3890 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54911 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7643 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7275 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5611 4
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1644 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6738 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1637 3
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 831 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13150 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 912 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1607 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2272 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 702 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1245 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22325 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 367 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25426 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16568 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7923 2
Data monetization - Монетизация данных 1757 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2198 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11867 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16513 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6099 2
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 186 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2477 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12020 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4938 4
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 3
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 28 2
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 82 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 111 2
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 56 2
Microsoft Windows 16103 2
Microsoft Windows BitLocker 938 2
Microsoft Windows PowerShell 209 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 38 2
Google Android 14451 1
xHelper - вирус 15 1
F6 - F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial - F.A.C.C.T. TDS Polygon - F.A.C.C.T. TDS Huntbox 20 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
ConTrace 1 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1290 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 6 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 287 1
Linux OS 10592 1
FreePik 1263 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 676 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 223 1
Microsoft Windows Remote Assistance - Microsoft Windows Remote Management 8 1
Sliver 11 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 292 1
Информконтакт консалтинг - Alfa HR - Alfa HRMS - PlanForce 9 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 866 1
Google VirusTotal 94 1
JavaScript - JS - язык программирования 1285 1
Скулкин Олег 52 3
Баулин Валерий 51 3
Горпинченко Роман 13 1
Чаркин Евгений 302 1
Дягилев Василий 84 1
Поляков Сергей 74 1
Абакумов Евгений 211 1
Вайнер Всеволод 26 1
Путятинский Сергей 86 1
Колесов Александр 60 1
Кириченко Игорь 50 1
Хомков Игорь 46 1
Зайцев Евгений 14 1
Антонов Александр 77 1
Педоренко Андрей 42 1
Клявин Владимир 51 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Ильин Дмитрий 25 1
Васильев Григорий 43 1
Ежов Василий 43 1
Прохоров Фёдор 83 1
Миркасымов Рустам 7 1
Савцов Игорь 29 1
Христенко Павел 15 1
Валчев Стоян 48 1
Агафонова Наталия 41 1
Шершнев Георгий 14 1
Теленков Андрей 27 1
Яковлев Роман 2 1
Чернов Георгий 5 1
Каськов Валентин 14 1
Корнеева Анжелика 10 1
Лекомцев Алексей 2 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 386 1
Дрюков Владимир 48 1
Чижиков Сергей 2 1
Качуров Евгений 7 1
Сергеев Михаил 108 1
Бедеров Игорь 73 1
Величко Антон 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 152569 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14352 8
Европа 24494 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52939 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1803 4
Украина 7725 3
Беларусь - Белоруссия 5936 2
Ближний Восток 3009 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3368 2
Америка Латинская 1859 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44882 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 595 2
Казахстан - Республика 5725 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18184 1
Африка - Африканский регион 3541 1
Грузия 1273 1
Германия - Федеративная Республика 12848 1
Нидерланды - Амстердам 613 1
Сингапур - Республика 1888 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 433 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 797 1
Азия - Азиатский регион 5678 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50152 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6116 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10413 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11268 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3626 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3736 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6667 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4841 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1264 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53742 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1014 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11489 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2471 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2954 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25317 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5349 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2400 2
Аренда 2536 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7739 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1008 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5883 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 529 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9651 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6069 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14580 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5135 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2659 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4154 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10343 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3240 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2768 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19777 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2861 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9351 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 837 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1982 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 849 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 303 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1713 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7162 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11354 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2060 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1072 1
Gartner - Гартнер 3588 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
Fortune Global 500 287 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 55 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1172 1
CNews AWARDS - награда 534 1
