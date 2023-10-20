Универсальный шифровальщик: количество кибердиверсий в России в 2023 г. выросло на 140%

Лаборатория цифровой криминалистики компании F.A.С.С.T. исследовала высокотехнологичные преступления 2023 г. на основе проведенных реагирований на инциденты в российских компаниях. Количество атак программ-вымогателей за девять месяцев 2023 г. выросло на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., а средняя сумма первоначального выкупа за расшифровку данных превысила 37 млн руб. Еще стремительнее росло количество политически мотивированных кибератак, целью которых было хищение конфиденциальных данных или полное разрушение ИТ-инфраструктуры — рост к прошлому году составил 140%. Об этом CNews сообщили представители F.A.С.С.T.

Самым популярным типом киберугроз, с которыми столкнулись во время реагирований на инциденты криминалисты F.A.С.С.T., стали атаки с использованием программ-вымогателей. Жертвами шифровальщиков чаще всего становились российские ритейлеры, производственные, строительные, туристические и страховые компании. Среднее время простоя атакованной компании составило 14-18 дней.

Два в одном

Наиболее агрессивными преступными группами в России в 2023 г. оказались Shadow и Twelve. Несмотря на то, что на радарах у исследователей они возникли лишь в начале этого года, хакеры успели отметиться серией громких атак. Вымогатели из Shadow похищают и шифруют данные, требуя от жертвы крупный выкуп — обычно в размере 5-10% от годового дохода компании — за расшифровку и не публикацию похищенной конфиденциальной информации.

Twelve же, напротив, работают не за деньги: сначала злоумышленники похищают конфиденциальные данные жертвы, а на финальном этапе атаки уничтожают ИТ-инфраструктуру, стирая и шифруя данные без возможности их восстановления. Именно эта группа весной 2023 г. взяла на себя ответственность за атаку на федеральную таможенную службу России, а в мае 2023 г.— на российского производителя гидравлического оборудования и др.

После публикации исследования экспертов компании F.A.C.C.T. о том, что Shadow и Twelve — это одна хак-группа с общими инструментами, техниками, а в нескольких атаках — и с общей сетевой инфраструктурой, вымогатели из Shadow провели ребрендинг и стали использовать в своих атаках новое название — Comet (C0met).

В целом, в России средняя сумма первоначального выкупа, которую требуют вымогатели у жертвы, в 2023 г. составила 37 млн руб. Рекорд установили вымогатели из группы Shadow, потребовавшие за расшифровку данных 200 млн руб. Правда, это в пять раз меньше, чем в 2022 г. просили вымогатели OldGremlin у одной из жертвы — тогда сумма выкупа достигала 1 млрд руб.

Наиболее распространенными шифровальщиками, которые преступники используют для атак на российские компании, стали LockBit, Conti и Babuk — причина в появлении в публичном пространстве их исходных кодов.

Самой популярной техникой, используемой для получения первоначального доступа в корпоративные сети, в 2023 г., стала компрометация служб удаленного доступа, в особенности RDP и VPN. Наряду с этим отмечается и рост атак с доступом в инфраструктуру в результате компрометации ИТ-партнеров, услугами которых пользовались организации-жертвы. В 2022 г. основными векторами атак для большинства банд вымогателей являлись эксплуатация уязвимостей публично доступных приложений и фишинг.

Российские разработчики сделали Power Point для данных: как это работает Импортонезависимость

Каскадные атаки

Более активно, чем с киберкриминал, российские компании атаковали прогосударственные хакеры и хактивисты — рост количества атак по сравнению с предыдущим годом составил рекордные 140%. Целями политически-мотивированных атакующих чаще других становились предприятия, связанные с критической инфраструктурой, госсектором или оборонной промышленностью. Наряду с гигантами в группе риска оказались IT-компании из сегмента малого и среднего бизнеса — интернет-ритейлеры, интеграторы, разработчики ПО, атаки на которых позволяют атакующим получить доступ не только к клиентским базам данных, но и аутентификационным данным к инфраструктуре заказчиков, более крупных игроков рынка.

За первую половину 2023 г. F.A.C.C.T. зафиксировала 114 утечек из российских коммерческих компаний и госорганизаций, число утекших строк пользовательских данных по сравнению с предыдущим периодом 2022 г. выросло более чем в 11 раз – до 62,1 млн. Большинство похищенных баз данных преступники выкладывали в публичный доступ бесплатно, но часть утечек злоумышленники не публиковали в открытом доступе — продавали или использовали в последующих атаках.

«Уже четвертый год подряд программы-вымогатели остаются одной из главных киберугроз, с которой имеют дело российские компании, — отметил Антон Величко, руководитель Лаборатории цифровой криминалистики компании F.A.C.C.T. — Начиная с прошлого года у киберпреступников заметно изменился мотив — не столько заработать, сколько нанести наибольший ущерб компаниям и их клиентам. В текущем году рост подобных атак был особенно заметным. Утекшие данные атакующие сразу не публикуют, а используют для проведения каскадных атак на крупных игроков как коммерческого, так и государственного секторов».

Илья Зайчиков, «Тезис»: На рынке по пальцам можно пересчитать СЭД, в которых реализован искусственный интеллект Документооборот

***

F.A.С.С.T. — Fight Against Cybercrime Technologies — российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, поставщик решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. F.A.С.С.T. создана для работы на рынках России и СНГ путем выделения в автономную структуру бывшего российского актива международной компании Group-IB. Решения компании основаны на знаниях, полученных в ходе реагирований на инциденты и исследований киберпреступности. Они обеспечивают защиту от киберрисков, связанных с целевыми атаками, утечками данных, мошенничеством, фишингом, нелегальным использованием бренда. Продукты F.A.С.С.T. входят в Реестр Отечественного ПО.