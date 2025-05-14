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Conti Хакерская группировка


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Создан шифровальщик, внедряемый прямо в микрокод процессоров 1
19.11.2024 В Москве арестованы продавцы телефонов с установленным «шпионским» софтом 1
21.05.2024 «Лаборатория Касперского» представила отчёт по ландшафту киберугроз в России и СНГ 1
19.12.2023 Валерий Баулин -

Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Программы-вымогатели стали самым разрушительным оружием

 1
01.11.2023 Новая группа вымогателей предлагает инсайдерам $1 млн за компромат на руководство 1
20.10.2023 Универсальный шифровальщик: количество кибердиверсий в России в 2023 г. выросло на 140% 1
06.09.2023 Bi.Zone: злоумышленники атакуют российские компании с помощью утекших исходных кодов программ-вымогателей 1
31.08.2023 F.A.C.C.T. установила связь вымогателей Shadow c хактивистами из группы Twelve 1
22.06.2023 Теперь шифровальщик LockBit может атаковать macOS 1
18.05.2023 Хакеры научились зарабатывать деньги на взломах, которых не было 1
21.04.2023 Появилась новая версия бесплатного инструмента для расшифровки файлов для жертв зловреда Conti 1
19.04.2023 Украинские хакеры развернули мощную атаку на российскую промышленность. От пострадавших компаний требуют выкуп в $1-2 млн 1
28.03.2023 Арестован основатель криминальной криптобиржи с русской фамилией 1
27.03.2023 Власти потратят 400 млн руб. на безопасность промышленного интернета вещей 1
17.03.2023 Зашифрованные: число кибератак в 2022 г. выросло в три раза 1
02.03.2023 Positive Technologies: в 2022 году продажа доступов к промышленным предприятиям в дарквебе выросла на 40% 1
28.02.2023 Positive Technologies: продажи доступов к промышленным предприятиям в дарквебе выросли на 40% в 2022 году 1
23.01.2023 Рынок хакерского шифрования обрушился. Жертвы массово отказываются платить 1
17.01.2023 Опасная эволюция: Group-IB предупредила о главных киберугрозах 2023 года 1
08.09.2022 Positive Technologies: число атак на промышленность выросло на 53% 1
16.06.2022 Серверы Microsoft Exchange под атакой нового шифровальщика 1
10.06.2022 Восставший из пепла ботнет принялся за кражу кредитных карт из браузера Google Chrome 1
30.05.2022 Хакеры поставили рекорд по атакам на «дыры» в ПО Microsoft, Apple и Google, о которых сами вендоры ничего не знали 1
24.05.2022 Российские ИТ-компании выгоняют украинских специалистов 1
19.05.2022 Group-IB: средний запрашиваемый кибервымогателями выкуп достиг $247 тысяч 1
12.05.2022 Украинские и российские хакеры объявили друг другу войну 1
08.04.2022 Positive Technologies: шифровальщики переключились на медицину 1
28.02.2022 Accenture назвала топ-5 трендов среди киберугроз 1
01.02.2022 Хакеры с «русскими связями» шантажируют поставщика комплектующих для Apple и Tesla 1
21.12.2021 В огромную «дыру» в Apache ринулись шифровальщики, криптомайнеры и ботнеты 1
30.11.2021 Облачные хранилища получили трехуровневую защиту от вымогателей 1
01.10.2021 В Корее схвачен россиянин, втемную использованный хакерами для создания опаснейшей программы 1
28.07.2021 Госвласти велели хакерам вернуть краденые данные и сдаться 1
16.07.2021 Эффективный шифровальщик-вымогатель почти 2 года странным образом оставался в тени 1
07.04.2021 Для прицельного заражения ПК хакеры развернули колл-центр с инструкторами 1
01.02.2021 Силовики ликвидировали один из крупнейших и зловреднейших ботнетов в мире 1
16.11.2020 Microsoft и Positive Technologies: хакеры усилили атаки на медицинские учреждения 1
06.11.2020 Знаменитый разработчик игр Resident Evil и Devil May Cry взломан хакерами 1

Публикаций - 38, упоминаний - 38

Conti и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1490 13
Microsoft Corporation 24823 8
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 643 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1278 6
REvil - Хакерская группировка 48 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5018 4
OldGremlin - Хакерская группировка 11 4
Google LLC 11935 3
Darkside - Хакерская группировка 27 3
BlackMatter - Хакерская группировка 12 3
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 272 3
Telegram Group 2183 3
Citrix Systems 821 2
Apple Inc 12256 2
Trend Micro 609 2
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 2
NetWalker - Хакерская группировка 7 2
Anonymous - Хакерская группировка 75 2
Kaseya 34 2
Space Pirates - Хакерская группировка 8 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 813 1
NetApp - Network Appliance 640 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 1
Fortinet 393 1
Palo Alto Networks 153 1
Bitdefender 156 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 74 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 742 1
Capcom 281 1
Crytek 143 1
Palo Alto Network Unit 42 12 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions 92 1
Yandex - Яндекс 7670 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 1
ESET - ESET Software 1137 1
Accenture plc 685 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 995 1
Qualcomm Technologies 1850 1
Toshiba Corporation 2935 1
SolarWinds 50 1
Colonial Pipeline 33 2
Tesla Motors 406 1
Почта России ПАО 2154 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1425 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7559 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Совкомбанк Совесть 274 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 524 1
Royal Dutch Shell - Шелл 216 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 269 1
Резонанс НПП 373 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5561 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1151 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 565 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 733 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 924 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1402 1
Национальная полиция Украины - Департамент киберполиции 7 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5053 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 179 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4362 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 40 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 712 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
Правительство Ирландии - органы государственной власти 8 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3326 1
ASF - Apache Software Foundation 212 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 37
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3006 36
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12970 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 14
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6386 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6976 12
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 682 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5303 9
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1516 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 9
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2028 9
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3139 8
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2291 8
Hacktivism - Хактивизм 215 8
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 296 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12847 7
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3227 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12960 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7972 7
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4362 6
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 813 6
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 734 6
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 937 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7522 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5909 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16332 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3809 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24867 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11418 4
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2875 4
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 648 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5868 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4045 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25943 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13680 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9366 3
Дистанционное управление - Удалённое управление 1157 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4669 12
Microsoft Windows 15878 6
Linux OS 10199 5
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 79 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 766 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 36 4
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 141 3
Microsoft Windows PowerShell 186 3
FreePik 1127 3
Microsoft Office 3808 2
PsExec - утилита запуска программ на удаленных компьютерах 22 2
Google Chrome - браузер 1590 2
Microsoft Windows BitLocker 936 2
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 53 2
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 26 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 372 2
Positive Technologies - PT Sandbox 82 2
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 21 2
Ivanti Security Suite - Ivanti Connect Secure, ICS - Ivanti Pulse Secure - Pulse Zero Trust Access, PZTA 28 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 541 2
OpenSSH - Open Secure Shell 31 1
Google Android 14230 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 105 1
Microsoft Azure 1427 1
NetApp ONTAP 66 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 302 1
OpenVPN 70 1
Statista 236 1
Watch Dogs: Legion - Компьютерная игра (action-adventure) 4 1
Broadcom - VMware Center Server 2 1
Apache Logging Project - Log4j 26 1
Яндекс.Лавка 243 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 596 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 105 1
Microsoft Exchange 1760 1
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 1
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 145 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 43 1
NetApp Spot PC 1 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 56 1
Мельникова Анастасия 409 10
Баулин Валерий 47 4
Зайцев Михаил 282 3
Килюшева Екатерина 10 2
Чунижеков Федор 8 2
Новиков Алексей 62 2
Скулкин Олег 43 2
Даренский Дмитрий 16 2
Кирюхин Дмитрий 86 1
Ройфман Роман 16 1
Синицын Артем 6 1
Kurian George - Джордж Кьюриан 12 1
Вишняков Алексей 13 1
Витте Алла 1 1
Бегтин Иван 61 1
Качуров Евгений 7 1
Галов Дмитрий 50 1
Сергеев Михаил 108 1
Бедеров Игорь 60 1
Крутских Андрей 5 1
Тимошенко Андрей 15 1
Дащенко Владимир 16 1
Ульянов Владимир 161 1
Синицын Федор 9 1
Долголаптева Кристина 1 1
Величко Антон 4 1
Легкодымов Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14235 7
Германия - Федеративная Республика 12779 6
Украина 7660 6
Франция - Французская Республика 7895 3
Италия - Итальянская Республика 4376 3
Канада 4919 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17418 3
Нидерланды 3559 3
Европа 24368 3
Испания - Королевство 3735 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13398 2
Япония 13359 2
Беларусь - Белоруссия 5816 2
Казахстан - Республика 5631 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3350 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 577 2
Литва - Литовская Республика 655 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Южная Корея - Сеул 366 1
Ирландия - Республика 1018 1
Бразилия - Федеративная Республика 2390 1
Европа Восточная 3109 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3547 1
Южная Корея - Республика 6721 1
США - Флорида 767 1
США - Техас 994 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 383 1
Китай - Тайвань 4038 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 3998 1
Америка Латинская 1837 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 563 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1378 1
Иран - Исламская Республика Иран 1098 1
Ближний Восток 2980 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Сингапур - Республика 1869 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 15
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Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1263 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7071 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11196 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 660 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 435 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 232 1
U.S. SSA - Social Security Administration - Администрация социального обеспечения США - SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 58 1
Modus operandi - Образ действия 8 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8741 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 219 1
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