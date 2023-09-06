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Bi.Zone: злоумышленники атакуют российские компании с помощью утекших исходных кодов программ-вымогателей

С начала 2022 г. внутри многих преступных групп произошел разлад. Вместе с этим под влиянием геополитических событий повысилось внимание к злоумышленникам со стороны правоохранительных органов и исследователей. Участились взломы используемых преступниками инфраструктур, группировки публикуют в сети данные своих конкурентов, информацию о применяемых методах и инструменты для проведения атак, например билдеры, позволяющие создавать вредоносное ПО.

Так, в открытом доступе появились исходные коды вымогателей Babuk, Conti и LockBit. По данным киберразведки Bi.Zone, ими сегодня активно пользуются сразу три преступные группы: Battle Wolf, Twelfth Wolf и Shadow Wolf.

Battle Wolf появилась в конце февраля 2022 г. на фоне геополитических событий. По данным, публикуемым группой в X (ранее Twitter), за это время она успешно атаковала как минимум 15 крупных организаций на территории России: научные, производственные, государственные, финансовые и другие.

Twelfth Wolf появилась в апреле 2023 г., реализовав как минимум четыре успешные атаки. В своем Telegram-канале группа сообщала об атаке на один из крупнейших федеральных органов исполнительной власти РФ, которая, по их словам, привела к утечке конфиденциальной информации.

Shadow Wolf заявила о себе в марте 2023 г. несколькими успешными атаками на российские инженерные, страховые, транспортные и медиакомпании. В отличие от Battle Wolf и Twelfth Wolf, группа руководствуется исключительно финансовыми мотивами. Коммуникация между представителем Shadow Wolf и жертвой обычно проходит на странице в дарквебе, адрес которой помещен в записку с требованием выкупа за расшифровку и удаление выгруженных данных. В некоторых случаях атакующие создают чат в Telegram, куда добавляют весь ИТ-персонал пострадавшей организации.

«Сегодня опубликованные в Сети исходные коды вредоносных программ пользуются большой популярностью среди злоумышленников. Открытый доступ к подобным инструментам снижает порог вхождения в киберпреступность, делая атаки гораздо дешевле и проще с точки зрения организации. Даже те страны и отрасли, которые ранее не попадали под атаки оригинальных преступных групп, теперь оказываются под прицелом», — отметил Олег Скулкин, руководитель управления киберразведки Bi.Zone.

Узнавать о новых группах атакующих, актуальных техниках и тактиках киберпреступников помогут решения киберразведки. Для выявления новых угроз эксперты Bi.Zone советуют применять решения класса EDR (обнаружение и реагирование на конечных точках).

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