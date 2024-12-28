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Скулкин Олег



28.12.2024 Злоумышленники атакуют российские компании с помощью загрузчика, почти невидимого для средств защиты 1
18.12.2024 BI.Zone: атак с целью шпионажа становится больше, а их последствия – разрушительнее 1
18.11.2024 Сисадмины виноваты в каждом третьем взломе российских компаний 1
05.11.2024 Bi.Zone: злоумышленники чаще всего атакуют российские компании с помощью троянов удаленного доступа и стилеров 1
03.10.2024 Core Werewolf совершенствует атаки на российский ОПК и критическую информационную инфраструктуру 1
01.10.2024 Bi.Zone: хакеры отказываются от вредоносных программ в пользу редких инструментов для пентеста 1
29.08.2024 BI.Zone: хакеры стали чаще использовать коммерческое ВПО, которое разработчики запретили применять против российских организаций 1
29.08.2024 Хакеры отбросили принятые ограничения и используют в России, здесь же созданное вредоносное ПО 1
25.07.2024 BI.Zone: около 85% фишинговых сообщений приходят в компании под видом финансовых документов и официальных писем от государственных органов 1
22.07.2024 Портал BI.Zone Threat Intelligence пополнился новым аналитическим инструментом на базе матрицы MITRE ATT&CK 1
27.05.2024 Группировка Sapphire Werewolf переписала стилер с открытым исходным кодом, чтобы шпионить за российскими компаниями 1
23.04.2024 Серия кибератак на российские компании провалилась из-за грубой ошибки хакеров 1
01.03.2024 Bi.Zone: Квалификация киберпреступников — низкая, угроза для компаний — высокая 1
28.02.2024 Хакеры создали ПО для нападения на российский ВПК. Атаки стало сложнее распознать 1
27.02.2024 Bi.Zone: группировка Mysterious Werewolf перешла на собственные инструменты для атак на российский ВПК 1
30.01.2024 Scaly Wolf атакует российские промышленные и логистические предприятия 1
29.11.2023 Bi.Zone: группировка Rare Wolf маскирует вредоносные письма под накладные «1С:Предприятие» 1
21.11.2023 Bi.Zone: Самое популярное коммерческое ВПО, применяемое для атак на российские компании 1
13.11.2023 Bi.Zone: каждая пятая атака происходит с использованием утекших данных пользователей 1
13.10.2023 Bi.Zone: группировка Sticky Werewolf атакует государственные организации России и Белоруссии 1
06.09.2023 Bi.Zone: злоумышленники атакуют российские компании с помощью утекших исходных кодов программ-вымогателей 1
04.08.2023 Bi.Zone: атаки с применением Cobalt Strike снова обрушились на российские компании 1
01.08.2023 Bi.Zone: фишинг от лица Роскомнадзора содержит ПО для кражи корпоративных учетных данных 1
19.07.2023 Хакеры переходят на российское ПО 1
22.06.2023 BI.ZONE: группировка Red Wolf вновь шпионит за коммерческими организациями на территории России 1
13.06.2023 BI.ZONE обнаружила массовую фишинговую рассылку под видом документов о мобилизации 1
08.06.2023 BI.Zone зафиксировала атаки на ОПК и КИИ с целью шпионажа 1
30.05.2023 BI.ZONE: злоумышленники крадут пароли у российских компаний с помощью ПО с открытым исходным кодом 1
17.05.2023 BI.ZONE выяснила подробности хищения данных у 40 российских компаний 1
10.04.2023 BI.ZONE обнаружила отравление поисковой выдачи как способ атак на российских бухгалтеров 1
22.03.2023 BI.Zone зафиксировала деструктивные атаки шифровальщика на российских пользователей 1
20.01.2023 Власти передумали аккредитовывать частные компании для расследования кибепреступлений 1
19.05.2022 Group-IB: средний запрашиваемый кибервымогателями выкуп достиг $247 тысяч 1
23.09.2021 «Выкуп платить не готовы»: Group-IB исследовала отношение российских предпринимателей к программам-вымогателям 1
04.03.2021 Количество атак шифровальщиков выросло за год более чем на 150% 1
23.09.2020 Киберпреступная группировка OldGremlin атаковала крупные компании и банки России 1
02.06.2020 Group-IB назвала самые «жадные» программы-вымогатели 2019 года 1

Публикаций - 37, упоминаний - 37

Скулкин Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 31
Telegram Group 1983 10
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 8
OldGremlin - Хакерская группировка 11 3
Лаборатория компьютерной криминалистики 24 3
Scaly Wolf - Хакерская группировка 4 3
PhaseShifters - Sticky Werewolf - Хакерская группировка 7 3
REvil - Хакерская группировка 48 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Conti - Хакерская группировка 37 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 2
Core Werewolf - Хакерская группировка 4 2
Stone Wolf - Хакерская группировка 3 2
Canon 1397 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 404 1
Garmin - Гармин 200 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 69 1
F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
Capcom 281 1
TA505 - Хакерские группировки 7 1
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 10 1
Toshiba Corporation 2927 1
BlackMatter - Хакерская группировка 12 1
Kaseya 34 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Darkside - Хакерская группировка 26 1
Roblox Corporation 39 1
GitHub 814 1
САФИБ - SAFIB 9 1
AnyDesk Software GmbH 30 1
RedCurl - Хакерская группировка 7 1
Buhtrap - Хакерская группировка 19 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
TeamViewer 119 1
X Corp - Twitter 2845 1
NetWire 4 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Sapphire Werewolf - Хакерская группировка 1 1
МТЗ Трансмаш 22 1
Colonial Pipeline 32 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 1
МТЗ - Минский тракторный завод 2 1
МиР СРО - Микрофинансирование и Развитие - Союз микрофинансовых организаций 1 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ НК 4 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Campari - Кампари Рус 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Unsplash 763 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 201 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 42 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 37
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 35
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 29
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 21
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Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 771 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 3
Оповещение и уведомление - Notification 4606 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 3
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 838 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 2
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 30 17
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 5
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 4
Discord 117 3
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 3
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 3
F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 2
Microsoft Windows 15657 2
Google Chrome - браузер 1561 2
FileZilla - FTP-клиент 23 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 2
Sliver 11 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 32 2
Havoc 7 2
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 212 2
Сбер - BI.Zone EDR - BI.Zone Endpoint Detection and Response - BI.Zone Sensors 13 2
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 41 1
F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 1
Koadic 2 1
PowerShell Empire - фреймворк 4 1
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response 1 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Brave - Браузер 33 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 97 1
Vivaldi - Браузер 92 1
Opera Browser - Браузер 1021 1
Opera GX 3 1
Microsoft Office Word 776 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Microsoft Outlook 1390 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Миркасымов Рустам 7 1
Колокольцев Владимир 37 1
Шишкова Татьяна 13 1
Пермяков Руслан 19 1
Амиров Руслан 3 1
Рошал Евгений. 7 1
Сафиуллин Роман 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 12
Беларусь - Белоруссия 5638 5
Германия - Федеративная Республика 12682 4
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
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