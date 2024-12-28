Скулкин Олег
Скулкин Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Миркасымов Рустам 7 1
|Колокольцев Владимир 37 1
|Шишкова Татьяна 13 1
|Пермяков Руслан 19 1
|Амиров Руслан 3 1
|Рошал Евгений. 7 1
|Сафиуллин Роман 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|The Bell - Издание 42 1
|Quartz 24 1
|Ведомости 996 1
|Fortune Global 500 286 1
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