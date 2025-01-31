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Амиров Руслан



31.01.2025 Jet CSIRT расширила возможности анализа кибератак с помощью песочницы PT Sandbox 1
27.09.2024 «Инфосистемы Джет» зафиксировала увеличение спроса на киберучения в 2024 году на четверть 1
29.08.2024 Хакеры отбросили принятые ограничения и используют в России, здесь же созданное вредоносное ПО 1
06.04.2022 В России появился первый MSSP-провайдер по исследованию кибератак и реагированию на инциденты 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Амиров Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 625 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1133 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4890 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 308 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 925 1
InfoWatch - Инфовотч 1015 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 140 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 375 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 186 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3052 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4113 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27521 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12644 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2198 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1899 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19404 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5723 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1910 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10214 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1437 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10998 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4686 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 231 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30774 1
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 134 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3808 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29746 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 592 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 773 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 719 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5000 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  660 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 211 1
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 35 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7105 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2941 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2235 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8574 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3059 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 40 2
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 31 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 31 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 127 1
Positive Technologies - PT Sandbox 73 1
Kaspersky GReAT TinyCheck 29 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4459 1
F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 1
F.A.C.C.T. THF - F.A.C.C.T. Threat Hunting Framework 10 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
Сафиуллин Роман 2 1
Шишкова Татьяна 13 1
Скулкин Олег 38 1
Волков Дмитрий 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 144633 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14126 2
Германия - Федеративная Республика 12690 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17062 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52150 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2878 1
Европа 21780 1
Сингапур - Республика 1852 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 1
Ближний Восток 2945 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14202 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 415 1
Нидерланды - Амстердам 608 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1777 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 561 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1440 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 418 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7853 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 947 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10959 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4155 1
Английский язык 6639 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 200 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6956 1
Ведомости 1004 1
Gartner - Гартнер 3558 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
KuppingerCole Analysts AG 8 1
Forrester Research 821 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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