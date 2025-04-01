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Сафиуллин Роман


01.04.2025 Криворукие программисты превратили смартфоны россиян в решето. Приложения для транспорта невероятно дырявые – они содержат тысячи уязвимостей 1
26.09.2024 Власти потратят полмиллиарда на информационную безопасность промышленных предприятий 1
29.08.2024 Хакеры отбросили принятые ограничения и используют в России, здесь же созданное вредоносное ПО 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Сафиуллин Роман и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1030 2
Stone Wolf - Хакерская группировка 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 966 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12974 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4970 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 641 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 335 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 389 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 23 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2199 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2946 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4257 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28304 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3942 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 760 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1981 1
Hacktivism - Хактивизм 208 1
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 157 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4229 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2185 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31305 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 266 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1274 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1092 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6291 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 294 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4807 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6754 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12831 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11269 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 34 2
Kaspersky GReAT TinyCheck 41 1
FreePik 1071 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 146 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 156 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 37 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4591 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 41 1
Скулкин Олег 42 1
Пермяков Руслан 20 1
Шишкова Татьяна 15 1
Амиров Руслан 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2900 1
Германия - Федеративная Республика 12743 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14197 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52369 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17269 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13830 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51865 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29627 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2930 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1296 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1462 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 642 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 645 1
Энергетика - Energy - Energetically 5170 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4002 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5870 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1393 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5027 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 464 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2159 1
Ведомости 1046 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 79 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
Создано именных указателей - 172012.
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