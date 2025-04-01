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Сафиуллин Роман
Сафиуллин Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Скулкин Олег 42 1
|Пермяков Руслан 20 1
|Шишкова Татьяна 15 1
|Амиров Руслан 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
Создано именных указателей - 172012.
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