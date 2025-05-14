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Блезнеков Александр


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Атакованы российские авиа- и транспортные компании и онлайн-магазины. Число кибератак выросло на 40% 1
25.04.2025 Хакеры усилили DDoS-атаки на Россию. Особенно досталось ИТ, телекому и букмекерам 1
01.04.2025 Криворукие программисты превратили смартфоны россиян в решето. Приложения для транспорта невероятно дырявые – они содержат тысячи уязвимостей 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Блезнеков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Телеком Биржа 30 3
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 19 1
SDS Fusion - СДС Фьюжн 6 1
WebmonitorX - Вебмониторэкс 16 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 995 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 143 1
InfoWatch - Инфовотч 1040 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5019 1
StormWall - Сторм системс 84 1
Unsplash 989 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 44 1
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 7 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 394 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2811 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2204 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28832 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12974 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6388 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6979 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21072 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12358 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7977 2
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 44 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1426 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor 2047 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 237 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 937 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 697 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5312 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4132 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1009 1
MarTech - Динамический контент - Dynamic content 15 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1189 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24875 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4029 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5023 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12850 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2031 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 272 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3227 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2060 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2528 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14746 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3006 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 704 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4173 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11426 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 554 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2546 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1558 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10774 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 289 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24728 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 427 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4671 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Radar 16 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 37 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Anti-DDoS 18 1
VK RuStore - Рустор 392 1
Apple - App Store 2930 1
Google Play - Google Store - Android Market 3343 1
Левин Сергей 4 1
Ефимов Дмитрий 19 1
Воронин Тимофей 8 1
Хлебунов Михаил 16 1
Сафиуллин Роман 3 1
Евсеев Артем 25 1
Шабалин Юрий 14 1
Труфанов Родион 1 1
Васин Вячеслав 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148426 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52544 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19136 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49096 1
Английский язык 6730 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2985 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52422 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 901 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7911 1
Bookmaker - bookie - turf accountant - Букмекер - букмекерская контора - тотализаторы - Центры учета перевода интерактивных ставок, ЦУПИС 30 1
Аудит - аудиторский услуги 2799 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 699 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5577 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4762 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2508 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24716 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2380 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9018 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1960 2
Ведомости 1069 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1559 1
Международный женский день - 8 марта 360 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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