Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Curator Эйч-Эль-Эль Qrator Radar

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.04.2025 Хакеры усилили DDoS-атаки на Россию. Особенно досталось ИТ, телекому и букмекерам 1
29.07.2024 Россияне не поделили технологии интернет-слежки. ИБ-тяжеловес отнимает патент у новичка на рынке 1
16.05.2024 Qrator Labs: статистика DDoS-атак за I квартал 2024 года 1
29.01.2024 Компания PRO32 дополнила продуктовый портфель решением для защиты от DDoS-атак Qrator Labs 1
20.12.2023 Россия заняла 13 место в рейтинге стабильности национального сегмента Интернета 1
06.12.2023 Qrator Labs зафиксировала всплеск бот-активности в период распродаж «Черной пятницы» 2023 1
01.11.2023 Статистика DDoS-атак в III квартале 2023 года 1
07.09.2020 Qrator Labs представила исследование устойчивости национальных сегментов интернета в 2020 году 1
12.04.2019 На облако «Яндекса» поставили российскую DDoS-защиту 1
27.11.2018 Пятую часть россиян оставили без Youtube и «Вконтакте». Причины 1
07.06.2017 Qrator Labs и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения ИБ 1
11.04.2017 Qrator Labs запустил сайт инициатив по улучшению функционирования интернета 1
21.11.2016 Qrator Labs объявил о запуске сервиса на основе Qrator.Radar 1
12.08.2016 Сотрудник Qrator Labs стал представителем RIPE NCC на постсоветском пространстве 1
03.06.2016 Qrator Labs выявила уязвимость в BGP-демоне ПО Quagga 1
10.10.2014 Команда Qrator Labs займется в «Сколково» развитием нового продукта Radar.Qrator 2

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Curator и организации, системы, технологии, персоны:

Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 177 17
PRO32 - ПРО32 58 2
Andmaxlab - Лаборатория Андмакс 2 2
Ростелеком 10948 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
Google LLC 12690 2
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 47 1
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 1
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 88 1
Cogent Communications 23 1
StarHub 42 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
Selectel - Селектел 544 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 1
Cloudflare 172 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Onsec - Онсек - Wallarm - Валарм 41 1
OpenAI 542 1
Телеком Биржа 66 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 48 1
StormWall - Сторм системс 149 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 133 1
Upstream 54 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
GFG - Lamoda - Купишуз 219 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 2
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 25 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 13
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 13
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 180 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 7
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 7
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 7
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 450 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 5
BGP Anycast 10 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 4
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 3
Autonomic computing - Автономные вычисления - Autonomic Systems - Автономные системы 141 2
IP-транзит - IP-магистраль 58 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 2
IPv4 - Internet Protocol version 4 275 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 417 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 101 2
Кибербезопасность - DoS UDP flood - UDP-флуд - сетевая атака типа «отказ в обслуживании» DDoS, использующая бессеансовый режим протокола UDP 71 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Curator.AntiBOT - Qrator Bot Protection - Qrator AntiBot 9 2
Maxmind GeoIP 2 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 32 2
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Curator.AntiDDoS - Qrator AntiDDoS - Qrator DDoS Protection 10 1
OpenAI - ChatGPT 720 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Anti-DDoS 26 1
УЦСБ - SOC - Центр мониторинга кибербезопасности 12 1
Google Chrome - браузер 1701 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 1
Huawei Cloud 84 1
EA Origin 195 1
Yandex DDoS Protection 2 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 208 1
Quagga OSPF - Набор сетевого программного обеспечения для маршрутизации 4 1
Лямин Александр 75 6
Ткачев Дмитрий 32 5
Тарасов Георгий 13 3
Левин Сергей 13 1
Сковпень Анастасия 2 1
Мандик Игорь 24 1
Кобцев Андрей 1 1
Хлебунов Михаил 48 1
Блезнеков Александр 7 1
Галушкин Олег 182 1
Иванов Антон 98 1
Гавриченков Артем 8 1
Сапунов Алексей 38 1
Васильев Сергей 69 1
Азимов Александр 1 1
Семеняк Алексей 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Сингапур - Республика 1953 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Нидерланды 3746 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Индонезия - Республика 1058 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Япония 13807 2
Индия - Bharat 5870 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Нидерланды - Амстердам 630 2
Люксембург Великое Герцогство 446 2
Филиппины - Республика 599 2
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Ирландия - Республика 1051 1
Европа Восточная 3138 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Ближний Восток 3154 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Испания - Мадрид 178 1
Китай - Тайвань 4245 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Болгария - Республика 799 1
Румыния 753 1
Иран - Исламская Республика Иран 1155 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
Аргентина - Аргентинская Республика 615 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Колумбия - Республика 551 1
Лихтенштейн Княжество 102 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Список системообразующих предприятий РФ 328 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 335 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 1
Bookmaker - bookie - turf accountant - Букмекер - букмекерская контора - тотализаторы - Центры учета перевода интерактивных ставок, ЦУПИС 43 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 139 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 2
Regnum - Регнум 114 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Звезда - Телеканал 3 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще