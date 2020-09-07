Qrator Labs представила исследование устойчивости национальных сегментов интернета в 2020 году

Qrator Labs представила результаты исследования влияния возможных сбоев сетей системообразующих операторов связи на глобальную доступность национальных сегментов интернета.

Исследование объясняет каким образом отказ одной автономной системы (AS, АС) влияет на глобальную связность отдельного региона. В большинстве случаев крупнейшая автономная система в регионе является доминирующим интернет-провайдером (ISP) на рынке.

Чем больше число альтернативных маршрутов трафика между автономными системами, тем более отказоустойчивым и стабильным является интернет-сегмент. Хотя некоторые пути являются более важными, чем другие, создание как можно большего числа альтернативных маршрутов является единственным способом диверсификации рынка и обеспечения достаточно надежной сети.

Глобальная связность любой АС, независимо от того, является ли она региональным игроком или международным гигантом, зависит от количества и качества ее путей к Tier-1 провайдерам. Как правило, Tier-1 подразумевает международную компанию, предлагающую глобальную услугу IP-транзита и подключение к другим Tier-1 операторам.

Рейтинг устойчивости национальных сегментов сети интернет рассчитывается Qrator Labs пятый год подряд (первое исследование было опубликовано в 2016 году).

По результатам исследования национальных сегментов 249 стран мира 2020 года был составлен рейтинг государств в порядке возрастания показателя, отражающего зависимость доступности национальных сегментов Интернета от отказов в работе наиболее значимых операторов связи (Tier-1).

Расчет показателя для каждой исследуемой страны был сделан по следующей методике. На первом этапе с использованием системы моделирования работы глобального интернета Qrator.Radar для каждого оператора в мире был сделан расчет всех альтернативных маршрутов прохождения трафика до трансконтинентальных Tier-1 операторов.

На втором этапе с использованием базы геоданных Maxmind GeoIP были сопоставлены страны с каждым IP-адресом каждой автономной системы.

Далее для каждой АС была подсчитана доля её адресного пространства, соответствующего выбранному региону. Были отфильтрованы интернет-провайдеры, находящиеся в точке обмена трафика в регионе, где они не имеют значительного присутствия.

Для формирования рейтинга отбирались операторы, отказ которых может привести к потере глобальной доступности наибольшего процента автономных систем заданного национального сегмента.

Ключевые изменения. США поднялись на 10 позиций, оказавшись на 8 месте. В Топ-20 рейтинга вошли 4 новые страны: Лихтенштейн, Япония, Индонезия и Аргентина. 4 страны покинули Топ-20: Люксембург, Чехия, Ирландия, Болгария. Гонконг опустился на 8 позиций и замыкает двадцатку. Сингапур потерял 11 позиций. Многолетний лидер рейтинга – Германия – уступила первое место Бразилии в 2020 году.

«В 2020 году позитивная глобальная тенденция к повышению надежности и общей доступности сетей во всем мире сохраняется. Число стран с высокой степенью отказоустойчивости, где сбой сетей системообразующих операторов связи затрагивает менее 10% автономных систем региона, второй год подряд увеличивается на 5. В этом году оно достигло в общей сложности 40, – сказал Артем Гавриченков, технический директор Qrator Labs. – Однако самый важный факт, который следует отметить, – это значительные улучшения в надежности и IPv4, и IPv6. Более того, в будущем неизбежен момент, когда новая версия протокола IP займет лидирующие позиции и в нашем рейтинге станет основной».

По состоянию на сентябрь 2020 года, почти 30% пользователей Google используют соединение IPv6. Фактически это означает, что их интернет-провайдеры поддерживают версию 6 протокола IP.

Тем не менее, основная проблема IPv6 все еще сохраняется: из-за продолжающихся пиринговых войн между несколькими провайдерами верхнего уровня в IPv6 они не все связаны друг с другом. Если сеть подключена только к одной их стороне, она не будет иметь полноценной связности в IPv6. Другими словами, для обеспечения полной связности и высочайшей надежности пути до Tier-1 операторов должны присутствовать постоянно.

Есть несколько стран, где частичная доступность по IPv6 превышает 10%: Италия, Гонконг, Ирландия, Румыния.

Рассматривая частичное подключение в сочетании с долей сетей национального сегмента, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, можно заявить, что только в одном Гонконге отказ IPv6 приведет к тому, что 18% подключенных к IPv6 ресурсов станут недоступными. 16% – в Ирландии, почти то же самое – в Италии и Румынии. Эти цифры высоки даже в Великобритании – 7,5%, Германии – 8% и США – 15%.

Наименьшие значения среди IPv6 Toп-20 принадлежат Бразилии – 4,66%, Нидерландам – 4,72% и Японии – 5,24%.

«Активное перераспределение рынка в США дало стимул для улучшения показателей национальной устойчивости этой страны. Стабильность и устойчивость крупных интернет-сегментов в принципе выигрывает от рыночной конкуренции и сильно страдает в случае консолидации игроков. Однако процессы консолидации в США и других странах носят, к сожалению, системный характер, поэтому успех 2020 года может оказаться единичным случаем. Надежность IPv6, даже с учетом частичной доступности, выглядит лучше, чем у IPv4. Средняя доля сетей, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, составляет 36,22% для IPv4 и 28,71% для IPv6. При этом, к сожалению, степень внедрения IPv6 в странах в два раза ниже, чем в случае с IPv4: современной версии протокола предстоит пройти еще долгий путь до полного развертывания на сетях операторов связи», – сказал Артем Гавриченков.