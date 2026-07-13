Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
IP-транзит IP-магистраль
IP-транзит представляет собой услугу магистрального интернет-доступа, который является максимально выгодным для:
- контент-провайдеров
- небольших интернет-провайдеров
- операторов связи
- организаций, которые нуждаются в повышенном качестве интернет-соединения
- WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 58, упоминаний - 63
IP-транзит и организации, системы, технологии, персоны:
|Котов Виталий 41 3
|Мантуров Максим 11 2
|Петров Дмитрий 78 2
|Олейник Валентин 1 1
|Еременко Екатерина 2 1
|Губанов Денис 1 1
|Салибаев Хабибулло 1 1
|Capellas Michael - Капеллас Майкл 56 1
|Kennard William - Кеннард Уильям 13 1
|Bond Katrina - Бонд Катрина 4 1
|Денщиков Дмитрий 5 1
|Хлебунов Михаил 48 1
|Heilborn Erik - Хейлборн Эрик 1 1
|Фабричников Илья 1 1
|Eibisch James - Эйбиш Джеймс 1 1
|Traxler Mary - Трекслер Мари 3 1
|Осеевский Михаил 350 1
|Кириенко Владимир 148 1
|Анохин Сергей 119 1
|Павлов Андрей 43 1
|Гавриченков Артем 8 1
|Плуготаренко Сергей 89 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Растопшин Павел 52 1
|Белов Виктор 60 1
|Крючкова Наталия 20 1
|Астафьев Александр 2 1
|Бородин Андрей 40 1
|Гук Андрей 41 1
|Патока Андрей 110 1
|Фрадков Михаил 161 1
|Воробьев Михаил 53 1
|Андреева Екатерина 54 1
|Зайцев Павел 48 1
|Фарамазян Айк 5 1
|Якутин Анатолий 2 1
|Соколюк Валерий 31 1
|Горшенин Василий 6 1
|Колпаков Антон 57 1
|Рылов Дмитрий 55 1
|Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 277 1
|UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
|ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456811, в очереди разбора - 727710.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456811, в очереди разбора - 727710.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.