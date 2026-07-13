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IP-транзит IP-магистраль

IP-транзит представляет собой услугу магистрального интернет-доступа, который является максимально выгодным для:

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


13.07.2026 НТЦ АРГУС и Sensei встроили ИИ-агента в систему технического учёта сетевых ресурсов АРГУС NRI 1
07.10.2024 Облачные сервисы становятся ключевым элементом безопасности корпоративной инфраструктуры 1
12.03.2024 «Инферит Облако» и «Телеком биржа» объединили усилия для комплексной защиты бизнеса от киберугроз 1
20.12.2023 Россия заняла 13 место в рейтинге стабильности национального сегмента Интернета 1
15.08.2022 «Ростелеком» запустил сайт для операторов: заказ услуги присоединения на объектах УЦН 1
05.08.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г. 1
23.06.2021 Orange Business Services модернизирует сетевую инфраструктуру в России 1
07.09.2020 Qrator Labs представила исследование устойчивости национальных сегментов интернета в 2020 году 1
05.02.2020 «Ростелеком» открыл федеральный центр для операторов связи 1
14.11.2016 Рынок телекоммуникаций: все чем-то заняты, но роста нет 1
26.02.2015 «Акадо Телеком» получил статус ресейлера на крупнейшей бирже обмена трафиком 1
24.10.2014 Softline обеспечила поддержку инфраструктуры компании «Старт Телеком» 1
19.06.2013 Кто и как фильтрует интернет? Обзор мировых практик 1
26.10.2012 ТТК выходит на рынок магистрального интернета Узбекистана 1
02.10.2012 Linxdatacenter открывает «oблачный» ЦОД в Варшаве 1
16.03.2012 ТТК создал компанию в Гонконге 1
22.02.2012 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую магистральную линию связи Кингисепп - Стокгольм 1
06.12.2011 «Ростелеком» и ТТК подписали договор о пиринге 1
15.03.2011 МТС запустила первый участок магистральной линии Воронеж-Саратов 1
07.10.2010 «Ростелеком» вышел на телекоммуникационный рынок Армении 1
15.03.2010 Протяженность волоконно-оптических сетей Eurotel в 2009 г. увеличилась до 19,5 тыс. км 2
25.06.2009 Step Logic займется строительством магистральной транспортной сети в Армении 1
02.06.2009 Дешевый интернет вышел за пределы Москвы 1
12.12.2008 ТТК модернизировала сеть в Центральной России 1
21.07.2008 Sprint продолжает модернизацию сети 1
18.07.2008 Операторы «второго эшелона» выбьют с рынка «Ростелеком»? 1
13.02.2008 «Комстар-ОТС» расширил пропускную способность магистральных каналов Москва-Европа 1
24.12.2007 ТТК и NTT построили высокоскоростную кабельную систему «Хоккайдо-Сахалин» 1
05.06.2007 В Венгрии построена первая терабитная сеть 1
23.10.2006 "ТрансТелеКом" получит выход в Азию 1
21.10.2005 К 2007 году интернет-трафик увеличится в 25 раз 1
09.12.2004 Россияне войдут в интернет через розетку 1
21.04.2004 MCI вышел из состояния банкротства 1
03.02.2004 Alcatel заключила ряд контрактов 1
14.10.2003 Ericsson выпустил расширенную версию системы BusinessPhone 1
19.03.2003 "Корбина Телеком" ввела в строй новый канал связи с Европой и США 1
23.12.2002 WorldCom получил контракт от госдепартамента США 1
21.10.2002 В Краснодарском крае построена первая в России мультисервисная IP-сеть 1
11.10.2002 Arcor модернизирует сеть при помощи маршрутизаторов Cisco 1
04.10.2002 Nokia и Vodafone Omnitel протестировали работу VoIP в 3G-сети 2

Публикаций - 58, упоминаний - 63

IP-транзит и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10887 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2141 9
Cisco Systems 5356 7
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 7
Verizon - WorldCom 501 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15618 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 3
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 3
AT&T Inc 1724 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 3
Google LLC 12627 3
NTT Com - NTT Communications 90 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
Verizon - UUNet 40 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 76 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 426 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3325 2
Yandex - Яндекс 9130 2
Intel Corporation 12786 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 409 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 941 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3086 2
Vodafone Group 1411 2
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 290 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 174 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1419 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Телеком Биржа 64 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1159 2
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 128 2
Metrocom - Метроком 89 2
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 2
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 86 2
Электро-Ком - ЭлектроКом 31 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - ВестБалт Телеком 9 1
Vodafone Italy - Omnitel Pronto Italia 23 1
РЖД - Российские железные дороги 2086 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1719 1
Гормост ГУП - Гормост ГБУ 10 1
Deutsche Bahn AG 26 1
IWF - Internet Watch Foundation 11 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 119 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 495 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 442 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 361 1
Альфа-Групп 744 1
О2О Холдинг 61 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 492 1
Мосэнерго ПАО 132 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Яндекс.Лавка 312 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 208 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 421 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Intel Capital 148 1
Мособлгаз ГУП МО 28 1
Росатом - Росатом Возобновляемая энергия - НоваВинд - NovaWind - Кочубеевская ВЭС - Марченковская ВЭС - ветряная электростанция 7 1
Империя-Фарма 91 1
Halyk Bank - Единый Накопительный Пенсионный Фонд Народного банка Казахстана - ЕНПФ 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5614 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 681 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 628 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5939 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13684 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3574 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3189 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 548 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 968 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 366 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Москоллектор ГУП 10 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии - Правоохранительные органы Италии 18 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 2
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 136 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17897 26
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4981 19
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9775 19
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4537 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22800 17
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11473 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64494 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26177 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4157 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8673 12
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6829 9
Пропускная способность - Bandwidth 1895 9
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 8
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 8
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3214 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34556 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 4017 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6618 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12781 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33261 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2220 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24231 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29591 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7367 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7815 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3792 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25354 4
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 570 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5903 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3882 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5244 3
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 443 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18006 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1338 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25931 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7137 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2257 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2956 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2735 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9411 3
Arelion - Twelve99 - TSIC - TeliaSonera Carrier Networks - TeliaSonera International Carrier - Telia IC - Telia International Carrier 23 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
ТТК - EurasiaHighway DWDM трансконтинентальная магистраль 24 2
Maxmind GeoIP 2 2
Linux OS 11462 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 343 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Radar 17 2
ТТК IP-MPLS-сеть 34 2
Ericsson MD УПАТС 13 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 234 1
Cisco IP NGN - Cisco IP New Generation Network 16 1
Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 37 1
HPE - Juniper Networks - Juniper EX Series - Juniper MX Series - серия коммутаторов 19 1
Telia - Global IP VPN 2 1
Телеком Биржа - ServicePipe Cybert 14 1
Ericsson BusinessPhone 16 1
Ciena CoreStream Agility 2 1
Google YouTube - Видеохостинг 2989 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 426 1
Rakuten Viber 665 1
Microsoft Office 4141 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 279 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 105 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 395 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 1
Microsoft Outlook 1506 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 176 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 195 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 47 1
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система Хоккайдо-Сахалин 11 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 689 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 42 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 237 1
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 1
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 37 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 55 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 23 1
Котов Виталий 41 3
Мантуров Максим 11 2
Петров Дмитрий 78 2
Олейник Валентин 1 1
Еременко Екатерина 2 1
Губанов Денис 1 1
Салибаев Хабибулло 1 1
Capellas Michael - Капеллас Майкл 56 1
Kennard William - Кеннард Уильям 13 1
Bond Katrina - Бонд Катрина 4 1
Денщиков Дмитрий 5 1
Хлебунов Михаил 48 1
Heilborn Erik - Хейлборн Эрик 1 1
Фабричников Илья 1 1
Eibisch James - Эйбиш Джеймс 1 1
Traxler Mary - Трекслер Мари 3 1
Осеевский Михаил 350 1
Кириенко Владимир 148 1
Анохин Сергей 119 1
Павлов Андрей 43 1
Гавриченков Артем 8 1
Плуготаренко Сергей 89 1
Брюквин Юрий 300 1
Растопшин Павел 52 1
Белов Виктор 60 1
Крючкова Наталия 20 1
Астафьев Александр 2 1
Бородин Андрей 40 1
Гук Андрей 41 1
Патока Андрей 110 1
Фрадков Михаил 161 1
Воробьев Михаил 53 1
Андреева Екатерина 54 1
Зайцев Павел 48 1
Фарамазян Айк 5 1
Якутин Анатолий 2 1
Соколюк Валерий 31 1
Горшенин Василий 6 1
Колпаков Антон 57 1
Рылов Дмитрий 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 165062 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54539 17
Европа 24911 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47372 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19428 10
Япония 13772 7
Азия - Азиатский регион 5898 6
Швеция - Стокгольм 410 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13773 5
Германия - Федеративная Республика 13168 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2514 4
Швеция - Королевство 3773 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 4
Нидерланды - Амстердам 628 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3030 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3559 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14781 4
Нидерланды 3727 4
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19005 3
Южная Корея - Республика 7027 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3647 3
Бельгия - Королевство 1186 3
Италия - Итальянская Республика 4497 3
Россия - СФО - Новосибирск 4850 3
Бразилия - Федеративная Республика 2512 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1184 3
Великобритания - Лондон 2428 3
Индонезия - Республика 1053 3
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 497 3
Казахстан - Республика 6012 2
Армения - Республика 2437 2
Финляндия - Финляндская Республика 3692 2
Сингапур - Республика 1946 2
Америка - Американский регион 2204 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3445 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1821 2
Китай - Тайвань 4235 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1005 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57315 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21479 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53142 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2798 6
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 320 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18047 4
Аренда 2667 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12233 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6984 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6126 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3828 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 964 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11507 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5650 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7735 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 775 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1375 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9091 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3554 2
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Английский язык 7008 2
Список системообразующих предприятий РФ 327 2
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8779 2
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Quality of Life - Качество жизни 37 1
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 200 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3778 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7033 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5873 1
Цензура - Свобода слово 514 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8035 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11544 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 685 2
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TeleGeography Research 40 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 277 1
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