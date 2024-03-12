«Инферит Облако» и «Телеком биржа» объединили усилия для комплексной защиты бизнеса от киберугроз

Российский облачный провайдер «Инферит Облако» объявил о стратегическом партнерстве с ведущим оператором связи «Телеком биржа». Цель сотрудничества — расширение портфеля услуг в сфере облачной кибербезопасности на базе отечественных разработок Servicepipe. В ближайшей перспективе альянса – совместные проекты по импортозамещению критических систем связи и ИБ. Об этом CNews сообщили представители «Инферит».

«Инферит Облако» входит в экосистему ИТ-вендора «Инферит». Российский облачный провайдер предоставляет бизнесу инфраструктурные и ИТ-сервисы. Гиперконвергентная платформа построена на базе оборудования вендора «Инферит». Инфраструктура развернута на двух независимых площадках: собственном ЦОД «Инферит» в ОЭЗ «Исток» и партнерском ЦОД.

Собственная инфраструктура российского телеком-оператора «Телеком биржа» включает 2500 км оптоволоконных линий связи по Москве, оператор присутствует более чем в 40 московских ЦОДах. «Телеком биржа» обеспечивает клиентам круглосуточную техподдержку, а аварийно-восстановительная служба оператора готова действовать в режиме 24/7. Благодаря 14-летнему опыту работы на этом рынке компания способна реализовывать сложные телеком-проекты под нужды клиентов.

Партнерство позволит объединить экспертизу лидеров индустрии для создания эффективных решений защиты по модели Security as a Service.

Клиенты «Инферит Облака» — российские компании — получат доступ к средствам защиты от киберугроз: защита инфраструктуры от DDoS-атак уровня L2-L7; защищенный IP-транзит с круглосуточной техподдержкой и мониторингом; защита от нежелательных ботов и целевых атак с помощью Web Application Firewall; защита сайтов и API мобильных приложений от DDoS, ботов и целевых атак; NGFW Next generation firewall; Secure SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network).

Защита от DDoS, ботов и целевых атак предоставляются на базе технологий российской компании Servicepipe. Каналы связи и сетевое оборудование облачной платформы защищены от DDoS-атак с помощью продукта Servicepipe Cybert (DosGate).

По заявлению «Инферит Облако», новые инструменты кибербезопасности значительно повысят защищенность инфраструктуры и приложений заказчиков облачной платформы. При этом используются только российские разработки, внесенные в реестр отечественного ПО.

«Мы рады предложить нашим клиентам принципиально новый уровень защиты бизнеса — комплекс инновационных решений кибербезопасности от лидеров отрасли в рамках единой облачной платформы. Это позволит компаниям сосредоточиться на развитии, а все вопросы надежной защиты мы возьмем на себя», — отметил Максим Мантуров, директор облачных продуктов «Инферит».

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«Инферит Облако» – российский облачный провайдер, специализирующийся на предоставлении инфраструктурных и ИТ-сервисов. Входит в экосистему ИТ-вендора «Инферит». Гиперконвергентная инфраструктура «Инферит Облако» построена на базе собственного серверного оборудования от производителя «Инферит Техника». Ресурсная база компании позволяет решать задачи самых требовательных заказчиков и оказывать помощь в развертывании облачных сервисов на базе серверов «Инферит Техника», сетевого оборудования от мировых вендоров или отечественных аналогов для соответствия требованиям импортозамещения.

«Инферит» – российский ИТ-вендор, производитель техники и инфраструктурного программного обеспечения. В портфеле вендора представлены: современное российское компьютерное и серверное оборудование «Инферит Техника»; операционные системы на базе ядра GNU/Linux «МСВСфера» от «Инферит ОС»; программа для управления ИТ-инфраструктурой и контроля ИБ от «Инферит ИТМен»; экосистема продуктов для управления публичными и приватными облаками «Инферит Клаудмастер»; российский облачный провайдер, специализирующийся на предоставлении инфраструктурных сервисов (IaaS, BaaS, DRaaS, SaaS) и решений по информационной безопасности «Инферит Облако»; средства вычислительной техники в защищенном исполнении АКБ «Барьер» для защиты инфраструктуры от несанкционированного доступа, утечки и кибератак.

«Телеком биржа» – российская компания, реализующая комплексные проекты на базе собственной оптической сети. Более 14 лет «Телеком биржа» оказывает услуги связи: аренду и продажу оптического волокна, строительство, мониторинг и обслуживание волоконно-оптических линий связи, предоставление выделенных каналов связи и доступ в интернет.

«Телеком биржа» имеет собственную оптическую сеть общей протяженностью более 2500 км. Сеть проходит по московским телефонным канализациям ПАО МГТС и АО «Москоллектор», ПАО «Ростелеком», ГБУ «Гормост», а также по частным канализациям.

В последние три года «Телеком биржа» расширила спектр предлагаемых решений и сегодня предоставляет услуги по таким направлениям как связь, информационная безопасность, облачные решения и системная интеграция. За время работы компания выполнила более 15 тыс. проектов для 500+ клиентов.

Servicepipe — отечественный разработчик продуктов для высокоточной защиты от кибератак. Компания работает на рынке информационной безопасности с 2015 г., развивая технологии анализа трафика и защиты от автоматизированных угроз на L3–L7 уровнях модели OSI. На базе собственных технологий Servicepipe реализует сервисы по защите от продвинутых ботов, DDoS- и целевых атак. Среди клиентов компании — российские интернет-провайдеры, телеком-операторы, госучреждения, ведущие банки, авиакомпании, интернет-магазины, СМИ, платежные системы и дата-центры. Помимо разработки технологий защиты, компания проводит аудиты безопасности и стресс-тестирования для оценки устойчивости ИТ-инфраструктур и веб-приложений к DDoS-атакам.