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Телеком Биржа ServicePipe Cybert
ПАК Cybert — следующее поколение on-premise решения, действующего продукта Cybert. Данный вариант подключения позволяет фильтровать трафик локально без раскрытия сертификатов SSL/TLS, соответствует требованиям обработки чувствительных данных, включая стандарты PCI DSS и ГОСТ Р 57580.1-2017.
Телеком Биржа и организации, системы, технологии, персоны:
|Москоллектор ГУП 7 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4205 1
|Мантуров Максим 11 1
|Палей Лев 52 1
|Никитин Дмитрий 10 1
|Щербаков Даниил 5 1
|Вакулич Светлана 1 1
|Самоукин Сергей 18 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146063 6
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43532 1
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