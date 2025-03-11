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Телеком Биржа ServicePipe Cybert

ПАК Cybert — следующее поколение on-premise решения, действующего продукта Cybert.  Данный вариант подключения позволяет фильтровать трафик локально без раскрытия сертификатов SSL/TLS, соответствует требованиям обработки чувствительных данных, включая стандарты PCI DSS и ГОСТ Р 57580.1-2017.


11.03.2025 Servicepipe представляет программно-аппаратный комплекс по защите от атак на уровне приложений 3
29.11.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и «Телеком биржа» заключили соглашение о комплексном партнерстве 1
26.11.2024 С концерта на выставку: рынок офлайн-развлечений восстановился благодаря инфляции и «импортозамещению» 1
30.07.2024 В платформу «Токеон» внедрены продукты Servicepipe и «Вебмониторэкс» для защиты от киберугроз 1
22.04.2024 Sitronics Group и Servicepipe объявили о партнерстве в сфере защиты российского бизнеса от интернет-атак 1
16.04.2024 Netwell заключила дистрибьюторское соглашение с отечественным разработчиком технологий высокоточной защиты Servicepipe 2
12.03.2024 «Инферит Облако» и «Телеком биржа» объединили усилия для комплексной защиты бизнеса от киберугроз 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Телеком Биржа и организации, системы, технологии, персоны:

Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 42 4
Телеком Биржа 22 2
Softline - Инферит - Инферит Облако 53 2
Ростелеком 9787 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 57 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
Netwell - Нетвелл 50 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - ОЭЗ ТВТ Исток 13 1
WebmonitorX - Вебмониторэкс 14 1
Softline - Софтлайн 2871 1
Broadcom - VMware 2383 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12867 1
Гормост ГУП - Гормост ГБУ 9 1
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OWASP - Open Web Application Security Project 99 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28044 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3150 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3951 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 3
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 485 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1994 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15881 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11161 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16097 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2800 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30021 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21395 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20819 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2765 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2210 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6791 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 237 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4692 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25608 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5103 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16230 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1012 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 592 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 715 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9409 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1193 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12152 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  671 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12769 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11270 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 611 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 85 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 664 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10200 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24668 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10838 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1113 1
IP-транзит 32 1
Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 14 3
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 251 2
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 108 1
Linux OS 10062 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4553 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр хостинг-провайдеров 16 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146063 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43532 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8656 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51621 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48481 2
Аренда 2446 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14589 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 910 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5486 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3060 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 805 1
Аудит - аудиторский услуги 2710 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 172 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 758 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4180 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2333 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16463 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 1
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