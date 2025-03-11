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Андриенко Сергей
|11.03.2025
|Servicepipe представляет программно-аппаратный комплекс по защите от атак на уровне приложений 1
|25.04.2019
|G-Core Labs запустила сервис защиты от DDoS-атак по новой технологии 1
Андриенко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|G-Core Labs 73 1
|Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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