«Телеком биржа», Infosecurity и Servicepipe заключили партнерское соглашение

Российские ИТ-интегратор «Телеком биржа», ИБ-интегратор Infosecurity (ГК Softline) и разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика Servicepipe заключили соглашение о партнерстве в сфере защиты корпоративных клиентов от DDoS‑атак и ботов. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Сотрудничество компаний значительно расширяет возможности Infosecurity для предоставления услуг в области анализа и фильтрации автоматизированных кибератак, направленных на онлайн-ресурсы и ИТ-инфраструктуру. Теперь клиенты Infosecurity могут приобрести и внедрить решения Servicepipe для защиты своей инфраструктуры и веб-приложений от DDoS-атак и ботов, предлагаемые «Телеком биржей». В рамках партнерства будут доступны интеллектуальный анализатор трафика FlowСollector, адаптивная система защиты ИТ-инфраструктуры от DDoS-атак и сетевых угроз DosGate, решение по фильтрации трафика веб-ресурсов от интеллектуальных атак и ботов Cybert и другие продукты вендора.

Данные ИБ-решения уже используют крупнейшие российские интернет‑провайдеры, телеком‑операторы, ритейлеры, госучреждения, финансовые организации, интернет‑магазины, СМИ, платежные системы и дата‑центры.

«Партнерство с «Телеком биржей» расширяет наши возможности в части предложения заказчикам качественных отечественных ИБ-продуктов в области анализа и фильтрации автоматизированных кибератак и позволяет более комплексно подходить к обеспечению их информационной безопасности», — сказал коммерческий директор Infosecurity Павел Гришин.

«Мы считаем, что заключенное соглашение является весьма перспективным – «Телеком биржа» сможет приобрести новых клиентов, нарастить свою долю на рынке и укрепить репутацию надежного партнера для ИТ и ИБ интеграторов», — отметил директор по продажам «Телеком биржи» Василий Полькин.

«Количество и сложность DDoS-атак постоянно растут, поэтому для сохранения доступности сервисов компаниям на российском ИТ-рынке нужна эшелонированная защита, то есть использование несколько дополняющих друг друга ИБ-решений, глубокая интеграция между эшелонами защиты. Мы рассчитываем, что благодаря трехстороннему партнерству отечественный бизнес и госсектор получат тот самый щит, который позволит отражать атаки любого уровня», — сказал руководитель отдела по работе с партнерами Servicepipe Николай Озивский.