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Озивский Николай



25.12.2024 Innostage и Servicepipe объявили о стратегическом партнёрстве в сфере защиты бизнеса от DDos-атак 1
30.06.2022 Softline помогла «Сравни» повысить защиту веб-ресурсов от DDoS-атак 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Озивский Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2811 1
InnoSTage - Инностейдж 140 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 1
Сайберус - Cyberus Technology - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 18 1
Cloudflare 104 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 833 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 213 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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