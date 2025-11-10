Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

Innostage и Servicepipe усиливают защиту клиентов с помощью интеграции решения Secure DNS Hosting в SOC CyberART

Innostage и Servicepipe продолжают развитие стратегического партнерства. Следующим шагом стала интеграция продукта Secure DNS Hosting в инфраструктуру SOC CyberART. Решение дополняет ранее внедренные Web DDoS & Bot Protection и Network DDoS Protection и формирует комплексную экосистему защиты бизнеса от DDoS-атак. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Сервис Secure DNS Hosting — это защищенные от DDoS-атак DNS-серверы Servicepipe, обеспечивающие доступность и отказоустойчивость доменных зон. Подключение доступно через панель управления и API в двух режимах — основного или резервного DNS-сервера.

Интеграция Secure DNS Hosting усилила архитектуру безопасности SOC CyberART: сервис дает дополнительный уровень защиты веб-ресурсов, снижает риски сбоев в DNS и закрывает финальный эшелон защиты критичных сайтов, мобильных приложений и API. Сегодня Innostage обеспечивает полный цикл защиты от автоматизированных угроз и недоступности ИТ-систем для клиентов SOC CyberART, используя комплекс SaaS-решений Servicepipe.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

«Защищенный DNS — критически важный элемент инфраструктуры там, где даже минуты простоя могут дорого стоить бизнесу. Даже при надежной защите периметра DNS остается “ахиллесовой пятой”, если он не зарезервирован и не защищен. Мы ценим сотрудничество с Innostage и уверены, что появление Secure DNS в линейке решений SOC CyberART еще больше повысит уровень киберзащищенности их клиентов», – отметил руководитель отдела по работе с партнерами Servicepipe Николай Озивский.

«Комплексный подход к обеспечению безопасности клиентов является для нас безусловным стандартом. Поэтому к уже хорошо проявившим себя инструментам Servicepipe мы планомерно добавляем новые. По нашим наблюдениям, злоумышленники часто используют атаки на DNS в попытках скомпрометировать данные компаний или вывести из строя онлайн-сервисы. Продукт Secure DNS Hosting позволит нашим специалистам еще эффективнее реагировать на такие угрозы», – сказал Максим Акимов, руководитель центра противодействия киберугрозам Innostage.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Информационная безопасность 2025

Гигантский российский сотовый оператор по стопам конкурентов трансформировался в ИБ-компанию

Как автоматизировать управление уязвимостями в ритейле с распределённой инфраструктурой

Миллиард туда, миллиард сюда: Холдинг Дерипаски нацелился хитро обанкротить крупнейшую майнинговую ферму России

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Softline доплатит 799 миллионов за консолидацию ИБ-компании

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/