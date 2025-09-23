Разделы

Телеком Биржа ServicePipe Network DDoS Protection


УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 Servicepipe и ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» объявили о партнерстве 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Телеком Биржа и организации, системы, технологии, персоны:

Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 77 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 458 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6833 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11962 1
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 222 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 447 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 947 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 882 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8382 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3377 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30541 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3903 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4455 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 1
Телеком Биржа - ServicePipe Web DDoS Protection 2 1
Хлебунов Михаил 29 1
Власов Руслан 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 153420 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3126 1
