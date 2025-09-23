Разделы

Servicepipe и ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» объявили о партнерстве

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, и ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» подписали соглашение о партнерстве.

В рамках партнерства будет организована совместная работа по развитию проектов в сфере защиты от DDoS-атак на базе продуктов Servicepipe – Network DDoS Protection и Web DDoS Protection.

Network DDoS Protection – сервис защиты сети от DDoS-атак с помощью мгновенной фильтрации трафика. Продукт защищает протоколы TCP и UDP, а также сохраняет доступность сервисов, работающих на SMTP, FTP, SSH, VoIP, VPN и многих других.

Web DDoS Protection – сервис для защиты сайтов, мобильных приложений и API от DDoS-атак. Он анализирует каждый запрос в реальном времени и блокирует как простой флуд и амплификации, так и низкочастотные DDoS-атаки, которые нельзя обнаружить статистическими методами.

«Для нас важна эффективность и надежность в вопросах кибербезопасности, решения от Servicepipe, в том числе в критических ситуациях, удовлетворяют потребности не только ИТ-парка, но и наших клиентов», – сказал директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий “ИТ-парк”» Руслан Власов.

«Компании Татарстана постоянно сталкиваются с DDoS-атаками, это один из наиболее атакуемых регионов страны. Мы уверены, что наше партнёрство с «ИТ-парком» не только повысит киберзащищенность резидентов и клиентов технопарка, но и будет еще одним шагом в повышения безопасности страны в целом», – отметил директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов.

