Телеком Биржа ServicePipe Web DDoS Protection


УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 Servicepipe и ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» объявили о партнерстве 1
30.07.2024 В платформу «Токеон» внедрены продукты Servicepipe и «Вебмониторэкс» для защиты от киберугроз 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Телеком Биржа и организации, системы, технологии, персоны:

Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 77 2
WebmonitorX - Вебмониторэкс 31 1
OWASP - Open Web Application Security Project 112 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4455 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30541 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3377 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 636 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11962 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6833 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2285 1
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 222 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 458 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 567 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 447 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 947 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 882 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8382 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3903 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7199 1
Телеком Биржа - ServicePipe Cybert 10 1
Телеком Биржа - ServicePipe Network DDoS Protection 1 1
Никитин Дмитрий 11 1
Щербаков Даниил 5 1
Власов Руслан 10 1
Хлебунов Михаил 29 1
Палей Лев 57 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3126 1
Россия - РФ - Российская федерация 153420 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 207 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50376 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1046 1
