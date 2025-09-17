WMX - WebmonitorX - Вебмониторэкс

Разделы

Компания Вебмониторэкс  разрабатывает одноименную платформу для защиты веб-приложений, микросервисов и API от целевых атак. В состав платформы входят линейки продуктов «ПроAPI» и «ПроWAF» также ранее включенные в Реестр российского ПО.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


17.09.2025 ЕВРАЗ укрепил защиту веб-ресурсов 1
15.09.2025 «Лаборатория Касперского» и «Вебмониторэкс» упростили взаимодействие между своими решениями: KUMA и ПроWAF 1
10.09.2025 Хакеры целятся в логику: число поведенческих веб-атак на сектор здравоохранения в августе 2025 г. выросло на треть 1
20.08.2025 Angara Security и «Вебмониторэкс» предложат компаниям защиту веб-приложений под ключ 1
14.08.2025 Линейка «ПроAPI» вошла в перечень совместимых продуктов «Ред ОС» 1
31.07.2025 Платформа «Вебмониторэкс» - российский WAF, доступный для развертывания в Deckhouse Kubernetes Platform 1
25.07.2025 Названы ключевые веб-угрозы для разных отраслей первой половины 2025 года 2
16.07.2025 Половина веб-атак на госсектор – это попытки подбора пароля к учетным записям пользователей 1
02.07.2025 K2 Cloud и «Вебмониторэкс» объединяют возможности для усиленной защиты веб-приложений 1
30.06.2025 «Спикател» и «Вебмониторэкс» заключили партнерское соглашение 1
26.06.2025 Продукты компании «Вебмониторэкс» дополнили портфель системного интегратора ГК «Навигатор» 1
11.06.2025 Платформы IVA One и IVA MCU совместимы с решениями для защиты веб-приложений «Вебмониторэкс» 1
04.06.2025 Neoflex и «Вебмониторэкс» представили комплексное решение для управления и защиты API 1
02.06.2025 Новая киберреальность РФ: что изменилось в 2025 году и куда идет ИБ-отрасль 1
21.05.2025 Артем Лопацкий, «Спикател»: Заказчик понял, что закупленных несколько лет назад «костылей» уже недостаточно 1
15.05.2025 StormWall и «Вебмониторэкс» усилят защиту клиентов от кибератак 1
14.05.2025 Атакованы российские авиа- и транспортные компании и онлайн-магазины. Число кибератак выросло на 40% 1
05.03.2025 «Телеком биржа» и «Вебмониторэкс» заключили партнерское соглашение 1
22.01.2025 Платформа «Вебмониторэкс» получила сертификат соответствия ФСТЭК России 1
22.01.2025 Платформа «Вебмониторэкс» получила сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России 1
19.12.2024 Wone IT обеспечила защитой от кибератак цифровую платформу для грузовладельцев и перевозчиков Factory5 1
11.12.2024 ЦИТ Татарстана защитил свои веб-приложения с помощью российской платформы 1
18.09.2024 Инновационный продукт «ПроAPI Защита» компании «Вебмониторэкс» включен в Реестр российского ПО 1
17.09.2024 Инновационный продукт «ПроAPI Защита» компании «Вебмониторэкс» включен в Реестр российского ПО 2
11.09.2024 Группа «Базовые Решения» выводит на российский рынок ИБ новый бренд «Линза» 1
30.07.2024 В платформу «Токеон» внедрены продукты Servicepipe и «Вебмониторэкс» для защиты от киберугроз 1
17.06.2024 Российский разработчик представил продукты класса API Security 1
06.09.2023 Платформа «Вебмониторэкс» совместима с российским веб-сервером Angie PRO 1
25.07.2023 Без защиты web-приложений все эшелоны защиты инфраструктуры неэффективны 1
19.07.2023 GMonit и «Вебмониторэкс» заключили партнерское соглашение 2
13.03.2023 Анастасия Афонина, «Вебмониторэкс»: Наш продукт показывает в динамике профиль защищаемого приложения 2

Публикаций - 32, упоминаний - 36

WMX и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5216 3
Телеком Биржа 49 3
Спикател - Speaktel 20 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 325 2
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 83 2
R-Vision - Р-Вижн 204 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1459 2
Код Безопасности 693 2
Ideco - Айдеко 96 2
StormWall - Сторм системс 109 2
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 188 1
Базовые Решения - Линза - Лаборатория инновационной защиты 1 1
Doma.ai - ДОМА - цифровая платформа по автоматизации управления недвижимостью 21 1
Onsec - Wallarm - Валарм 38 1
Nginx - Энджайникс 186 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 242 1
Check Point Software Technologies 797 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 380 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 135 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 104 1
Start X - Антифишинг 10 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 57 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 27 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 971 1
Газинформсервис - ГИС 394 1
ФОРС - Центр разработки 673 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 297 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 93 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 496 1
Neoflex - Неофлекс 244 1
Ред Софт - Red Soft 961 1
Flant - Флант 144 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13961 1
Selectel - Селектел 434 1
МегаФон 9756 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1353 2
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 59 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 431 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 55 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 255 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4795 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2905 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5169 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12694 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4748 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 378 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 225 1
OWASP - Open Web Application Security Project 114 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 736 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31079 30
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4534 25
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7481 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71957 18
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 588 18
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1429 15
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 649 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22609 10
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6922 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8572 9
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 299 9
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2277 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2609 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13493 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25789 7
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3438 7
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 219 7
API Security 8 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22737 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12853 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31651 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56292 6
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 912 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12117 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2288 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4317 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4458 5
Кибербезопасность - RCE - Remote Code Execution - Компьютерная уязвимость - Удаленное выполнение кода 125 5
W3C - WebSocket 53 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16931 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11425 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9907 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3583 4
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1325 4
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 389 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17246 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2350 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16932 3
Оцифровка - Digitization 4865 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6949 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5087 17
WebmonitorX - ПроWAF 16 15
WebmonitorX - ПроAPI 12 12
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 183 6
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 29 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1085 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1253 2
GraphQL - Язык запросов и манипуляций с данными с открытым исходным кодом для API 12 2
Телеком Биржа - ServicePipe Cybert 10 1
IVA Technologies - IVA One 29 1
УЦСБ - SOC - Центр мониторинга кибербезопасности 5 1
Телеком Биржа - ServicePipe Web DDoS Protection 2 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1474 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 602 1
ХайперСофтЛаб - GMonit - Full Stack Observability платформа 16 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 607 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 214 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 278 1
Веб-Сервер - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 26 1
Docker - Платформа распределённых приложений 418 1
Бифит Митигатор - Bifit Mitigator 12 1
Neoflex NEOMSA Kubernetes-платформа 13 1
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 104 1
SolidSoft - SolidWall WAF 22 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 138 1
Linux OS 10776 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 274 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 51 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 76 1
Палей Лев 57 10
Афонина Анастасия 5 5
Мурзина Ольга 6 5
Маркелов Илья 7 1
Пустоветов Игорь 9 1
Башарин Антон 10 1
Хохлов Глеб 1 1
Закатов Константин 8 1
Коробицин Денис 1 1
Прибытков Степан 1 1
Грибков Артем 9 1
Полькин Василий 10 1
Шуляев Николай 1 1
Евсеев Артем 39 1
Пудовкин Евгений 11 1
Воронин Тимофей 14 1
Захарова Анжелика 4 1
Блезнеков Александр 6 1
Лопацкий Артем 2 1
Барсай Антон 4 1
Курзин Вадим 1 1
Щербак Иван 1 1
Мисюра Максим 2 1
Мушовец Константин 3 1
Джинчарадзе Алексей 1 1
Терехов Сергей 5 1
Никитин Дмитрий 11 1
Полихрониди Георгий 13 1
Щербаков Даниил 6 1
Тимофеев Сергей 11 1
Васин Вячеслав 2 1
Нашивочников Николай 12 1
Лукацкий Алексей 130 1
Коростелев Павел 34 1
Домуховский Николай 5 1
Хомутов Дмитрий 48 1
Богданов Валентин 18 1
Петров Виктор 24 1
Арефьев Игорь 15 1
Нафиков Рамиль 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 155001 23
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3152 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45352 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4230 1
Россия - УФО - Свердловская область 1696 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1095 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10021 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54470 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50791 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5235 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3009 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9514 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2521 4
Аудит - аудиторский услуги 3025 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1633 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25692 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2915 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6603 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20120 2
Самозапрет 31 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1511 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 27 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 214 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 225 1
Blacklist - Чёрный список 662 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7972 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6306 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2715 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4902 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8273 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 350 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14883 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31468 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 822 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6186 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 449 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5452 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 817 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 228 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7431 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7216 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17229 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2889 1
Аренда 2565 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2660 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2118 1
Gartner - Гартнер 3596 1
Forrester Research 827 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3714 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1624 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 959 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395739, в очереди разбора - 732101.
Создано именных указателей - 184942.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

