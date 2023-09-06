Платформа «Вебмониторэкс» совместима с российским веб-сервером Angie PRO

Компания «Вебмониторэкс» обеспечила совместимость своей платформы с российским веб-сервером Angie PRO. Это обеспечивает еще большую надежность и безопасность защиты бизнеса от киберугроз. Об этом CNews сообщили представители компании «Веб-сервер».

Заказчики могут использовать полноценное решение, состоящее из комплекса отечественных продуктов - платформы для защиты веб-приложений и балансировщика.

Платформа «Вебмониторэкс» — это решение для защиты веб-ресурсов и API от атак, которое анализирует веб-трафик, формирует индивидуальный профиль защищаемых ресурсов и мгновенно блокирует любые вредоносные запросы. Платформа нативно поддерживает HTTP/2.0, WebSockets, REST API, JSON, XML, SOAP, gRPC, интеграцию с SIEM-системами, определение источника атаки (Geo, Tor, Datacenter, proxy), централизованное управление защитой, гибкую систему нотификации о событиях и парсинг сложных вложенных протоколов. Продукт включен в реестр отечественного программного обеспечения под номером № 8985.

Российский веб-сервер Angie PRO прошел сертификацию совместимости с отечественными операционными системами: «Ред ОС», Astra Linux Special Edition и «Альт сервер» 10. Angie полностью совместим с Nginx, что позволяет пользователям перейти на отечественное решение без серьезных затрат и простоя сервисов. Веб-сервер Angie PRO включен в реестр отечественного программного обеспечения под номером № 17604.

***

Компания «Вебмониторэкс» — российский разработчик одноименной платформы для защиты веб-приложений, микросервисов и API. Более 10 лет команда «Вебмониторэкс» помогает крупным компаниям отражать кибератаки.

Компания «Веб-сервер» — российский разработчик веб-сервера с открытым исходным кодом Angie и его проприетарной версии Angie PRO. Компания была основана экс-сотрудниками Nginx в 2022 г.