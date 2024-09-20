Силовики нашли и арестовали админов сайта в сети Tor. Разработчики утверждают, что сеть все еще безопасна Атака на Tor привела к арестам Немецкие новостной портал Panorama и сообщество хакеров Chaos Computer

Linux, Tor и Chromium «дырявые» насквозь. Взломать могут каждого. Виноваты разработчики этом популярность проекта вовсе не означает, что он будет безопасен – тут, судя по всему, обратная зависимость. Например в Linux коэффициент небезопасного для памяти кода достигает 95%, а в браузере Tor этот показатель равен 93%. В топ-10 входит браузер Chromium, основа большинства самых популярных обозревателей, включая Vivaldi и «Яндекс Браузер». Его результат 51%. Хуже Chromium выступил

The Tor Project заблокировал все узлы, которые эксплуатировал криптовалютный проект Вразрез с духом проекта The Tor Project некоторое время назад исключил из своей сети активных узлов, мотивировав это угро

В Tor заработала надежная защита от DoS-атак. От этого сеть Tor будет тормозить Tor обзавелся усиленной защитой от DoS-атак Разработчики анонимайзера Tor в релизе 0.4.8.4 реализовали новый метод защиты Onion-сервисов (сайтов в доменной зоне .o

Новый зловред-клиппер крадёт криптовалюту через поддельный браузер Tor Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили новую кампанию по краже криптовалюты. Под видом браузера Tor на сторонних интернет-ресурсах злоумышленники распространяют троянца CryptoClipper*. При попадании в систему пользователя он регистрируется в автозапуске, маскируясь иконкой какого-либо поп

Из-за блокировки в России Tor хакеры придумали хитрую схему и воруют у россиян деньги миллионами ь под угрозой остаться без накоплений в криптовалюте на фоне блокировки сервиса анонимного серфинга Tor в России. Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили всплеск активности хакеров, распр

Неизвестные хакеры более полугода стараются уничтожить Tor. Сеть работает медленно и нестабильно Tor атакован Инфраструктура анонимной сети Tor подверглась серии мощных кибератак, нацеленных на вывод ее из строя (DoS; Denial of Servi

Tor амнистирован. Роскомнадзор разблокировал популярный у россиян сервис Tor спасен Роскомнадзор снял блокировку с сервиса Tor, позволяющего посещать запрещенные в России веб-сайты. Об этом сообщила адвокат проекта «

Tor научился автоматически уклоняться от попыток его заблокировать Браузер и автоматический обход блокировки Американская некоммерческая организация Tor Project выпустила обновленную версию специализированного браузера Tor Browser, пре

Оттепель отменяется. Роскомнадзор требует удалить Tor из Google Play Tor снова под атакой властей Роскомнадзор потребовал удалить приложение Tor из каталога Google Play. Об этом регулятор сообщил в своем официальном Telegram-канале. У

В Рунете оттепель. Власти отменяют запрет на Tor Tor могут отпустить на свободу Решение Саратовского районного суда о блокировке проекта Tor, позволяющего всем россиянам безопасно и анонимно пользоваться интернетом и даркнетом, от

В России заблокировали сайт Tor по старинному решению суда ован Роскомнадзор внес в единый реестр запрещенных сайтов информацию о блокировке сайта организации Tor Project, развивающей сеть Tor. В реестр внесены все адреса IPv4 и IPv6 основного с

Роскомнадзор запрещает в России Tor, но не говорит, за что Россиян оставят без Tor В России может быть заблокирована сеть Tor, позволяющая россиянам пользоваться веб

Более четверти узлов Tor шпионят за пользователями Подменный узел Злоумышленники создали сотни выходных узлов сети Tor, чтобы перехватывать транзакции криптовалют. Как пишет издание The Record, для этого прим

Ботнет по имени «Матрешка» спрятался в Tor и устраивает DDoS-атаки дки, подключались к ним и загружали вредоносный код. Матрешечные соединения Matryosh делает то же самое, но обладает своими особенностями. В частности, его управляющая инфраструктура запрятана в сеть Tor. Кроме того, он использует сложную и многоэтапную процедуру получения адреса командного сервера из разных источников (удаленных хостов, присылающих в ответ на запросы фрагменты необходимой

Таинственная хакерская группировка захватила четверть узлов Tor Хитрая атака Неизвестная группировка киберпреступников добавляла в сеть для анонимов Tor серверы ради осуществления атак на пользователей, проводящих операции с криптовалютами. З

«Дыры» в Tor рассекречивают его пользователей. Tor не хочет их закрывать (Neal Krawetz) опубликовал технические подробности о двух уязвимостях нулевого дня в анонимной сети Tor. Кроме этого, Кравец готовит публикации ещё о трёх таких уязвимостях. Некоторые из них по

Трамп лишает госфинансирования СПО для обхода цензуры. Red Hat, Tor, Wikipedia умоляют так не делать едавних политических пертурбаций в США. В числе наиболее известных подписантов документа – Red Hat, Tor Project, Wikimedia Foundation (поддерживает инфраструктуру открытой энциклопедии Wikipedi

Tor уволил треть сотрудников. Власти США срезали финансирование Сокращения в Tor Project Американская некоммерческая организация Tor Project, занимающаяся разработ

Родителям предложили сдавать детей в полицию за Linux и Tor едать своего ребенка в руки полиции. Вместе с Kali Linux в списке запрещенного ПО упомянуты браузер Tor, мессенджер Discord и ПО для виртуализации VirtualBox, а также специфический софт, включа

Найден способ кардинально ускорить Tor Метод T0RTT Немецкие ученые нашли способ сделать Tor и подобные ему «луковые» сети более эффективными, а также сократить в них задержки при ра

Поддельный русский Tor Browser ворует биткоины и деньги с кошельков Qiwi Троянский браузер Исследователи безопасности из компании ESET обнаружили поддельную версию Tor Browser, которая похищает криптовалюту из кошельков своих пользователей. Это русскоязычна

В сети Tor массовые блокировки. Под «зачистку» попали 13% узлов Большая «чистка» Проект Tor отключил от анонимной сети около 13% узлов (серверов), поскольку на них было установлено

Сеть Tor можно уничтожить за несколько тысяч долларов в месяц Дешевый способ затормозить Tor Подорвать работу анонимной сети Tor можно всего за несколько тысяч долларов в меся

Взломан крупный подрядчик ФСБ. Он работал над чтением чужой почты и деаноном пользователей Tor акт получения доступа к данным жертвы. На момент выхода данной публикации сайт компании недоступен. Tor и социальные сети Один из проектов «Сайтэк» под названием «Наутилус-С», разработанный в 2

Россия стала мировым рекордсменом по числу пользователей Tor Российский рекорд Россия вышла на первое место по количеству пользователей браузера Tor, обогнав США, Иран, Германию и Индонезию, о чем свидетельствует статистика на официальном

Tor исправит ошибку, из-за которой интернет-криминал сбегал в другие «секретные сети» Баг, который распугал обитателей даркнета Разработчики Tor Project устранят уязвимость, которая в течение нескольких лет позволяет удаленно выводить

С помощью браузера Tor можно захватить ПК под Windows, Linux и macOS. Атаки уже начались Внепланово и срочно Mozilla Foundation и Tor выпустили экстренное обновление для «бага» в браузерах Firefox и Tor, который позволяет получить полный контроль над компьютером, на котором установлены эти браузеры. Уязвимость CVE-

Обиженный на Tor криминал нашел другое решение для анонимности в интернете нительных органов, в результате которых был нанесен удар по нелегальным сервисам, работающим в сети Tor, подталкивает их администраторов к поиску более безопасных платформ для ведения криминаль

Браузер для анонимов Tor начал работать на мобильниках Tor для Android Только что вышедшая новая версия браузера Tor для анонимного пользования интернетом под номером 8.5 стала первым стабильным релизом дан

Силовики разгромили подпольный рынок взломанных серверов. Не помог даже Tor ному серверу составляла $6-$8), географическому положению и операционной системе. Пребывание в сети Tor не спасло от уничтожения силовиками подпольный кибер-рынок xDedic Злоумышленники предлага

Основатель Tor: Криминального «темного интернета» не существует » сети«Темного» интернета не существует — такое заявление сделал руководитель и один из основателей Tor Project Роджер Динглдайн (Roger Dingledine) на хакерской конференции DEF CON, прошедшей в

Поддельный браузер Tor крадет биткоины у желающих купить запрещенные вещества Поддельный TorНеизвестные злоумышленники распространяют в интернете поддельный браузер Tor, который выманивает у пользователей деньги за несуществующие товары. На самом деле вредон

Процесс пошел: В России запрещают Tor и VPN интернет-сайтам. Под определение таких ресурсов подходят прокси-сервера, анонимайзеры, сервисы VPN, «тунели», браузеры с функциями сжатия трафика или обеспечения анонимности (Opera, «Яндекс.браузер», Tor) и т. д. Анонимайзеры нельзя будет использовать для доступа к запрещенным сайтам Роскомнадзор будет вести мониторинг такого рода сайтов и составлять их реестр. При обнаружении соответствующ

Почему Tor не настолько анонимен, как вы думали Слабые места Tor Исследователи из испанского университета «Деусто» провели исследование сети Tor и

Выведена из строя пятая часть сайтов Tor. Что на самом деле лежит в «даркнете» «Мы не прощаем. Мы не забываем» Жертвами атаки стали более 10 тыс. веб-порталов, находящихся в сети Tor, и пользующихся услугами хостера Freedom Hosting II. Взлом Freedom Hosting II состоялся 3

«Почта для параноиков» открыла вход через Тор из-за госцензуры и блокировок спецслужб сервис с повышенной защитой ProtonMail разрешил пользователям входить в почту через анонимную сеть Tor. Специально для этого компания Proton Technologies, которая владеет сервисом, создала «лу

Белоруссия «криво» заблокировала Tor. Пользоваться трудно, но можно Белоруссия против Tor Министерство связи и информатизации Белоруссии заблокировало в стране анонимную сеть T

Из-за ошибки в коде Firefox рассекречиваются пользователи Tor Угроза на JavaScript Представители сети Tor подтвердили, что обнаруженная в браузере Firefox уязвимость zero-day используется для ата