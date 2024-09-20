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Tor Project Tor Onion routing ПО для анонимного сетевого соединения Луковая маршрутизация
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|20.09.2024
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Силовики нашли и арестовали админов сайта в сети Tor. Разработчики утверждают, что сеть все еще безопасна
Атака на Tor привела к арестам Немецкие новостной портал Panorama и сообщество хакеров Chaos Computer
|27.06.2024
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Linux, Tor и Chromium «дырявые» насквозь. Взломать могут каждого. Виноваты разработчики
этом популярность проекта вовсе не означает, что он будет безопасен – тут, судя по всему, обратная зависимость. Например в Linux коэффициент небезопасного для памяти кода достигает 95%, а в браузере Tor этот показатель равен 93%. В топ-10 входит браузер Chromium, основа большинства самых популярных обозревателей, включая Vivaldi и «Яндекс Браузер». Его результат 51%. Хуже Chromium выступил
|18.12.2023
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The Tor Project заблокировал все узлы, которые эксплуатировал криптовалютный проект
Вразрез с духом проекта The Tor Project некоторое время назад исключил из своей сети активных узлов, мотивировав это угро
|28.08.2023
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В Tor заработала надежная защита от DoS-атак. От этого сеть Tor будет тормозить
Tor обзавелся усиленной защитой от DoS-атак Разработчики анонимайзера Tor в релизе 0.4.8.4 реализовали новый метод защиты Onion-сервисов (сайтов в доменной зоне .o
|29.03.2023
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Новый зловред-клиппер крадёт криптовалюту через поддельный браузер Tor
Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили новую кампанию по краже криптовалюты. Под видом браузера Tor на сторонних интернет-ресурсах злоумышленники распространяют троянца CryptoClipper*. При попадании в систему пользователя он регистрируется в автозапуске, маскируясь иконкой какого-либо поп
|29.03.2023
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Из-за блокировки в России Tor хакеры придумали хитрую схему и воруют у россиян деньги миллионами
ь под угрозой остаться без накоплений в криптовалюте на фоне блокировки сервиса анонимного серфинга Tor в России. Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили всплеск активности хакеров, распр
|08.02.2023
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Неизвестные хакеры более полугода стараются уничтожить Tor. Сеть работает медленно и нестабильно
Tor атакован Инфраструктура анонимной сети Tor подверглась серии мощных кибератак, нацеленных на вывод ее из строя (DoS; Denial of Servi
|22.07.2022
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Tor амнистирован. Роскомнадзор разблокировал популярный у россиян сервис
Tor спасен Роскомнадзор снял блокировку с сервиса Tor, позволяющего посещать запрещенные в России веб-сайты. Об этом сообщила адвокат проекта «
|18.07.2022
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Tor научился автоматически уклоняться от попыток его заблокировать
Браузер и автоматический обход блокировки Американская некоммерческая организация Tor Project выпустила обновленную версию специализированного браузера Tor Browser, пре
|01.06.2022
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Оттепель отменяется. Роскомнадзор требует удалить Tor из Google Play
Tor снова под атакой властей Роскомнадзор потребовал удалить приложение Tor из каталога Google Play. Об этом регулятор сообщил в своем официальном Telegram-канале. У
|20.05.2022
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В Рунете оттепель. Власти отменяют запрет на Tor
Tor могут отпустить на свободу Решение Саратовского районного суда о блокировке проекта Tor, позволяющего всем россиянам безопасно и анонимно пользоваться интернетом и даркнетом, от
|08.12.2021
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В России заблокировали сайт Tor по старинному решению суда
ован Роскомнадзор внес в единый реестр запрещенных сайтов информацию о блокировке сайта организации Tor Project, развивающей сеть Tor. В реестр внесены все адреса IPv4 и IPv6 основного с
|07.12.2021
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Роскомнадзор запрещает в России Tor, но не говорит, за что
Россиян оставят без Tor В России может быть заблокирована сеть Tor, позволяющая россиянам пользоваться веб
|12.05.2021
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Более четверти узлов Tor шпионят за пользователями
Подменный узел Злоумышленники создали сотни выходных узлов сети Tor, чтобы перехватывать транзакции криптовалют. Как пишет издание The Record, для этого прим
|05.02.2021
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Ботнет по имени «Матрешка» спрятался в Tor и устраивает DDoS-атаки
дки, подключались к ним и загружали вредоносный код. Матрешечные соединения Matryosh делает то же самое, но обладает своими особенностями. В частности, его управляющая инфраструктура запрятана в сеть Tor. Кроме того, он использует сложную и многоэтапную процедуру получения адреса командного сервера из разных источников (удаленных хостов, присылающих в ответ на запросы фрагменты необходимой
|11.08.2020
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Таинственная хакерская группировка захватила четверть узлов Tor
Хитрая атака Неизвестная группировка киберпреступников добавляла в сеть для анонимов Tor серверы ради осуществления атак на пользователей, проводящих операции с криптовалютами. З
|04.08.2020
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«Дыры» в Tor рассекречивают его пользователей. Tor не хочет их закрывать
(Neal Krawetz) опубликовал технические подробности о двух уязвимостях нулевого дня в анонимной сети Tor. Кроме этого, Кравец готовит публикации ещё о трёх таких уязвимостях. Некоторые из них по
|23.06.2020
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Трамп лишает госфинансирования СПО для обхода цензуры. Red Hat, Tor, Wikipedia умоляют так не делать
едавних политических пертурбаций в США. В числе наиболее известных подписантов документа – Red Hat, Tor Project, Wikimedia Foundation (поддерживает инфраструктуру открытой энциклопедии Wikipedi
|20.04.2020
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Tor уволил треть сотрудников. Власти США срезали финансирование
Сокращения в Tor Project Американская некоммерческая организация Tor Project, занимающаяся разработ
|17.02.2020
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Родителям предложили сдавать детей в полицию за Linux и Tor
едать своего ребенка в руки полиции. Вместе с Kali Linux в списке запрещенного ПО упомянуты браузер Tor, мессенджер Discord и ПО для виртуализации VirtualBox, а также специфический софт, включа
|16.12.2019
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Найден способ кардинально ускорить Tor
Метод T0RTT Немецкие ученые нашли способ сделать Tor и подобные ему «луковые» сети более эффективными, а также сократить в них задержки при ра
|21.10.2019
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Поддельный русский Tor Browser ворует биткоины и деньги с кошельков Qiwi
Троянский браузер Исследователи безопасности из компании ESET обнаружили поддельную версию Tor Browser, которая похищает криптовалюту из кошельков своих пользователей. Это русскоязычна
|10.10.2019
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В сети Tor массовые блокировки. Под «зачистку» попали 13% узлов
Большая «чистка» Проект Tor отключил от анонимной сети около 13% узлов (серверов), поскольку на них было установлено
|19.08.2019
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Сеть Tor можно уничтожить за несколько тысяч долларов в месяц
Дешевый способ затормозить Tor Подорвать работу анонимной сети Tor можно всего за несколько тысяч долларов в меся
|22.07.2019
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Взломан крупный подрядчик ФСБ. Он работал над чтением чужой почты и деаноном пользователей Tor
акт получения доступа к данным жертвы. На момент выхода данной публикации сайт компании недоступен. Tor и социальные сети Один из проектов «Сайтэк» под названием «Наутилус-С», разработанный в 2
|17.07.2019
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Россия стала мировым рекордсменом по числу пользователей Tor
Российский рекорд Россия вышла на первое место по количеству пользователей браузера Tor, обогнав США, Иран, Германию и Индонезию, о чем свидетельствует статистика на официальном
|08.07.2019
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Tor исправит ошибку, из-за которой интернет-криминал сбегал в другие «секретные сети»
Баг, который распугал обитателей даркнета Разработчики Tor Project устранят уязвимость, которая в течение нескольких лет позволяет удаленно выводить
|21.06.2019
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С помощью браузера Tor можно захватить ПК под Windows, Linux и macOS. Атаки уже начались
Внепланово и срочно Mozilla Foundation и Tor выпустили экстренное обновление для «бага» в браузерах Firefox и Tor, который позволяет получить полный контроль над компьютером, на котором установлены эти браузеры. Уязвимость CVE-
|31.05.2019
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Обиженный на Tor криминал нашел другое решение для анонимности в интернете
нительных органов, в результате которых был нанесен удар по нелегальным сервисам, работающим в сети Tor, подталкивает их администраторов к поиску более безопасных платформ для ведения криминаль
|22.05.2019
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Браузер для анонимов Tor начал работать на мобильниках
Tor для Android Только что вышедшая новая версия браузера Tor для анонимного пользования интернетом под номером 8.5 стала первым стабильным релизом дан
|31.01.2019
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Силовики разгромили подпольный рынок взломанных серверов. Не помог даже Tor
ному серверу составляла $6-$8), географическому положению и операционной системе. Пребывание в сети Tor не спасло от уничтожения силовиками подпольный кибер-рынок xDedic Злоумышленники предлага
|31.07.2017
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Основатель Tor: Криминального «темного интернета» не существует
» сети«Темного» интернета не существует — такое заявление сделал руководитель и один из основателей Tor Project Роджер Динглдайн (Roger Dingledine) на хакерской конференции DEF CON, прошедшей в
|13.07.2017
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Поддельный браузер Tor крадет биткоины у желающих купить запрещенные вещества
Поддельный TorНеизвестные злоумышленники распространяют в интернете поддельный браузер Tor, который выманивает у пользователей деньги за несуществующие товары. На самом деле вредон
|08.06.2017
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Процесс пошел: В России запрещают Tor и VPN
интернет-сайтам. Под определение таких ресурсов подходят прокси-сервера, анонимайзеры, сервисы VPN, «тунели», браузеры с функциями сжатия трафика или обеспечения анонимности (Opera, «Яндекс.браузер», Tor) и т. д. Анонимайзеры нельзя будет использовать для доступа к запрещенным сайтам Роскомнадзор будет вести мониторинг такого рода сайтов и составлять их реестр. При обнаружении соответствующ
|10.04.2017
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Почему Tor не настолько анонимен, как вы думали
Слабые места Tor Исследователи из испанского университета «Деусто» провели исследование сети Tor и
|06.02.2017
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Выведена из строя пятая часть сайтов Tor. Что на самом деле лежит в «даркнете»
«Мы не прощаем. Мы не забываем» Жертвами атаки стали более 10 тыс. веб-порталов, находящихся в сети Tor, и пользующихся услугами хостера Freedom Hosting II. Взлом Freedom Hosting II состоялся 3
|20.01.2017
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«Почта для параноиков» открыла вход через Тор из-за госцензуры и блокировок спецслужб
сервис с повышенной защитой ProtonMail разрешил пользователям входить в почту через анонимную сеть Tor. Специально для этого компания Proton Technologies, которая владеет сервисом, создала «лу
|09.12.2016
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Белоруссия «криво» заблокировала Tor. Пользоваться трудно, но можно
Белоруссия против Tor Министерство связи и информатизации Белоруссии заблокировало в стране анонимную сеть T
|30.11.2016
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Из-за ошибки в коде Firefox рассекречиваются пользователи Tor
Угроза на JavaScript Представители сети Tor подтвердили, что обнаруженная в браузере Firefox уязвимость zero-day используется для ата
|23.11.2016
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Создатели Tor выпустили сверхзащищенный смартфон на Android
Анонс защищенного смартфона Компания Tor Project объявила о создании прототипа собственного Android-смартфона, оснащенного продвин
Tor Project и организации, системы, технологии, персоны:
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