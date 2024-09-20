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Tor Project Tor Onion routing ПО для анонимного сетевого соединения Луковая маршрутизация

Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация

СОБЫТИЯ

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20.09.2024 Силовики нашли и арестовали админов сайта в сети Tor. Разработчики утверждают, что сеть все еще безопасна

Атака на Tor привела к арестам Немецкие новостной портал Panorama и сообщество хакеров Chaos Computer

27.06.2024 Linux, Tor и Chromium «дырявые» насквозь. Взломать могут каждого. Виноваты разработчики

этом популярность проекта вовсе не означает, что он будет безопасен – тут, судя по всему, обратная зависимость. Например в Linux коэффициент небезопасного для памяти кода достигает 95%, а в браузере Tor этот показатель равен 93%. В топ-10 входит браузер Chromium, основа большинства самых популярных обозревателей, включая Vivaldi и «Яндекс Браузер». Его результат 51%. Хуже Chromium выступил
18.12.2023 The Tor Project заблокировал все узлы, которые эксплуатировал криптовалютный проект

Вразрез с духом проекта The Tor Project некоторое время назад исключил из своей сети активных узлов, мотивировав это угро
28.08.2023 В Tor заработала надежная защита от DoS-атак. От этого сеть Tor будет тормозить

Tor обзавелся усиленной защитой от DoS-атак Разработчики анонимайзера Tor в релизе 0.4.8.4 реализовали новый метод защиты Onion-сервисов (сайтов в доменной зоне .o
29.03.2023 Новый зловред-клиппер крадёт криптовалюту через поддельный браузер Tor

Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили новую кампанию по краже криптовалюты. Под видом браузера Tor на сторонних интернет-ресурсах злоумышленники распространяют троянца CryptoClipper*. При попадании в систему пользователя он регистрируется в автозапуске, маскируясь иконкой какого-либо поп
29.03.2023 Из-за блокировки в России Tor хакеры придумали хитрую схему и воруют у россиян деньги миллионами

ь под угрозой остаться без накоплений в криптовалюте на фоне блокировки сервиса анонимного серфинга Tor в России. Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили всплеск активности хакеров, распр
08.02.2023 Неизвестные хакеры более полугода стараются уничтожить Tor. Сеть работает медленно и нестабильно

Tor атакован Инфраструктура анонимной сети Tor подверглась серии мощных кибератак, нацеленных на вывод ее из строя (DoS; Denial of Servi
22.07.2022 Tor амнистирован. Роскомнадзор разблокировал популярный у россиян сервис

Tor спасен Роскомнадзор снял блокировку с сервиса Tor, позволяющего посещать запрещенные в России веб-сайты. Об этом сообщила адвокат проекта «
18.07.2022 Tor научился автоматически уклоняться от попыток его заблокировать

Браузер и автоматический обход блокировки Американская некоммерческая организация Tor Project выпустила обновленную версию специализированного браузера Tor Browser, пре
01.06.2022 Оттепель отменяется. Роскомнадзор требует удалить Tor из Google Play

Tor снова под атакой властей Роскомнадзор потребовал удалить приложение Tor из каталога Google Play. Об этом регулятор сообщил в своем официальном Telegram-канале. У
20.05.2022 В Рунете оттепель. Власти отменяют запрет на Tor

Tor могут отпустить на свободу Решение Саратовского районного суда о блокировке проекта Tor, позволяющего всем россиянам безопасно и анонимно пользоваться интернетом и даркнетом, от
08.12.2021 В России заблокировали сайт Tor по старинному решению суда

ован Роскомнадзор внес в единый реестр запрещенных сайтов информацию о блокировке сайта организации Tor Project, развивающей сеть Tor. В реестр внесены все адреса IPv4 и IPv6 основного с
07.12.2021 Роскомнадзор запрещает в России Tor, но не говорит, за что

Россиян оставят без Tor В России может быть заблокирована сеть Tor, позволяющая россиянам пользоваться веб
12.05.2021 Более четверти узлов Tor шпионят за пользователями

Подменный узел Злоумышленники создали сотни выходных узлов сети Tor, чтобы перехватывать транзакции криптовалют. Как пишет издание The Record, для этого прим
05.02.2021 Ботнет по имени «Матрешка» спрятался в Tor и устраивает DDoS-атаки

дки, подключались к ним и загружали вредоносный код. Матрешечные соединения Matryosh делает то же самое, но обладает своими особенностями. В частности, его управляющая инфраструктура запрятана в сеть Tor. Кроме того, он использует сложную и многоэтапную процедуру получения адреса командного сервера из разных источников (удаленных хостов, присылающих в ответ на запросы фрагменты необходимой

11.08.2020 Таинственная хакерская группировка захватила четверть узлов Tor

Хитрая атака Неизвестная группировка киберпреступников добавляла в сеть для анонимов Tor серверы ради осуществления атак на пользователей, проводящих операции с криптовалютами. З
04.08.2020 «Дыры» в Tor рассекречивают его пользователей. Tor не хочет их закрывать

(Neal Krawetz) опубликовал технические подробности о двух уязвимостях нулевого дня в анонимной сети Tor. Кроме этого, Кравец готовит публикации ещё о трёх таких уязвимостях. Некоторые из них по
23.06.2020 Трамп лишает госфинансирования СПО для обхода цензуры. Red Hat, Tor, Wikipedia умоляют так не делать

едавних политических пертурбаций в США. В числе наиболее известных подписантов документа – Red Hat, Tor Project, Wikimedia Foundation (поддерживает инфраструктуру открытой энциклопедии Wikipedi
20.04.2020 Tor уволил треть сотрудников. Власти США срезали финансирование

Сокращения в Tor Project Американская некоммерческая организация Tor Project, занимающаяся разработ
17.02.2020 Родителям предложили сдавать детей в полицию за Linux и Tor

едать своего ребенка в руки полиции. Вместе с Kali Linux в списке запрещенного ПО упомянуты браузер Tor, мессенджер Discord и ПО для виртуализации VirtualBox, а также специфический софт, включа
16.12.2019 Найден способ кардинально ускорить Tor

Метод T0RTT Немецкие ученые нашли способ сделать Tor и подобные ему «луковые» сети более эффективными, а также сократить в них задержки при ра
21.10.2019 Поддельный русский Tor Browser ворует биткоины и деньги с кошельков Qiwi

Троянский браузер Исследователи безопасности из компании ESET обнаружили поддельную версию Tor Browser, которая похищает криптовалюту из кошельков своих пользователей. Это русскоязычна
10.10.2019 В сети Tor массовые блокировки. Под «зачистку» попали 13% узлов

Большая «чистка» Проект Tor отключил от анонимной сети около 13% узлов (серверов), поскольку на них было установлено

19.08.2019 Сеть Tor можно уничтожить за несколько тысяч долларов в месяц

Дешевый способ затормозить Tor Подорвать работу анонимной сети Tor можно всего за несколько тысяч долларов в меся
22.07.2019 Взломан крупный подрядчик ФСБ. Он работал над чтением чужой почты и деаноном пользователей Tor

акт получения доступа к данным жертвы. На момент выхода данной публикации сайт компании недоступен. Tor и социальные сети Один из проектов «Сайтэк» под названием «Наутилус-С», разработанный в 2
17.07.2019 Россия стала мировым рекордсменом по числу пользователей Tor

Российский рекорд Россия вышла на первое место по количеству пользователей браузера Tor, обогнав США, Иран, Германию и Индонезию, о чем свидетельствует статистика на официальном
08.07.2019 Tor исправит ошибку, из-за которой интернет-криминал сбегал в другие «секретные сети»

Баг, который распугал обитателей даркнета Разработчики Tor Project устранят уязвимость, которая в течение нескольких лет позволяет удаленно выводить
21.06.2019 С помощью браузера Tor можно захватить ПК под Windows, Linux и macOS. Атаки уже начались

Внепланово и срочно Mozilla Foundation и Tor выпустили экстренное обновление для «бага» в браузерах Firefox и Tor, который позволяет получить полный контроль над компьютером, на котором установлены эти браузеры. Уязвимость CVE-
31.05.2019 Обиженный на Tor криминал нашел другое решение для анонимности в интернете

нительных органов, в результате которых был нанесен удар по нелегальным сервисам, работающим в сети Tor, подталкивает их администраторов к поиску более безопасных платформ для ведения криминаль
22.05.2019 Браузер для анонимов Tor начал работать на мобильниках

Tor для Android Только что вышедшая новая версия браузера Tor для анонимного пользования интернетом под номером 8.5 стала первым стабильным релизом дан
31.01.2019 Силовики разгромили подпольный рынок взломанных серверов. Не помог даже Tor

ному серверу составляла $6-$8), географическому положению и операционной системе. Пребывание в сети Tor не спасло от уничтожения силовиками подпольный кибер-рынок xDedic Злоумышленники предлага
31.07.2017 Основатель Tor: Криминального «темного интернета» не существует

» сети«Темного» интернета не существует — такое заявление сделал руководитель и один из основателей Tor Project Роджер Динглдайн (Roger Dingledine) на хакерской конференции DEF CON, прошедшей в
13.07.2017 Поддельный браузер Tor крадет биткоины у желающих купить запрещенные вещества

Поддельный TorНеизвестные злоумышленники распространяют в интернете поддельный браузер Tor, который выманивает у пользователей деньги за несуществующие товары. На самом деле вредон
08.06.2017 Процесс пошел: В России запрещают Tor и VPN

интернет-сайтам. Под определение таких ресурсов подходят прокси-сервера, анонимайзеры, сервисы VPN, «тунели», браузеры с функциями сжатия трафика или обеспечения анонимности (Opera, «Яндекс.браузер», Tor) и т. д. Анонимайзеры нельзя будет использовать для доступа к запрещенным сайтам Роскомнадзор будет вести мониторинг такого рода сайтов и составлять их реестр. При обнаружении соответствующ
10.04.2017 Почему Tor не настолько анонимен, как вы думали

Слабые места Tor Исследователи из испанского университета «Деусто» провели исследование сети Tor и

06.02.2017 Выведена из строя пятая часть сайтов Tor. Что на самом деле лежит в «даркнете»

«Мы не прощаем. Мы не забываем» Жертвами атаки стали более 10 тыс. веб-порталов, находящихся в сети Tor, и пользующихся услугами хостера Freedom Hosting II. Взлом Freedom Hosting II состоялся 3
20.01.2017 «Почта для параноиков» открыла вход через Тор из-за госцензуры и блокировок спецслужб

сервис с повышенной защитой ProtonMail разрешил пользователям входить в почту через анонимную сеть Tor. Специально для этого компания Proton Technologies, которая владеет сервисом, создала «лу
09.12.2016 Белоруссия «криво» заблокировала Tor. Пользоваться трудно, но можно

Белоруссия против Tor Министерство связи и информатизации Белоруссии заблокировало в стране анонимную сеть T
30.11.2016 Из-за ошибки в коде Firefox рассекречиваются пользователи Tor

Угроза на JavaScript Представители сети Tor подтвердили, что обнаруженная в браузере Firefox уязвимость zero-day используется для ата
23.11.2016 Создатели Tor выпустили сверхзащищенный смартфон на Android

Анонс защищенного смартфона Компания Tor Project объявила о создании прототипа собственного Android-смартфона, оснащенного продвин

Публикаций - 289, упоминаний - 531

Tor Project и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 33
Google LLC 12688 32
Microsoft Corporation 25775 29
Apple Inc 13154 25
X Corp - Twitter 2938 21
Telegram Group 2940 20
ESET - ESET Software 1161 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 16
Meta Platforms - Facebook 4621 16
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
Yandex - Яндекс 9216 11
Ростелеком 10948 10
Freedom Hosting 8 8
Microsoft Corporation - GitHub 1075 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Dr.Web - Доктор Веб 1294 7
Proton Technologies AG 54 6
Dropbox 527 5
Broadcom - VMware 2610 5
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 5
Dell EMC 5180 5
Cisco Systems 5372 5
Check Point Software Technologies 829 5
Red Hat 1378 4
TeamViewer 138 4
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 111 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 3
Sophos - SophosLabs 436 3
Trend Micro 651 3
Palo Alto Networks 209 3
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 3
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 48 3
REvil - Хакерская группировка 51 3
Открытые технологии 732 3
Freenet AG - freenet.de AG 24 3
Флибуста 34 6
Россети Ленэнерго 1699 5
Эксмо-АСТ - издательство 80 4
Восток-Запад - EWS Holding 47 4
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 9 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Kickstarter 136 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Boeing 1031 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 2
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 2
Полярные авиалинии 4 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Uber 357 2
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 2
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 2
Резонанс НПП 407 2
Etsy - Blackbird Technologies 23 2
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 2
Bork - Борк-Ритейл 45 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Hyundai Motor Company 436 2
Visa International 1993 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Транснефть 335 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Ford 434 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 39 1
Barclays 122 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 42
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 40
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 21
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 12
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
Районные суды РФ 196 7
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
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U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
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Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
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АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 4
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
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ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
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ППР - Пиратская партия России 12 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
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