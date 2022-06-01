Оттепель отменяется. Роскомнадзор требует удалить Tor из Google Play

Роскомнадзор потребовал от Google удалить из магазина Play приложение Tor. Сервис заблокирован в России с декабря 2021 г., но дело о его блокировке в мае 2022 г. было направлено на пересмотр из-за допущенных судом нарушений.

Tor снова под атакой властей

Роскомнадзор потребовал удалить приложение Tor из каталога Google Play. Об этом регулятор сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Уведомление о необходимости удаления Tor из русскоязычной версии магазина Play Роскомнадзор направил американской компании Google LLC. Вероятно, выбор пал на нее, а не на ее российскую «дочку» ООО «Гугл», потому что последняя в мае 2022 г. начала процедуру банкротства.

В своем требовании Роскомнадзор ссылается на решение Саратовского суда, датированное декабрем 2017 г., согласно которому сайт проекта Tor (torproject.org) должен быть заблокирован на территории России. Никакие действия по данному судебному решению не совершались вплоть до декабря 2021 г., когда сайт Tor все же оказался в числе заблокированных.

В основе Tor лежат технологии, разработанные для американских военных. Основными источниками средств для развития проекта долгое время служили правительство США и Пентагон.

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«Суд признал содержащуюся в Tor Browser информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, а также само программное приложение, позволяющее получить доступ к запрещенному контенту и способствующее совершению уголовных преступлений», – объяснил регулятор свое требование по удалению приложения Tor.

Следует отметить, что удаление популярных Android-приложений из каталога Google Play, в отличие от экосистемы Apple, не означает невозможность их установки на смартфоны и планшеты. Android позволяет инсталлировать любые утилиты через APK-файлы (дистрибутивы приложений), чем пользуются попавшие под санкции российские банки.

Новый этап борьбы с приватностью

Требование об удалении приложения Tor из Google Play Роскомнадзор направил спустя менее двух недель после отправки дела о блокировке сайта Tor Project на пересмотр. Как сообщал CNews, данный факт значительно повышает вероятность удаления портала из списка запрещенных на территории России.

Решение саратовского суда направлено на повторное рассмотрение из-за ряда допущенных нарушений. Добиться пересмотра смогли юристы «Роскомсвободы».

Судебный вердикт по делу № 2-1373/2017 ~ М-1517/2017 вынес судья Денис Симшин. В нем говорилось о необходимости блокировки torproject.org по причине возможности скачивания с этого сайта «программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов».

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Решение Симшина вступило в силу в январе 2018 г., сайт Tor Project появился в «черном списке» Роскомнадзора, однако вплоть до начала декабря 2021 г. рядом с ним не было пометки о блокировке. Все изменилось 7 декабря 2021 г.

В этот день российские пользователи Tor начали жаловаться на сбои в работе сервиса. Именно 7 декабря 2021 г. Роскомнадзор обратился к разработчикам Tor с требованием удалить с официального сайта проекта запрещенную информацию. При этом в требовании не было сказано, о какой именно информации идет речь.

На следующий день, 8 декабря 2021 г., в России началась полномасштабная блокировка Tor. Разработчики моментально отреагировали на это и распространили в Сети подробную инструкцию по обходу нового запрета. На тот момент объем ежедневно активной аудитории Tor в России достигал 300 тыс. человек.

Что такое Tor

Tor, или The Onion Router – это разветвленная сеть серверов, размещенных по всему миру, на базе которых работает так называемая «луковая маршрутизация». По сути, это технология шифрования, предназначенная для анонимного обмена информацией через интернет. По заявлениям разработчиков, сеть Tor обеспечивает защиту пользовательского трафика от анализа и отслеживания.

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Проект существует с 2002 г. В основе Tor лежат криптографические наработки, создававшиеся для американской армии. Военные США применяли их для защиты своих переговоров от перехвата.

В настоящее время технология является открытой, однако проект Tor все же связан с американскими военными и властями. Так, в течение длительного времени основным спонсором проекта был Пентагон, плюс часть средств на его развитие поступала непосредственно от правительства США. В конце 2015 г. проект начал принимать пользовательские пожертвования, чтобы ослабить финансовую зависимость от американских властей.