В России заблокировали сайт Tor по старинному решению суда

В России началась блокировка Tor – сервиса, позволяющего россиянам посещать запрещенные в стране сайты. Блокировка осуществляется по решению суда от декабря 2017 г., и совершенно непонятно, почему Роскомнадзор решил обратить на него внимание спустя четыре года с момента вступления его в силу. В настоящее время Tor в России работает через официальные зеркала проекта, которые пока не попали в «черный список».

Tor заблокирован

Роскомнадзор внес в единый реестр запрещенных сайтов информацию о блокировке сайта организации Tor Project, развивающей сеть Tor. В реестр внесены все адреса IPv4 и IPv6 основного сайта проекта (www.torproject.org), однако ограничения пока не касаются зеркал и дополнительных сайтов.

В частности, блокировка пока не распространяется на forum.torproject.net и gitlab.torproject.org. Сайт blog.torproject.org тоже доступен без VPN и других ухищрений. Все официальные зеркала, включая tor.eff.org, gettor.torproject.org и tb-manual.torproject.org, тоже в свободном доступе. Мобильные приложения Tor на 8 декабря 2021 г. по-прежнему можно было без труда скачать из Google Play и App Store.

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«Основанием стало размещение на указанном сайте информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту. На сегодняшний день доступ к ресурсу ограничен», – заявили 8 декабря 2021 г. представители Роскомнадзора.

Кто виноват

Как сообщал CNews, за день до блокировки Tor Роскомнадзор направил разработчикам письмо с весьма недвусмысленным «намеком» на готовящиеся ограничительные меры. При этом всего сутки назад в реестре регулятора было лишь одно упоминание сайт Tor Project, связанное с решением Саратовского районного суда от декабря 2017 г.

сайт Tor Project блокируется по маске

Согласно записи, блокировка сайта не предполагалась, хотя судья Денис Симшин добивался именно ее. Теперь же сайт torproject.org блокируется по маске (*.www.torproject.org).

Как пишет «Роскомсвобода», блокировка все же связана с решением судьи Симшина. Однако совершенно непонятно, почему регулятор решил «вспомнить» об этом деле спустя четыре года после принятия решения по нему.

Запись в реестре Роскомнадзора от 7 декабря 2021 года

Симшин признал незаконным распространение на сайте torproject.org браузера-анонимайзера Tor Browser. В решении подчеркивалось, что с помощью этого ПО россияне могут посещать сайты с запрещенным на территории России контентом. Решение Симшина по делу № 2-1373/2017 ~ М-1517/2017 вступило в силу в январе 2018 г., однако все эти годы Роскомнадзор не предпринимал никаких действий в отношении Tor.

Запись в реестре Роскомнадзора от 8 декабря 2021 года

Аналогичный случай произошел в начале декабря 2021 г. с всемирно известной площадкой по продаже хендмейд-изделий Etsy. Роскомнадзор заблокировал ее на основании судебного решения двухлетней давности, хотя страница, упоминавшаяся в деле, давно была удалена с портала. Спустя сутки Etsy была исключена из реестра якобы после удаления запрещенной информации.

Как решить проблему

Разработчики Tor в курсе сложившейся ситуации. Они опубликовали в своем официальном блоге (blog.www.torproject.org), до которого Роскомнадзор пока не добрался, статью, в которой рассказали, как можно обойти ограничение.

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Создатели Tor предлагают пользоваться официальными зеркалами сервиса. Они тоже пока не попали в «черный список» российского регулятора.

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Также представители Tor Project обратились к всему интернет-сообществу с просьбой распространять информацию о Tor, его зеркалах и о его блокировке на территории России. Отдельно они обратились за помощью к русскоговорящим пользователям. Разработчики просят их присоединиться к сообществу по локализации и помочь ему с переводом различной документации, в том числе и документов поддержки.

Почему Россия так важна для Tor

Пока нет данных, почему разработчики Tor так активно взялись за распространение информации о блокировке сервиса на территории России. Возможно, это связано с тем, что на Россию приходится значительная часть ежедневной аудитории проекта.

Разработчикам Tor требуется помощь русскоговорящих пользователей

Согласно статистике, каждый день Tor используют около 300 тыс. россиян, не желающих мириться с решением властей по блокировке нужных им сайтов. В процентном соотношении это около 15% от общемирового числа пользователей Tor.

Для чего нужен Tor

Tor или The Onion Router – это крупномасштабная сеть из серверов, необходимых для обеспечения работоспособности «луковой маршрутизации». Такое название носит технология анонимного обмена информацией через компьютерную сеть.

Лежащая в основе Tor технология – это детище ВМС США. Американские военные использовали ее шифрования своих коммуникаций. С недавних пор технология является открытым проектом, что и позволило использовать ее в составе Tor. CNews писал, что основная часть средств на развитие Tor поступала от правительства США, а также от Пентагона. В конце 2015 г. проект стал принимать пользовательские пожертвования, чтобы ослабить финансовую зависимость от американских властей.

Пользователи задействуют Tor в первую очередь для доступа к заблокированным в стране веб-сайтам. Также Tor надежно защищает веб-трафик своих пользователей от анализа и отслеживания.