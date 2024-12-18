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REvil Хакерская группировка

REvil - Хакерская группировка


18.12.2024 Через неизвестную уязвимость в маршрутизаторах взломаны сотни организаций 1
19.11.2024 В Москве арестованы продавцы телефонов с установленным «шпионским» софтом 1
09.08.2024 В американских СМИ опасных хакеров из Китая быстро меняют на русских 1
06.07.2023 Россиянина посадили на два года за атаку на критическую инфраструктуру страны 1
26.05.2023 ГК «Агропромкомплектация» внедряет технологии защиты от кибератак компании F.A.С.С.T. 1
15.05.2023 Смертельно больной хакер и его знаменитый шифровальщик начали атаковать системы на Linux. Атаки по силам даже дилетантам 2
09.08.2022 Троян-шифровальщик атаковал крупный газопровод в Европе 1
16.06.2022 Серверы Microsoft Exchange под атакой нового шифровальщика 1
27.05.2022 Суперопасных «русских хакеров» из группы REvil могут освободить за финансовую помощь ДНР и ЛНР 1
19.05.2022 Group-IB: средний запрашиваемый кибервымогателями выкуп достиг $247 тысяч 1
05.05.2022 Знаменитые «русские хакеры» восстали из пепла и продолжили громить интернет 1
25.02.2022 Украина созывает армию киберпреступников для борьбы с Россией 1
15.02.2022 Российские хакеры подмяли под себя мировой рынок шифрования файлов и шантажа бизнеса 1
14.02.2022 Знаменитый на весь мир российский хакер получил 14 лет строгого режима 1
08.02.2022 Российские силовики крепко взялись за хакеров. Уничтожена третья за месяц группировка 1
01.02.2022 Всемирно известным киберпреступником оказался хозяин российского ресторана, где обедали Шнуров и Волан-де-Морт 1
26.01.2022 Check Point Cyber Security Report 2022: атаки на вендоров программного обеспечения выросли на 146% в 2021 году 1
21.01.2022 Российских хакеров охватила паника после разгрома ФСБ известной всему миру группировки 1
11.01.2022 Российская кибергруппировка подбрасывает зараженные флешки военным предприятиям США 1
30.11.2021 Облачные хранилища получили трехуровневую защиту от вымогателей 1
29.11.2021 Один из самых разыскиваемых «русских хакеров» живет роскошной жизнью в сибирской глубинке. Фото 1
24.11.2021 Главные угрозы в III квартале 2021 года: программы-вымогатели и трояны удаленного доступа 1
15.11.2021 Успешный шифровальщик под Windows удивил экспертов бездарной попыткой переключиться на Linux 1
10.11.2021 По всему миру идут поиски и демонстративные аресты «русских хакеров» 1
05.10.2021 США создают «киберНАТО» 1
30.09.2021 Хакерское сообщество негодует. Деньги их жертв утекают авторам арендуемого ими шифровальщика 1
08.09.2021 Древнее зло вернулось. Кто-то разбудил серверы знаменитого шифровальщика REvil 2
31.08.2021 Количество атак программ-вымогателей выросло на 64% всего за год 1
28.07.2021 Конкуренты атаковали «русских хакеров» порно-спамом и требуют выкуп за то, чтобы перестать 1
19.07.2021 Шесть известных ИБ-компаний России попали под санкции Минторга США. Это прямой удар по их бизнесу 1
16.07.2021 Эффективный шифровальщик-вымогатель почти 2 года странным образом оставался в тени 1
14.07.2021 Самая прославленная группировка «русских хакеров» внезапно прекратила работу и отключила все сайты 1
12.07.2021 ГРЧЦ проанализировал кибератаки на критическую информационную инфраструктуру 1
07.07.2021 Знаменитые хакеры остановили работу 500 супермаркетов 2
25.06.2021 Знаменитые хакеры наказали за халатность подрядчика Минобороны США 1
10.06.2021 Анонимность биткоина кончилась? ФБР перехватило более половины выкупа, заплаченного хакерам после атаки на трубопровод 1
10.06.2021 Знаменитая корпорация FujiFilm остановила свои сервера из-за кибератаки 1
08.06.2021 Топорный шифровальщик атакует уязвимые серверы Microsoft Exchange и пытается все зашифровать 1
20.05.2021 Парализовавшие американский нефтепровод хакеры заработали на вымогательстве $90 млн за 9 месяцев. Но почти все деньги от них ушли 1
19.05.2021 ФБР разгромило «русских хакеров», парализовавших американский нефтепровод 1

Публикаций - 48, упоминаний - 51

REvil и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 20
Darkside - Хакерская группировка 26 15
Kaseya 34 10
BlackMatter - Хакерская группировка 12 7
Microsoft Corporation 24625 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 5
Quanta Computer 210 5
Conti - Хакерская группировка 37 5
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 4
Apple Inc 12101 4
Lurk - Хакерская группировка 19 4
The Infraud Organization - хакерская группировка 4 4
X Corp - Twitter 2845 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 3
Sophos - SophosLabs 414 2
Lenovo Group 2292 2
Google LLC 11775 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 2
Cylance 14 2
SolarWinds 49 2
Gen Digital - Avast Software 174 2
ИТБ - Информационные технологии будущего 72 2
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 2
Evil Corp - Хакерская группировка 10 2
NetWalker - Хакерская группировка 7 2
ООН Информцентр - Международный вычислительный центр ООН - UNICC - UN Information Centre 9 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 741 1
Sony 6544 1
Capcom 281 1
TA505 - Хакерские группировки 7 1
Crytek 143 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Intel Security McAfee Labs 14 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 1
Dropbox 498 1
PayPal 654 1
Colonial Pipeline 32 15
JBS 10 9
Unsplash 764 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Adidas - Адидас 160 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 1
BMW Group 446 1
Superjob - Суперджоб 503 1
UPS 202 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 57 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис 8 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 41 1
Гарант-Инвест ФПК 5 1
Мосюрцентр Коллегия Адвокатов 1 1
Creos Luxembourg 1 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
Дмитрогорский продукт - Дмитрогорский молочный завод 4 1
Дайвтехносервис 4 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 21
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 34 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 90 2
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 76 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 52 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Кабинет министров Украины - Министерство обороны Украины - Минобороны Украины 13 1
Судебная власть - Judicial power 2311 1
U.S. NSC - United States National Security Council - Совет национальной безопасности США 14 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 184 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 40 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 151 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 199 1
Правительство Польши - органы государственной власти 31 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Демократическая политическая партия США 115 3
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 48
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2116 3
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 3
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Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 6
Microsoft Windows 15657 6
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Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 3
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Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 3
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Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 236 2
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Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 2
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Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 6
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BleepingComputer - Издание 337 7
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