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Знаменитые «русские хакеры» восстали из пепла и продолжили громить интернет

Печально известная хакерская группировка REvil возобновила действие своей инфраструктуры, а также обновила свои инструменты. Эксперты указывают, что новые версии шифровальщика скомпилированы из исходников, доступ к которым был только у непосредственных операторов REvil.

Давно не виделись

Известная шифровальная группировка REvil вернулась к активной деятельности: инфраструктура в даркнете снова функционирует, кроме того, обнаружены новые версии вредоносного ПО, которым участники REvil пользовались перед приостановкой атак.

Ранее сообщалось, что ключевые члены группировки с российскими участниками были арестованы в январе 2022 г. силами Федеральной службы безопасности России (ФСБ). В январе 2022 г. CNews писал, что среди членов группировки REvil оказался владелец ресторана Vincent, расположенного на Театральной площади Санкт-Петербурга.

Шифровальщики REvil задействуют многие сторонние группировки. Их атаки, как правило, касаются взломанных исполняемых файлов. Сейчас же, как выяснили эксперты по информбезопасности, речь идет о новой версии флагманской разработки REvil, скомпилированной из исходного кода. Доступ к нему всегда был только у операторов самой REvil.

Сэмпл нового вредоноса удалось перехватить эксперту компании Avast Якубу Крустеку (Jakub Kroustek). Он подтвердил свою принадлежность к REvil.

Коллега Крустека по цеху, эксперт R3MRUM отметил в «Твиттере», что версия вредоноса сменилась на 1.0, но это точно новый вариант версии 2.08, которой REvil пользовались непосредственно перед приостановкой деятельности.

Исполнительный директор Advanced Intel Виталий Кремец произвел реверс-инженерию перехваченного сэмпла и подтвердил в разговоре с изданием Bleeping Computer, что он был скомпилирован 26 апреля 2022 г. из исходного кода.

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Шифровальная группировка REvil возвращается с помпой

По данным Кремеца, некоторые особенности исходного кода указывают на то, что новая версия специально создана для узкотаргетированных атак. Идея, по-видимому, состоит в том, чтобы шифровальщик срабатывал только в определенных средах и игнорировал другие.

Впрочем, при тестировании в редакции Bleeping Computer, новая версия шифровальщика REvil ничего не зашифровала, но зато сгенерировала сообщение с требованием выкупа идентичное тем, что появлялись на зашифрованных системах в прошлом.

Послужной список

Русскоязычная группировка REvil широко известна масштабными кибератаками на крупный бизнес по всему миру (кроме России). Среди ее жертв — Quanta, тайваньский поставщик оборудования для дата-центров Apple, юридическая фирма Grubman, Shire, Meiselas & Sacks, клиентами которой являются многие политики и звезды шоу-бизнеса, корпорация Acer, один из крупнейших в мире производителей электроники, подрядчик минобороны США по линии ядерных технологий SolOriens.

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Цифровизация

Звездным часом группировки стала суператака на Kaseya. Воспользовавшись уязвимостью в мониторинговом ПО компании, которое задействуют многочисленные провайдеры ИТ-услуг (MSP), злоумышленники парализовали деятельность около полутора тысяч предприятий, а заодно остановили работу 500 супермаркетов шведской торговой сети Coop.

Атака сопровождалась требованием рекордной суммы выкупа. Но для REvil она оказалась последней. Практически в то же время группировка DarkSide успешно атаковала один из крупнейших американских трубопроводов Colonial Pipeline, что привело к сбоям в поставках топлива во множестве штатов США и введению там чрезвычайного положения.

После этого деятельность шифровальщиков-вымогателей вышла в политическую плоскость и стала предметом переговоров между властями США и России. Спустя несколько дней после этих переговоров REvil отключили свои серверы и сайты до сентября 2021 г., когда состоялась первая попытка вернуться хакеров в строй.

BleepingComputer со ссылкой на экспертов по безопасности и разведке киберугроз утверждает, что за нынешним перезапуском REvil стоит один из его оригинальных разработчиков.

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Безопасность

«Подобные операции требуют глубокой проработки, подготовки и, нередко, обмена оперативными данными с другими странами, — говорит Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будущего». — Тем не менее, иногда бывает сложно доказать прямую связь того или иного лица с кибергруппировкой, так что не исключено, что кто-то со знанием технологий и контактами в криминальных киберкругах избежал возмездия и пытается перезапустить бренд заново. Также нельзя исключать, что под шапкой раскрученной группировки могут пытаться работать совсем другие игроки, в том числе и представители спецслужб разных стран. На это, кстати, косвенно указывает то, что перезапуск REvil оказался избыточно публичным для кибергруппировки, для которой нормальное поведение — пытаться пореже попадать на радары».

Роман Георгиев

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