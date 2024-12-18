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Darkside Хакерская группировка



18.12.2024 «Информзащита»: атаки через сервисные хакерские платформы участятся на 15% в 2025 году 1
22.06.2023 Теперь шифровальщик LockBit может атаковать macOS 1
09.08.2022 Троян-шифровальщик атаковал крупный газопровод в Европе 1
19.05.2022 Group-IB: средний запрашиваемый кибервымогателями выкуп достиг $247 тысяч 1
05.05.2022 Знаменитые «русские хакеры» восстали из пепла и продолжили громить интернет 1
18.02.2022 Vmware: системы Linux подвергаются атакам программ-вымогателей и криптоджекинга 1
15.11.2021 Успешный шифровальщик под Windows удивил экспертов бездарной попыткой переключиться на Linux 1
10.11.2021 По всему миру идут поиски и демонстративные аресты «русских хакеров» 1
06.10.2021 Скандально известный хакер опубликовал логины и пароли к 500 тыс. VPN-устройств Fortinet 1
05.10.2021 США создают «киберНАТО» 1
21.09.2021 Америка пошла войной на криптобиржи 1
08.09.2021 Древнее зло вернулось. Кто-то разбудил серверы знаменитого шифровальщика REvil 1
31.08.2021 Количество атак программ-вымогателей выросло на 64% всего за год 1
30.08.2021 Хозяева знаменитого трояна-шифровальщика внезапно выпустили мастер-ключ для помощи всем, кого обидели 1
28.07.2021 Конкуренты атаковали «русских хакеров» порно-спамом и требуют выкуп за то, чтобы перестать 1
16.07.2021 Эффективный шифровальщик-вымогатель почти 2 года странным образом оставался в тени 1
12.07.2021 ГРЧЦ проанализировал кибератаки на критическую информационную инфраструктуру 1
28.06.2021 Катастрофическая хакерская атака на нефтепровод привела к изменению законодательства США 1
11.06.2021 Ответственность за рост случаев кибервымогательства возложили на страховую систему США 1
10.06.2021 Анонимность биткоина кончилась? ФБР перехватило более половины выкупа, заплаченного хакерам после атаки на трубопровод 1
10.06.2021 Знаменитая корпорация FujiFilm остановила свои сервера из-за кибератаки 1
20.05.2021 Парализовавшие американский нефтепровод хакеры заработали на вымогательстве $90 млн за 9 месяцев. Но почти все деньги от них ушли 1
19.05.2021 ФБР разгромило «русских хакеров», парализовавших американский нефтепровод 1
17.05.2021 Знаменитый русскоязычный хакерский форум запретил у себя упоминать программы-вымогатели 1
10.05.2021 Атака «русских хакеров» на трубопровод в США привела к скачку мировых цен на нефть 1
21.08.2019 Group-IB: ущерб от атак хакерской группы Silence приблизился к отметке в 300 миллионов рублей 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Darkside и организации, системы, технологии, персоны:

REvil - Хакерская группировка 48 15
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 14
BlackMatter - Хакерская группировка 12 6
Kaseya 34 5
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 3
Apple Inc 12101 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 3
Quanta Computer 210 3
ИТБ - Информационные технологии будущего 72 3
Технологии Будущего 149 3
Conti - Хакерская группировка 37 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
NetWalker - Хакерская группировка 7 2
Emsisoft 11 2
Broadcom - VMware 2359 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 1
Evil Corp - Хакерская группировка 10 1
Palo Alto Network Unit 42 10 1
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 10 1
Elliptic 12 1
Fortinet 387 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
ESET - ESET Software 1133 1
Lenovo Group 2292 1
X Corp - Twitter 2845 1
Toshiba Corporation 2927 1
OldGremlin - Хакерская группировка 11 1
Gen Digital - Avast Software 174 1
Proofpoint 37 1
TA505 - Хакерские группировки 7 1
ТА505 - хакерская группировка 4 1
Информзащита 756 1
Colonial Pipeline 32 19
JBS 10 4
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 88 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Creos Luxembourg 1 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 12
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 9
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 4
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 34 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 2
Федеральное казначейство России 1772 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 199 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 40 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 1
Правительство Польши - органы государственной власти 31 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 55 1
Демократическая политическая партия США 115 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 26
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 19
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 12
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 6
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 259 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 5
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 3
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 651 3
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 940 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 2
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 189 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1899 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Командная строка - Command Line 371 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 369 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 1
Path Traversal - уязвимость "выход за пределы назначенного каталога" 22 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 292 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 100 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 32 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 3
Microsoft Windows 15657 3
Linux OS 9937 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 2
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 2
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 2
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 2
PsExec - утилита запуска программ на удаленных компьютерах 20 1
Fortinet FortiOS 36 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 236 1
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 30 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 113 1
Fortinet FortiGuard Services 52 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 102 1
Apache Logging Project - Log4j 25 1
Яндекс.Лавка 231 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 1
Google VirusTotal 80 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 54 1
Apple macOS 2059 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
Apple M - ARM-процессор - чипсет на кристалле ARM-архитектуры 60 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 131 1
Sliver 11 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 1
Мельникова Анастасия 372 5
Кирюхин Дмитрий 86 4
Зайцев Михаил 260 4
Гвоздев Дмитрий 127 3
Водясов Алексей 222 2
Кремец Виталий 6 2
Biden Joe - Байден Джо 127 2
Патрушев Николай 26 1
Callow Brett - Кэллоу Бретт 2 1
Васинский Ярослав 1 1
Смилянец Дмитрий 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
Полянин Евгений 4 1
Baskin Brian - Баскин Брайан 1 1
Aguilera Christina - Агилера Кристина 6 1
Mayorkas Alejandro - Майоркас Алеандро 3 1
Kroustek Jakub - Кроустек Якуб 6 1
Скулкин Олег 37 1
Галов Дмитрий 41 1
Волков Дмитрий 63 1
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
Песковский Анатолий 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 21
Россия - РФ - Российская федерация 144219 12
Германия - Федеративная Республика 12682 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 4
Европа 21768 4
США - Нью-Йорк 3098 4
Италия - Итальянская Республика 4352 3
Украина 7608 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 2
Франция - Французская Республика 7846 2
Бразилия - Федеративная Республика 2362 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Испания - Королевство 3706 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 2
Америка Латинская 1812 2
США - Техас 989 2
США - Флорида 765 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Китай - Тайвань 3984 2
Швеция - Королевство 3619 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Европа Восточная 3075 1
Америка - Американский регион 2160 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Канада 4881 1
США - Колумбия - Вашингтон 1389 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 379 1
США - Флорида - Ривьера-Бич 4 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Малайзия 865 1
Таиланд - Королевство 816 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 121 1
Кувейт 164 1
Румыния 728 1
Польша - Республика 1959 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 10
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 9
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 111 7
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 5
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3465 4
Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 412 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 2
Энергетика - Energy - Energetically 5085 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 773 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 512 2
U.S. SSA - Social Security Administration - Администрация социального обеспечения США - SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 56 1
Modus operandi - Образ действия 8 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1736 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 323 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 157 1
BleepingComputer - Издание 337 6
Bloomberg 1286 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 2
TheRecord 4 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 648 1
ThreatPost 9 1
NBC News 182 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
The Washington Post 333 1
Recorded Future 14 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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