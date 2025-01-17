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Песковский Анатолий



17.01.2025 Более 30% средних и малых компаний считают свою ИБ недостаточной 1
18.12.2024 «Информзащита»: атаки через сервисные хакерские платформы участятся на 15% в 2025 году 1
17.10.2024 Более 60% компаний стали жертвам атак вымогателями через цепочки поставок 1
01.10.2024 Исследование «Информзащиты»: более 90% сайтов компаний не защищены от атак ботами 1
30.08.2024 Исследование «Информзащиты»: более 70% российских видеохостингов испытывают проблемы с защищенностью 1
16.07.2024 В российских телефонах Digma нашли встроенный вирус. Он очень опасен, обнаружить его непросто 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Песковский Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

Информзащита 756 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
Darkside - Хакерская группировка 26 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Merlion - Мерлион 793 1
Transsion Holdings 62 1
DEXP 53 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 1
Digma 184 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2936 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 1
Hacktivism - Хактивизм 187 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 114 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 259 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3086 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 349 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 770 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1065 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 340 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 2
Яндекс.Маркет 937 1
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 32 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Ланит - Treolan Irbis 127 1
Google Android 13994 1
Абрамова Наталья 4 1
Сергеев Михаил 108 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 509 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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