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Левин Сергей


18.03.2025 «Солар»: число DDoS-атак на Южный федеральный округ России в 2024 году выросло в 2,5 раза 1
03.02.2022 Специальное ПО «Индигирка» и ОС Astra Linux — комплексная безопасность критически важных объектов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Левин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Сигма ГК 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1958 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11809 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3157 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28127 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии 285 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1493 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6331 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11729 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9363 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51461 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7524 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25639 1
Linux OS 10077 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 203 1
Сигма - Индигирка 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 539 1
Векшин Евгений 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 704 1
Энергетика - Energy - Energetically 5155 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8688 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347406, в очереди разбора - 763643.
Создано именных указателей - 171033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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