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Левин Сергей
|18.03.2025
|«Солар»: число DDoS-атак на Южный федеральный округ России в 2024 году выросло в 2,5 раза 1
|03.02.2022
|Специальное ПО «Индигирка» и ОС Astra Linux — комплексная безопасность критически важных объектов 1
Левин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux OS 10077 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 203 1
|Сигма - Индигирка 2 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 539 1
|Векшин Евгений 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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