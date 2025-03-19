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Белей Алексей


19.03.2025 Подтверждена совместимость Jatoba и BarsUp.Access Manager 1
16.05.2006 1 июня состоится конференция по управлению ИТ-услугами на предприятии 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Белей Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

FrontRange Solutions 19 1
БАРС Груп 547 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Крок - Croc 1779 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1640 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 1
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 29 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов - СУСИТ - Системы управления ИТ-сервисов 55 1
COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 79 1
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ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 410 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 749 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19897 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1914 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5497 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5064 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5826 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347790, в очереди разбора - 762867.
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