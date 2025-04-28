Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174967
ИКТ 13634
Организации 10634
Ведомства 1460
Ассоциации 997
Технологии 3453
Системы 25566
Персоны 75054
География 2838
Статьи 1516
Пресса 1216
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2632
Мероприятия 851

Минздрав РФ НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ


Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации – единственное в стране головное российское научное, лечебное и учебное учреждение, являющееся базой для реализации государственных программ по сохранению здоровья женщины, матери и ребенка. Центр является связующим общефедеральным учреждением, аккумулирующим научные достижения отечественных и зарубежных специалистов в этой области медицинской науки, и координирующим работу региональных центров.

УПОМИНАНИЯ


28.04.2025 Альянс в сфере ИИ представил Кодекс этики в сфере ИИ в медицине и здравоохранении 1
19.08.2024 Новая нейросеть «Яндекса», НМИЦ Кулакова и фонда «Спина бифида» поможет врачам выявлять редкую патологию на ранних сроках беременности 2
25.12.2020 Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal 1
10.03.2017 Healthnet: как Россия будет развивать высокие технологии в медицине до 2035 г. 1
30.04.2014 Итоги трех лет информатизации медицины в России: дискуссия 1
27.11.2013 3 декабря пройдет конференция «Видеоконференции: новое качество общения» 1
19.11.2013 Конференция CNews «Видеоконференции: новое качество общения» 1
18.09.2013 Константин Маркелов - Барьеры для получения электронных госуслуг стремительно исчезают 1
20.09.2011 Oberon построил СКС для научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова 2

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4016 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 2
СП.АРМ 49 2
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 2
Газпром телеком - Газпром связь 11 2
Yandex - Яндекс 7688 2
Microsoft Corporation 24841 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2048 1
Ростелеком 9906 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 419 1
Apple Inc 12259 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 1
Agfa Gevaert 66 1
TrueConf - ТруКонф 407 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1646 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Oberon - Оберон 59 1
GE Healthcare - GE Healthcare Life Sciences 25 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
Huber+Suhner 6 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 1
Инвитро - 3D Bioprinting Solutions - 3Д Биопринтинг Солюшенс 10 1
S2S Next - ЭсТуЭс Некст 3 1
Softline - Софтлайн 2967 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 82 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 44 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 75 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 22 1
Цельс - Медицинские скрининг системы 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7572 2
Альфа-Банк 1797 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 2
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 29 2
Россети Ленэнерго 1700 2
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 2
Дмитровская областная больница 7 2
Мостовик НПО 8 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 394 1
Фармстандарт АО 43 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 472 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Инвитро - Invitro 70 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 22 1
Социальные гарантии 37 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 32 1
Алтай Вистерра 1 1
Институт Красоты на Арбате - Клиника активного долголетия 1 1
Синтол НПК - научно-производственная компания 1 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 179 1
Спина Бифида 2 1
РуноМед 1 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 98 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 23 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 51 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1403 6
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 179 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4619 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 735 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 80 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 861 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 355 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3057 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 261 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 205 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 101 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 156 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 218 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 16 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 58 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 88 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12012 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Минстрой РФ - ГЖИ - Госжилинспекция - Государственная жилищная инспекция 16 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 744 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8337 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21774 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30492 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13723 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11865 3
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 416 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31765 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1237 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7994 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5703 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10395 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8287 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4096 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11708 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4149 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24769 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5872 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12811 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1603 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5302 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1084 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12866 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12970 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2577 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3174 2
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 501 2
Стандартизация - Standardization 2170 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14811 2
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1340 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 952 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9636 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11371 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1946 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21171 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 407 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4891 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25970 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5426 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 544 2
Microsoft Office 3812 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 887 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 949 1
Linux - Debian GNU 489 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 143 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5028 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 799 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2796 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 365 1
Linux OS 10216 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1042 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 333 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1020 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 199 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 147 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 245 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 19 1
1С:Медицина 45 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 447 1
TrueConf Room 7 1
InterSystems HealthShare 26 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 58 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
InterSystems TrakCare LAB ЛИС 8 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1737 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1458 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 433 1
HPE Service Manager - HPSM 45 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 505 1
Yandex DataSphere 28 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1137 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 30 1
Горбунов Алексей 29 2
Макаров Станислав 117 2
Павлов Сергей 17 2
Герман Андрей 24 2
Сельков Андрей 15 2
Яковлев Игорь 18 2
Вексин Алексей 13 2
Горбунов Илья 7 2
Сиваков Юрий 9 2
Завьялов Николай 6 2
Байдин Сергей 6 2
Колюнов Дмитрий 5 2
Терентьев Дмитрий 3 2
Хольный Сергей 2 2
Варакин Юрий 2 2
Солопов Константин 4 2
Кривой Анатолий 2 2
Ильяхинский Николай 4 2
Лобас Борис 2 2
Староверов Артём 2 2
Казанков Олег 2 2
Путин Владимир 3238 1
Мартиросян Арсен 2 1
Маркелов Константин 41 1
Одинцов Дмитрий 115 1
Евдокимов Андрей 84 1
Зингерман Борис 38 1
Захаров Павел 60 1
Миронов Дмитрий 16 1
Васильев Сергей 51 1
Попов Алексей 336 1
Казарин Станислав 175 1
Ларин Кирилл 5 1
Репик Алексей 7 1
Сафронов Роман 36 1
Островский Владимир 25 1
Шабанов Александр 7 1
Бессольцев Михаил 11 1
Зеленовская Анна 7 1
Енгалычев Дамир 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17817 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14241 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 714 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1402 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 955 2
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 339 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13402 1
Швеция - Королевство 3642 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2305 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52560 1
Казахстан - Республика 5638 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1441 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1716 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17438 1
Индия - Bharat 5533 1
Франция - Французская Республика 7895 1
Азия - Азиатский регион 5610 1
Канада 4921 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1362 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 604 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 176 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 929 1
Россия - СФО - Иркутская область 1159 1
Бутан - Королевство 32 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1581 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2744 1
Россия - ПФО - Самарская область 1373 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 683 1
Россия - ПФО - Пензенская область 605 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 413 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 395 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 528 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 294 1
Канада - Онтарио 83 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 960 1
Европа 24371 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10149 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52481 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30064 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9033 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4493 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5914 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4987 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11214 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 912 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 793 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3618 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7153 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1921 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8212 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14074 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5955 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19164 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5231 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4029 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5979 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2990 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунология - Антитела - иммуноглобулины 350 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1404 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6400 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6161 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 206 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1743 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16691 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10164 1
Здравоохранение - Реабилитация 390 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 532 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2942 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4123 1
Экономический эффект 1104 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 389 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7921 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 897 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6096 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 2
Forrester Research 823 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 38 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 218 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 188 2
ТГУ - Томский государственный университет 185 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1561 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 995 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 562 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 35 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 26 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 32 1
ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 5 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 32 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 77 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 1
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН - НИИ кардиологии ТНЦ - Тюменский кардиологический научный центр 10 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 93 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1150 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 146 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 880 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 13 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 26 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2064 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360470, в очереди разбора - 756078.
Создано именных указателей - 174967.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153