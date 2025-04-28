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Минздрав РФ НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации – единственное в стране головное российское научное, лечебное и учебное учреждение, являющееся базой для реализации государственных программ по сохранению здоровья женщины, матери и ребенка. Центр является связующим общефедеральным учреждением, аккумулирующим научные достижения отечественных и зарубежных специалистов в этой области медицинской науки, и координирующим работу региональных центров.
УПОМИНАНИЯ
Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Горбунов Алексей 29 2
|Макаров Станислав 117 2
|Павлов Сергей 17 2
|Герман Андрей 24 2
|Сельков Андрей 15 2
|Яковлев Игорь 18 2
|Вексин Алексей 13 2
|Горбунов Илья 7 2
|Сиваков Юрий 9 2
|Завьялов Николай 6 2
|Байдин Сергей 6 2
|Колюнов Дмитрий 5 2
|Терентьев Дмитрий 3 2
|Хольный Сергей 2 2
|Варакин Юрий 2 2
|Солопов Константин 4 2
|Кривой Анатолий 2 2
|Ильяхинский Николай 4 2
|Лобас Борис 2 2
|Староверов Артём 2 2
|Казанков Олег 2 2
|Путин Владимир 3238 1
|Мартиросян Арсен 2 1
|Маркелов Константин 41 1
|Одинцов Дмитрий 115 1
|Евдокимов Андрей 84 1
|Зингерман Борис 38 1
|Захаров Павел 60 1
|Миронов Дмитрий 16 1
|Васильев Сергей 51 1
|Попов Алексей 336 1
|Казарин Станислав 175 1
|Ларин Кирилл 5 1
|Репик Алексей 7 1
|Сафронов Роман 36 1
|Островский Владимир 25 1
|Шабанов Александр 7 1
|Бессольцев Михаил 11 1
|Зеленовская Анна 7 1
|Енгалычев Дамир 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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