Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации – единственное в стране головное российское научное, лечебное и учебное учреждение, являющееся базой для реализации государственных программ по сохранению здоровья женщины, матери и ребенка. Центр является связующим общефедеральным учреждением, аккумулирующим научные достижения отечественных и зарубежных специалистов в этой области медицинской науки, и координирующим работу региональных центров.