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Oberon Оберон

Oberon - Оберон

Компания Oberon работает на ИТ-рынке с 2003 года и развивает портфель решений, профильную экспертизу и уникальные компетенции по всем ключевым технологическим направлениям: вычислительным комплексам, телеком-решениям, инженерной инфраструктуре, информационной безопасности, сервису и аутсорсингу.

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Всего 48 дел, на cумму 220 426 054 ₽*

Судебные дела (48) на сумму 220 426 054 ₽*
в качестве истца (27) на сумму 217 051 637 ₽*
в качестве ответчика (18) на сумму 3 363 633 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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28.07.2026 SimpleOne и Oberon заключили партнёрство в области ITSM-систем

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) и системный интегратор Oberon объявили о начале партнёрства. В рамках соглашения Oberon получит статус партнёра SimpleOne и будет внедрять ITSM-решение вендора у корпоративных клиентов. Партнёрство закрывает п
26.05.2026 Oberon оснастил семь строек «Еврометстроя» системами видеоаналитики, биометрии и экологического контроля

Компания Oberon оснастила техническими средствами объектовой фиксации семь строительных площадок ООО «Еврометстрой». Как заявили в компании, развернутые системы уже функционируют и передают данные в гос
23.06.2022 Oberon и «Агат РТ» будут вместе развивать импортонезависимую телефонию

Системный интегратор Oberon стал официальным партнером отечественного производителя решений IP-телефонии «Агат-РТ». Компании предложат комплексные телекоммуникационные решения заказчикам из разных отраслей ― финанс
31.03.2022 Oberon и RecFaces будут вместе развивать импортонезависимую биометрию в России

Системный интегратор Oberon и разработчик биометрических решений RecFaces объявляют о сотрудничестве в сфере развития импортонезависимых технологий лицевой биометрии в России. Компании предложат комплексные решения
22.03.2022 Системный интегратор Oberon стал авторизованным партнером Positive Technologies

Системный интегратор Oberon стал авторизованным партнером Positive Technologies, компании, которая 20 лет специализируется на разработке решений в сфере информационной безопасности. Это позволило интегратору расшир
21.02.2022 Oberon запускает «Цифрового прораба» для контроля технологических процессов и техники безопасности на предприятиях

Системный интегратор Oberon создал «умное» решение для контроля технологических процессов на предприятии ― «Цифров
08.11.2021 Oberon открывает лабораторию и практику по созданию решений на базе ИИ

Системный интегратор Oberon объявляет о запуске практики по созданию решений на базе искусственного интеллекта (ИИ
23.09.2021 Oberon представил обновленную концепцию бизнеса

Компания Oberon сообщает о трансформации бизнес-модели из формата классического системного интегратора в экосистему цифровизации бизнеса. Новая структура профильных практик нацелена на удовлетворение вс
11.11.2020 Oberon и nCipher будут развивать аппаратные ИБ-решения в России

Системный интегратор Oberon стал авторизованным партнером компании nCipher Security, входящей в состав группы Entrust. Благодаря партнерству интегратор расширил портфель продуктов по направлению кибербезопасности в
28.04.2016 Oberon построил ЦОД для ФГБУ РГБ в рамках программы создания «Национальной электронной библиотеки»

го функционирования и физической безопасности вычислительных систем, а также надёжная высокоскоростная среда передачи данных. В открытом конкурсе выиграл проект, представленный системным интегратором Oberon. Комплексный проект государственного значения, возлагал на специалистов компании дополнительную ответственность. ЦОД должен эксплуатироваться в круглосуточном режиме, все инженерные сист
08.12.2015 Oberon открыл центр компетенции для создания новых продуктов

Системный интегратор Oberon объявил об открытии центра компетенции и назначении Алексея Сарыгина руководителем нового направления. Об этом говорится в заявлении Oberon, поступившем в редакцию CNews. Решение

14.04.2014 Oberon покидает заместитель гендиректора Дмитрий Миронов

Компания Oberon — российский системный интегратор, разработчик решений в области интегрированных коммуникаций — объявила об уходе из компании заместителя генерального директора по работе с ключевыми кли
28.11.2012 Александр Труняев назначен директором департамента телекоммуникационных и инфраструктурных решений Oberon

Компания Oberon объявила о назначении Александра Труняева на пост директора департамента телекоммуникационных и инфраструктурных решений и Евгения Овчарова на пост заместителя директора департамента тел
09.11.2012 Топ-менеджер Orange возглавил департамент продаж Oberon

Компания Oberon объявила о назначении Дениса Веденина на пост директора департамента продаж. В новом качестве он будет отвечать за общее руководство и оперативное управление работой департамента, расска
25.07.2012 Операционным директором Oberon назначен Сергей Корпуснов

Компания Oberon объявила о назначении Сергея Корпуснова на пост операционного директора. В новой должности Сергей Корпуснов будет отвечать за операционное управление компанией, эффективное взаимодействи
07.02.2012 Oberon внедрил видеоконференцсвязь в ВНИИА им. Н.Л. Духова

Компания Oberon – российский оператор услуг в сфере интегрированных коммуникаций – объявил о завершении проекта по внедрению видеоконференцсвязи во Всероссийском научно-исследовательском институте автом
13.10.2011 Oberon завершил модернизацию сетевой инфраструктуры для Teleperformance Russia

Компания Oberon объявила о завершении проекта модернизации и расширения сетевой инфраструктуры для Teleperformance Russia. В результате реализации проекта вдвое увеличилось количество рабочих мест опера
20.09.2011 Oberon построил СКС для научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова

Компания Oberon — российский оператор услуг в сфере интегрированных коммуникаций — сообщила об успешном завершении проекта по развертыванию вертикальной подсистемы сетевой инфраструктуры (структурирован
17.05.2011 Oberon завершил проект по развертыванию IP-телефонии для ВНИИА им. Н. Л. Духова

Российский системный интегратор Oberon объявил о завершении проектирования и развертывания IP-телефонии на площадке «Москворечье» Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Н. Л. Духова (ВНИИА). В резул
07.04.2011 В Oberon назначен директор Департамента бизнес-приложений

Российский системный интегратор Oberon сообщил о назначении Антона Харитонова на должность директора Департамента бизнес-приложений. Исторически департамент является одним из важнейших направлений бизнеса компании. Специалист
01.03.2011 Oberon прошёл аудит СМК по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008

Российский системный интегратор Oberon объявил о завершении сертификации собственной системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). Аудит и сертификация СМК Oberon

16.11.2010 Топ-менеджер InfoWatch возглавил Департамент ИБ в Oberon

Российский системный интегратор Oberon объявил о назначении Андрея Волкова на должность директора Департамента информационной безопасности. В сферу ответственности Волкова войдут вопросы стратегического развития направления,

06.07.2010 Топ-менеджер InfoWatch назначен исполнительным директором Oberon

Системный интегратор Oberon объявил о назначении Елены Сучковой на должность исполнительного директора компании. В обязанности Елены Сучковой войдут оперативное управление компанией, в частности планирование, анали
14.07.2009 Oberon строит контакт-центр для торговой сети «МТ-Онлайн»

Российский системный интегратор Oberon реализует проект по внедрению разветвленного контакт-центра для федеральной сети магазинов бытовой техники и электроники «МТ-Онлайн». На сегодняшний день магазины «МТ-Онлайн» работают в

20.01.2000 OnDisplay купит Oberon Software за $181 млн.

Публикаций - 62, упоминаний - 65

Oberon и организации, системы, технологии, персоны:

Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 10
Крок - Croc 1964 9
NICE Systems 70 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Cisco Systems 5372 4
Microsoft Corporation 25775 4
HPE Aruba Networks 98 4
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
АйТи 1519 2
ХайТэк - Hi-Tech 237 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
ICL ГК - ICL Group 481 2
Ramax - Рамакс 138 2
AMT Group - АМТ-Груп 365 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 151 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
Амтел-Сервис 37 2
Huber+Suhner 6 2
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 2
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 2
Ортикон групп 16 2
Eurolan - Евролан 14 2
S8 Capital - Aquarius - Технопрогресс 13 2
Ростелеком 10948 2
Broadcom - VMware 2610 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
МегаФон 10742 2
Huawei 4676 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 5
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
Связной ГК 1401 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
Связной Банк 113 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
Спортмастер - Sportmaster 201 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
СДМ-Банк 75 1
ФосАгро 176 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Русский стандарт Банк 509 1
РесурсТранс 16 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 49 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 1
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
Правительство Москвы - КОС - Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы 16 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
Общественная палата города Москвы 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 9
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 5
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 546 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 4
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 4
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 835 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 4
Умные платформы 1988 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 3
Кибербезопасность - WIPS - Wireless Intrusion Prevention System - WIDS - Wireless Intrusion Detection System 12 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 3
Связной-Клуб - Программа лояльности 25 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Avaya Media Stations - Avaya Media Server 30 2
Avaya Contact Center Express - Agile Software NZ Limited 9 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 1
Avaya IX Contact Center - Avaya IX CC 9 1
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 1
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 79 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 1
Avaya Aura 124 1
Крок ЦОД Компрессор- 28 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 52 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 1
RFaces - Id-Guard 12 1
Infor WMS 9 1
RFaces - Id-Gate 8 1
Polycom RMX - MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 11 1
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 1
Niсe Nexidia 1 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ - ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 16 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 64 1
ANU AAO - Australian Astronomical Observatory - Siding Spring Observatory - Астрономическая обсерватория Сайдинг-Спринг - Anglo-Australian Observatory - Англо-Австралийская обсерватория - телескоп Фолкеса 11 1
Агат РТ - Агат CU IP УПАТС 12 1
Агат РТ - Иволга - IvolgaSoftPhone - IvolgaCallSDK - IvolgaSoftSwitch 10 1
Oberon - Цифровой прораб 1 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 1
Microsoft Office 4170 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 1
Яшин Евгений 7 6
Миронов Дмитрий 16 6
Борисов Владимир 10 5
Галкин Николай 140 4
Корпуснов Сергей 7 3
Труняев Александр 3 3
Степченков Максим 65 2
Филатов Петр 2 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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