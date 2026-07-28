Получите все материалы CNews по ключевому слову
Oberon Оберон
Компания Oberon работает на ИТ-рынке с 2003 года и развивает портфель решений, профильную экспертизу и уникальные компетенции по всем ключевым технологическим направлениям: вычислительным комплексам, телеком-решениям, инженерной инфраструктуре, информационной безопасности, сервису и аутсорсингу.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 48 дел, на cумму 220 426 054 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|28.07.2026
|
SimpleOne и Oberon заключили партнёрство в области ITSM-систем
SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) и системный интегратор Oberon объявили о начале партнёрства. В рамках соглашения Oberon получит статус партнёра SimpleOne и будет внедрять ITSM-решение вендора у корпоративных клиентов. Партнёрство закрывает п
|26.05.2026
|
Oberon оснастил семь строек «Еврометстроя» системами видеоаналитики, биометрии и экологического контроля
Компания Oberon оснастила техническими средствами объектовой фиксации семь строительных площадок ООО «Еврометстрой». Как заявили в компании, развернутые системы уже функционируют и передают данные в гос
|23.06.2022
|
Oberon и «Агат РТ» будут вместе развивать импортонезависимую телефонию
Системный интегратор Oberon стал официальным партнером отечественного производителя решений IP-телефонии «Агат-РТ». Компании предложат комплексные телекоммуникационные решения заказчикам из разных отраслей ― финанс
|31.03.2022
|
Oberon и RecFaces будут вместе развивать импортонезависимую биометрию в России
Системный интегратор Oberon и разработчик биометрических решений RecFaces объявляют о сотрудничестве в сфере развития импортонезависимых технологий лицевой биометрии в России. Компании предложат комплексные решения
|22.03.2022
|
Системный интегратор Oberon стал авторизованным партнером Positive Technologies
Системный интегратор Oberon стал авторизованным партнером Positive Technologies, компании, которая 20 лет специализируется на разработке решений в сфере информационной безопасности. Это позволило интегратору расшир
|21.02.2022
|
Oberon запускает «Цифрового прораба» для контроля технологических процессов и техники безопасности на предприятиях
Системный интегратор Oberon создал «умное» решение для контроля технологических процессов на предприятии ― «Цифров
|08.11.2021
|
Oberon открывает лабораторию и практику по созданию решений на базе ИИ
Системный интегратор Oberon объявляет о запуске практики по созданию решений на базе искусственного интеллекта (ИИ
|23.09.2021
|
Oberon представил обновленную концепцию бизнеса
Компания Oberon сообщает о трансформации бизнес-модели из формата классического системного интегратора в экосистему цифровизации бизнеса. Новая структура профильных практик нацелена на удовлетворение вс
|11.11.2020
|
Oberon и nCipher будут развивать аппаратные ИБ-решения в России
Системный интегратор Oberon стал авторизованным партнером компании nCipher Security, входящей в состав группы Entrust. Благодаря партнерству интегратор расширил портфель продуктов по направлению кибербезопасности в
|28.04.2016
|
Oberon построил ЦОД для ФГБУ РГБ в рамках программы создания «Национальной электронной библиотеки»
го функционирования и физической безопасности вычислительных систем, а также надёжная высокоскоростная среда передачи данных. В открытом конкурсе выиграл проект, представленный системным интегратором Oberon. Комплексный проект государственного значения, возлагал на специалистов компании дополнительную ответственность. ЦОД должен эксплуатироваться в круглосуточном режиме, все инженерные сист
|08.12.2015
|
Oberon открыл центр компетенции для создания новых продуктов
Системный интегратор Oberon объявил об открытии центра компетенции и назначении Алексея Сарыгина руководителем нового направления. Об этом говорится в заявлении Oberon, поступившем в редакцию CNews. Решение
|14.04.2014
|
Oberon покидает заместитель гендиректора Дмитрий Миронов
Компания Oberon — российский системный интегратор, разработчик решений в области интегрированных коммуникаций — объявила об уходе из компании заместителя генерального директора по работе с ключевыми кли
|28.11.2012
|
Александр Труняев назначен директором департамента телекоммуникационных и инфраструктурных решений Oberon
Компания Oberon объявила о назначении Александра Труняева на пост директора департамента телекоммуникационных и инфраструктурных решений и Евгения Овчарова на пост заместителя директора департамента тел
|09.11.2012
|
Топ-менеджер Orange возглавил департамент продаж Oberon
Компания Oberon объявила о назначении Дениса Веденина на пост директора департамента продаж. В новом качестве он будет отвечать за общее руководство и оперативное управление работой департамента, расска
|25.07.2012
|
Операционным директором Oberon назначен Сергей Корпуснов
Компания Oberon объявила о назначении Сергея Корпуснова на пост операционного директора. В новой должности Сергей Корпуснов будет отвечать за операционное управление компанией, эффективное взаимодействи
|07.02.2012
|
Oberon внедрил видеоконференцсвязь в ВНИИА им. Н.Л. Духова
Компания Oberon – российский оператор услуг в сфере интегрированных коммуникаций – объявил о завершении проекта по внедрению видеоконференцсвязи во Всероссийском научно-исследовательском институте автом
|13.10.2011
|
Oberon завершил модернизацию сетевой инфраструктуры для Teleperformance Russia
Компания Oberon объявила о завершении проекта модернизации и расширения сетевой инфраструктуры для Teleperformance Russia. В результате реализации проекта вдвое увеличилось количество рабочих мест опера
|20.09.2011
|
Oberon построил СКС для научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова
Компания Oberon — российский оператор услуг в сфере интегрированных коммуникаций — сообщила об успешном завершении проекта по развертыванию вертикальной подсистемы сетевой инфраструктуры (структурирован
|17.05.2011
|
Oberon завершил проект по развертыванию IP-телефонии для ВНИИА им. Н. Л. Духова
Российский системный интегратор Oberon объявил о завершении проектирования и развертывания IP-телефонии на площадке «Москворечье» Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Н. Л. Духова (ВНИИА). В резул
|07.04.2011
|
В Oberon назначен директор Департамента бизнес-приложений
Российский системный интегратор Oberon сообщил о назначении Антона Харитонова на должность директора Департамента бизнес-приложений. Исторически департамент является одним из важнейших направлений бизнеса компании. Специалист
|01.03.2011
|
Oberon прошёл аудит СМК по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008
Российский системный интегратор Oberon объявил о завершении сертификации собственной системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). Аудит и сертификация СМК Oberon
|16.11.2010
|
Топ-менеджер InfoWatch возглавил Департамент ИБ в Oberon
Российский системный интегратор Oberon объявил о назначении Андрея Волкова на должность директора Департамента информационной безопасности. В сферу ответственности Волкова войдут вопросы стратегического развития направления,
|06.07.2010
|
Топ-менеджер InfoWatch назначен исполнительным директором Oberon
Системный интегратор Oberon объявил о назначении Елены Сучковой на должность исполнительного директора компании. В обязанности Елены Сучковой войдут оперативное управление компанией, в частности планирование, анали
|14.07.2009
|
Oberon строит контакт-центр для торговой сети «МТ-Онлайн»
Российский системный интегратор Oberon реализует проект по внедрению разветвленного контакт-центра для федеральной сети магазинов бытовой техники и электроники «МТ-Онлайн». На сегодняшний день магазины «МТ-Онлайн» работают в
|20.01.2000
|OnDisplay купит Oberon Software за $181 млн.
Oberon и организации, системы, технологии, персоны:
|Яшин Евгений 7 6
|Миронов Дмитрий 16 6
|Борисов Владимир 10 5
|Галкин Николай 140 4
|Корпуснов Сергей 7 3
|Труняев Александр 3 3
|Степченков Максим 65 2
|Филатов Петр 2 2
|Сучкова Елена 4 2
|Устюжанин Дмитрий 50 2
|Заржецкий Александр 37 2
|Батырев Александр 3 2
|Головачев Михаил 20 2
|Сидоров Сергей 24 2
|Окулесский Василий 26 2
|Буленков Дмитрий 44 2
|Пряникова Екатерина 3 2
|Гурова Наталья 13 2
|Волков Андрей 16 2
|Усаковский Константин 10 2
|Поихало Владимир 21 2
|Круглова Елена 6 2
|Суханов Евгений 3 2
|Велигура Александр 6 2
|Шарамок Александр 3 2
|Криушин Игорь 5 2
|Залманов Андрей 37 1
|Фридберг Николай 1 1
|Исанин Антон 31 1
|Родионов Дмитрий 26 1
|Смирнова Оксана 5 1
|Мельникова Алиса 100 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Харитонов Антон 12 1
|Аксельрод Илья 18 1
|Паньков Борис 16 1
|Колчина Оксана 11 1
|Шатиров Георгий 10 1
|Ноготков Максим 53 1
|Савенков Виталий 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.