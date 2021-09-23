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Oberon
Оберон

Oberon - Оберон

23.09.2021 Oberon представил обновленную концепцию бизнеса 3
08.09.2021 Avaya приглашает на форум Experience Avaya 2021 – главное событие компании в России и СНГ 1
11.11.2020 Oberon и nCipher будут развивать аппаратные ИБ-решения в России 4
20.10.2020 Николай Галкин, Itella: Цифровизация помогает избежать многомилионных потерь в логистике 3
10.09.2020 Itella и Aruba завершили проект по модернизации беспроводной сети Wi-Fi 1
24.07.2020 Выручка крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль выросла на 17% 1
22.06.2019 Оптимизация ИТ-инфраструктуры: отрезать или оставить? 2
12.12.2018 Есть ли будущее у колл-центра без речевой аналитики? 1
27.10.2016 Поставщики ИТ в финсектор поставили рекорд по сокращению выручки 2
11.07.2016 Бинбанк оптимизирует качество услуг с внедрением Nice Engage 2
28.04.2016 Oberon построил ЦОД для ФГБУ РГБ в рамках программы создания «Национальной электронной библиотеки» 1
12.04.2016 Итоги рейтинга CNews: Ритейл сохраняет спрос на ИТ 1
08.12.2015 Oberon открыл центр компетенции для создания новых продуктов 1
14.04.2014 Oberon покидает заместитель гендиректора Дмитрий Миронов 2
01.04.2013 Вступление России в ВТО заставит ритейл больше тратить на ИТ 1
28.11.2012 Александр Труняев назначен директором департамента телекоммуникационных и инфраструктурных решений Oberon 2
09.11.2012 Топ-менеджер Orange возглавил департамент продаж Oberon 2
25.07.2012 Операционным директором Oberon назначен Сергей Корпуснов 3
07.02.2012 Oberon внедрил видеоконференцсвязь в ВНИИА им. Н.Л. Духова 1
25.10.2011 НКО «Лидер» прошла аудит ИСПДн на соответствие СТО БР ИББС 2
13.10.2011 Oberon завершил модернизацию сетевой инфраструктуры для Teleperformance Russia 1
20.09.2011 Oberon построил СКС для научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова 4
17.05.2011 Oberon завершил проект по развертыванию IP-телефонии для ВНИИА им. Н. Л. Духова 2
07.04.2011 В Oberon назначен директор Департамента бизнес-приложений 1
01.03.2011 Oberon прошёл аудит СМК по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 2
21.02.2011 Чиновники выселяют московский дата-центр «Билайна» 1
17.02.2011 «Банк Москвы» открыл отделение нового формата ― Digital Office 1
17.02.2011 МТТ выходит на рынок секса по телефону 1
20.12.2010 В Воронеже открылся центр поддержки клиентов группы компаний «Связной» и «Связного Банка» 1
16.11.2010 Топ-менеджер InfoWatch возглавил Департамент ИБ в Oberon 6
06.07.2010 Топ-менеджер InfoWatch назначен исполнительным директором Oberon 2
18.03.2010 Закон о персональных данных: рынок не готов? 2
17.02.2010 Круглый стол CNews: «Защита персональных данных» 1
14.07.2009 Oberon строит контакт-центр для торговой сети «МТ-Онлайн» 4

Публикаций - 40, упоминаний - 80

Oberon упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1223 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 3
Columbus - Колумбус 128 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
Microsoft Corporation 11226 2
Инфосистемы Джет 677 2
iTeco - Ай-Теко 721 2
HPE Aruba Networks 68 2
Ай-Теко - РАССЭ - Развитие систем связи и энергетики 12 1
АйТи 754 1
Zabbix SIA - Заббикс 34 1
Сонет 17 1
Астерос - Asteros 531 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
IBS Platformix - ИБС Платформикс 82 1
Амтел-Сервис 34 1
Intact - Интакт 9 1
Tetron - Тетрон 2 1
ITERBI - Айтерби 9 1
Nvidia Corp 2047 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 110 1
NICE Systems 41 1
Nortel Networks 224 1
SAP SE 3228 1
VMware 1832 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Softline - Софтлайн 1481 1
Selectel - Селектел 137 1
Lenovo Motorola 1029 1
ГЛОНАСС АО 82 1
iCore 45 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
Ramax - Рамакс 62 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 788 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
Posti Group Corporation - Itella 21 4
ПГК - Первая грузовая компания 98 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
ItellaNLC - Ителла 5 1
Право.ру 5 1
Global CIO 28 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
РесурсТранс 16 1
СДМ-Банк 51 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Связной ГК 885 1
Volvo Cars 155 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Hyundai Motor 146 1
Аэрофлот 493 1
Открытие ФК 538 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 667 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 123 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 2
WIPS - Wireless Intrusion Prevention System - WIDS - Wireless Intrusion Detection System 9 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 202 1
FMS - Fault Management Systems - Системы управления неисправностями 10 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 145 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 1
ИТ-аутсорсинг 674 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 615 1
ИТ-аудит 75 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности 34 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 1
TDE - Transparent Data Encryption - Прозрачное шифрование баз данных 9 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
DCIM - Data Center Infrastructure Management - Программное обеспечение для визуализации и управления физической инфраструктурой ЦОД 32 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 378 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 268 1
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
HPE Aruba Instant On 16 3
HPE Aruba AirWave 7 2
HPE Aruba IAP - серия роутеров 3 2
Nvidia GeForce GTX 2090 1
Microsoft Office 1954 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Aladdin JaCarta 147 1
Niсe Nexidia 1 1
ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 5 1
Яшин Евгений 6 5
Галкин Николай 15 3
Филатов Петр 2 2
Батырев Александр 2 2
Пауков Сергей 7 1
Илюхин Олег 16 1
Сидоров Сергей 22 1
Виноградов Алексей 3 1
Фурсов Вадим 1 1
Калкутин Глеб 1 1
Буленков Дмитрий 13 1
Андрущенко Иннокентий 2 1
Барыкин Сергей 9 1
Пряникова Екатерина 3 1
Парахин Виктор 4 1
Тарантасов Геннадий 9 1
Сарыгин Алексей 2 1
Абольник Алексей 1 1
Сорокин Сергей 9 1
Ровенский Олег 1 1
Гольдверг Дмитрий 1 1
Мошаров Антон 2 1
Борисов Владимир 2 1
Четвериков Николай 1 1
Карпинский Алексей 37 1
Савенков Виталий 4 1
Аксельрод Илья 15 1
Родионов Дмитрий 20 1
Исанин Антон 28 1
Фридберг Николай 1 1
Залманов Андрей 29 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 7
Россия - Московская область - Одинцовский район - Лесной Городок 3 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 2
Россия - Химки 88 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Россия - Владивосток 868 1
Россия - Новороссийск 141 1
Европа Западная 621 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Европа 3798 1
Россия - Астраханская область 372 1
Россия - Оренбургская область 295 1
Узбекистан - Республика 828 1
Россия - Калининградская область 544 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Финляндия - Финляндская Республика 825 1
Армения - Республика 692 1
Казахстан - Республика 2661 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
Аутсорсинг 84 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
CNews Analytics 1992 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
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