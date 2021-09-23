Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Oberon
Оберон
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 80
Oberon упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 667 1
|Яшин Евгений 6 5
|Галкин Николай 15 3
|Филатов Петр 2 2
|Батырев Александр 2 2
|Пауков Сергей 7 1
|Илюхин Олег 16 1
|Сидоров Сергей 22 1
|Виноградов Алексей 3 1
|Фурсов Вадим 1 1
|Калкутин Глеб 1 1
|Буленков Дмитрий 13 1
|Андрущенко Иннокентий 2 1
|Барыкин Сергей 9 1
|Пряникова Екатерина 3 1
|Парахин Виктор 4 1
|Тарантасов Геннадий 9 1
|Сарыгин Алексей 2 1
|Абольник Алексей 1 1
|Сорокин Сергей 9 1
|Ровенский Олег 1 1
|Гольдверг Дмитрий 1 1
|Мошаров Антон 2 1
|Борисов Владимир 2 1
|Четвериков Николай 1 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Савенков Виталий 4 1
|Аксельрод Илья 15 1
|Родионов Дмитрий 20 1
|Исанин Антон 28 1
|Фридберг Николай 1 1
|Залманов Андрей 29 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru