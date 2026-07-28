Oberon - Оберон

SimpleOne и Oberon заключили партнёрство в области ITSM-систем SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) и системный интегратор Oberon объявили о начале партнёрства. В рамках соглашения Oberon получит статус партнёра SimpleOne и будет внедрять ITSM-решение вендора у корпоративных клиентов. Партнёрство закрывает п

Oberon оснастил семь строек «Еврометстроя» системами видеоаналитики, биометрии и экологического контроля Компания Oberon оснастила техническими средствами объектовой фиксации семь строительных площадок ООО «Еврометстрой». Как заявили в компании, развернутые системы уже функционируют и передают данные в гос

Oberon и «Агат РТ» будут вместе развивать импортонезависимую телефонию Системный интегратор Oberon стал официальным партнером отечественного производителя решений IP-телефонии «Агат-РТ». Компании предложат комплексные телекоммуникационные решения заказчикам из разных отраслей ― финанс

Oberon и RecFaces будут вместе развивать импортонезависимую биометрию в России Системный интегратор Oberon и разработчик биометрических решений RecFaces объявляют о сотрудничестве в сфере развития импортонезависимых технологий лицевой биометрии в России. Компании предложат комплексные решения

Системный интегратор Oberon стал авторизованным партнером Positive Technologies Системный интегратор Oberon стал авторизованным партнером Positive Technologies, компании, которая 20 лет специализируется на разработке решений в сфере информационной безопасности. Это позволило интегратору расшир

Oberon запускает «Цифрового прораба» для контроля технологических процессов и техники безопасности на предприятиях Системный интегратор Oberon создал «умное» решение для контроля технологических процессов на предприятии ― «Цифров

Oberon открывает лабораторию и практику по созданию решений на базе ИИ Системный интегратор Oberon объявляет о запуске практики по созданию решений на базе искусственного интеллекта (ИИ

Oberon представил обновленную концепцию бизнеса Компания Oberon сообщает о трансформации бизнес-модели из формата классического системного интегратора в экосистему цифровизации бизнеса. Новая структура профильных практик нацелена на удовлетворение вс

Oberon и nCipher будут развивать аппаратные ИБ-решения в России Системный интегратор Oberon стал авторизованным партнером компании nCipher Security, входящей в состав группы Entrust. Благодаря партнерству интегратор расширил портфель продуктов по направлению кибербезопасности в

Oberon построил ЦОД для ФГБУ РГБ в рамках программы создания «Национальной электронной библиотеки» го функционирования и физической безопасности вычислительных систем, а также надёжная высокоскоростная среда передачи данных. В открытом конкурсе выиграл проект, представленный системным интегратором Oberon. Комплексный проект государственного значения, возлагал на специалистов компании дополнительную ответственность. ЦОД должен эксплуатироваться в круглосуточном режиме, все инженерные сист

Oberon открыл центр компетенции для создания новых продуктов Системный интегратор Oberon объявил об открытии центра компетенции и назначении Алексея Сарыгина руководителем нового направления. Об этом говорится в заявлении Oberon, поступившем в редакцию CNews. Решение

Oberon покидает заместитель гендиректора Дмитрий Миронов Компания Oberon — российский системный интегратор, разработчик решений в области интегрированных коммуникаций — объявила об уходе из компании заместителя генерального директора по работе с ключевыми кли

Александр Труняев назначен директором департамента телекоммуникационных и инфраструктурных решений Oberon Компания Oberon объявила о назначении Александра Труняева на пост директора департамента телекоммуникационных и инфраструктурных решений и Евгения Овчарова на пост заместителя директора департамента тел

Топ-менеджер Orange возглавил департамент продаж Oberon Компания Oberon объявила о назначении Дениса Веденина на пост директора департамента продаж. В новом качестве он будет отвечать за общее руководство и оперативное управление работой департамента, расска

Операционным директором Oberon назначен Сергей Корпуснов Компания Oberon объявила о назначении Сергея Корпуснова на пост операционного директора. В новой должности Сергей Корпуснов будет отвечать за операционное управление компанией, эффективное взаимодействи

Oberon внедрил видеоконференцсвязь в ВНИИА им. Н.Л. Духова Компания Oberon – российский оператор услуг в сфере интегрированных коммуникаций – объявил о завершении проекта по внедрению видеоконференцсвязи во Всероссийском научно-исследовательском институте автом

Oberon завершил модернизацию сетевой инфраструктуры для Teleperformance Russia Компания Oberon объявила о завершении проекта модернизации и расширения сетевой инфраструктуры для Teleperformance Russia. В результате реализации проекта вдвое увеличилось количество рабочих мест опера

Oberon построил СКС для научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Компания Oberon — российский оператор услуг в сфере интегрированных коммуникаций — сообщила об успешном завершении проекта по развертыванию вертикальной подсистемы сетевой инфраструктуры (структурирован

Oberon завершил проект по развертыванию IP-телефонии для ВНИИА им. Н. Л. Духова Российский системный интегратор Oberon объявил о завершении проектирования и развертывания IP-телефонии на площадке «Москворечье» Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Н. Л. Духова (ВНИИА). В резул

В Oberon назначен директор Департамента бизнес-приложений Российский системный интегратор Oberon сообщил о назначении Антона Харитонова на должность директора Департамента бизнес-приложений. Исторически департамент является одним из важнейших направлений бизнеса компании. Специалист

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Топ-менеджер InfoWatch возглавил Департамент ИБ в Oberon Российский системный интегратор Oberon объявил о назначении Андрея Волкова на должность директора Департамента информационной безопасности. В сферу ответственности Волкова войдут вопросы стратегического развития направления,

Топ-менеджер InfoWatch назначен исполнительным директором Oberon Системный интегратор Oberon объявил о назначении Елены Сучковой на должность исполнительного директора компании. В обязанности Елены Сучковой войдут оперативное управление компанией, в частности планирование, анали