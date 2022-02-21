Oberon запускает «Цифрового прораба» для контроля технологических процессов и техники безопасности на предприятиях

Системный интегратор Oberon создал «умное» решение для контроля технологических процессов на предприятии ― «Цифровой прораб». Оно позволяет минимизировать возможные риски нарушений на производстве с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и машинного зрения. Об этом CNews сообщили представители Oberon.

«Цифровой прораб» представляет собой программно-аппаратный комплекс (ПАК) с нейросетью. Он может работать как автономно, с использованием аккумуляторов и защищенных каналов передачи данных, так и от ЛВС или Wi-Fi. Это позволяет избежать простоев на начальных этапах строительства или на производстве, когда на объекте происходят перебои с электричеством.

Решение с помощью видеокамер в автоматическом режиме обрабатывает изображения неподвижных и движущихся объектов, например, проверяет наличие экипировки или средств индивидуальной защиты; отслеживает численность персонала и рабочей техники на объектах; ведет учет рабочего времени сотрудников, а также контролирует технологические процессы. При возникновении нарушений ― оповещает о них, предоставляет аналитические отчеты, включая фото- и видеоматериалы, что позволяет перераспределить рабочее время персонала на предприятии в пользу других задач. Помимо этого, «Цифровой прораб» освобождает заказчика от необходимости «ручного» контроля соблюдения техники безопасности, правил погрузочно-разгрузочных и земляных работ. В среднем использование ПАК сокращает издержки предприятия на 10% за счет оптимизации и ускорения бизнес-процессов.

Благодаря технологии deep learning непрерывно идет автоматизированный процесс самообучения нейронных сетей, что при необходимости существенно ускоряет процесс добавления нового функционала системы.

«Обеспечение безопасности на производстве и контроль технологических процессов ― одна из первоочередных задач наших заказчиков, ― отметил Владимир Борисов, коммерческий директор, директор департамента решений на базе ИИ Oberon. ― Решение “Цифровой прораб” позволяет автоматизировать контроль за соблюдением правил техники безопасности и процессами на промышленных, топливно-энергетических и строительных объектах, в девелоперских компаниях. Оно прозрачно интегрируется со сторонними информационными системами, что создает эффективный инструмент для сквозного контроля технологических процессов на предприятии и дает возможность перераспределить ресурсы на решение других задач».

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О компании Oberon

Компания Oberon работает на ИТ-рынке с 2003 г. и развивает широкий портфель решений, профильную экспертизу и уникальные компетенции по всем ключевым технологическим направлениям: вычислительным комплексам, телеком-решениям, инженерной инфраструктуре, информационной безопасности, сервису и аутсорсингу. Более чем за 18 лет выполнено множество комплексных проектов на базе решений как ведущих мировых вендоров – Avaya, Cisco, Dell Technologies, HPE, IBM, Panduit, Schneider Electric и др., так и надежных отечественных производителей.

Oberon ежегодно участвует в рейтингах ключевых аналитических агентств России: входит в Топ-100 крупнейших ИТ-компаний России (CNews).