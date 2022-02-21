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Panduit

Panduit

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.02.2022 Oberon запускает «Цифрового прораба» для контроля технологических процессов и техники безопасности на предприятиях 1
23.04.2019 Решения Panduit, которые должны быть в каждом коммерческом ЦОД. И ни слова про СКС 1
19.04.2019 Семинар «Решения Panduit, которые должны быть в каждом коммерческом ЦОД. И ни слова про СКС» состоится 23 апреля 2
17.04.2019 Каким должен быть ЦОД для цифровой экономики 1
06.11.2018 «ИЦ телеком-сервис» построил инженерные коммуникации для нового офиса «Лаборатории Касперского» в бизнес-центре «Аркус» 1
29.08.2016 2test занялась поставкой, интеграцией и сервисной поддержкой решений Panduit 2
09.06.2016 Технопарк из программы Минкомсвязи построил ЦОД за 1,25 млрд с задержкой на 15 месяцев — «из-за политики» 1
09.06.2016 «Ланит» построил дата-центр для технопарка «Жигулевская долина» 1
02.03.2016 «Ланит» создаст СКС для нефтеперекачивающих станций «Каспийского трубопроводного консорциума» 1
23.07.2015 «Акадо Телеком» организовал в Технопарке МФТИ дата-центр, видеонаблюдение и Wi-Fi 1
24.12.2014 «Астерос» построил сетевую инфраструктуру для дата-центра SDN на оборудовании Panduit 1
14.07.2014 Merlion поглотил дистрибутора кабелей для ЦОДов 1
14.07.2014 Merlion и DNA SCS договорились о слиянии 1
02.10.2013 «Стэп Лоджик» проводит комплексную модернизацию ИТ-инфраструктуры предприятий Ford Sollers в Татарстане 1
01.11.2012 СКС без проводов - теперь это возможно 1
27.08.2012 Банк ВТБ24 и «Инфосистемы Джет» запустили новый отказоустойчивый дата-центр 1
02.07.2012 BCC создала систему электроснабжения для низкотемпературного терминала и новой фабрики мороженого Unilever в Туле 1
22.09.2011 «Астерос» построил ИТ-инфраструктуру нового офиса ТНК-ВР 1
07.06.2011 Общение участников IT & Security Forum 2011 прошло в интерактивном режиме 1
30.05.2011 «АМТ-Груп» построила СКС в новом офисе «Номос-Банка» 1
24.05.2011 «Астерос» оптимизировал управления энергосистемами Санкт-Петербурга и Ленинградской области 1
07.02.2011 Panduit выпустила новую версию платформы Physical Infrastructure Manager для управление инфраструктурой ЦОД 2
16.12.2010 «Астерос» будет продвигать в России систему управления инженерной инфраструктурой PanView iQ 2
15.11.2010 «АМТ-Груп» строит СКС для «Среднерусского банка Сбербанка России» 1
08.11.2010 «АМТ-Груп» создал инженерную инфраструктуру ЦОД для «Трансмашхолдинга» 1
29.06.2010 Emerson Network Power и Panduit помогут клиентам оптимизировать корпоративные инфраструктуры 1
20.10.2009 Inline Technologies построила информационную инфраструктуру ЦОД «ДатаЛайн» 1
16.09.2009 BCC Group установила серверное оборудование на заводе Nissan в Санкт-Петербурге 1
09.06.2009 Карлос Гарсия Рамирес: Базовый подход к СКС устарел 2
04.02.2009 ВСС Group построила инженерную инфраструктуру на молочном комбинате «Петмол» 1
14.11.2008 НЭТА строит СКС для «Альфа-Банка» 1
07.08.2008 В административном здании «Лукойла» построена СКС на базе решения Panduit 2
10.12.2007 Александр Брюзгин: Рынок СКС пошел в рост 1
08.11.2007 Panduit переоснастил ЦОД управления энергосистемами Северо-Запада 2
07.11.2007 Cisco Expo-2007: итоги 2
04.04.2007 В парфюмерном холдинге создана информационная инфраструктура 1
12.09.2006 "КомпьюЛинк" создал серверное помещение для "Росинтер Ресторантс" 1
31.08.2006 "Компьюлинк" займется модернизацией ФТС 1
24.05.2004 ВСС инсталлировал СКС для "Аэрофлота" 1

Публикаций - 44, упоминаний - 52

Panduit и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Schneider Electric 614 8
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 5
HP Inc. 5883 5
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
AMT Group - АМТ-Груп 365 4
Emerson 95 3
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 71 3
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
BICC Brand-Rex 9 3
Dell EMC 5180 3
Компьюлинк ГК - Compulink 456 3
Legrand 82 3
Ланит Интеграция 219 3
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 55 2
Hanwha Techwin - Samsung Techwin - Hanwha Vision 36 2
Forcepoint - Websense 140 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Microsoft Corporation 25775 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 2
Vertiv - ранее Emerson Network Power 77 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
D-Link - Д-Линк Трейд 395 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
Hikvision - Хиквижн 73 2
Transcend Information 82 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 1
Микротест 284 1
ОТВ - Открытые технологии виртуализации 18 1
ИЦ Телеком-Сервис - Телеком-сервис Информационный центр - Телеком-Сервис ИТ - Телеком-Сервис Центр Информационных Tехнологий 28 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 1
Alfa Laval - Альфа Лаваль 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 2
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
ВТБ - ВТБ24 671 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
Wilo - Wilo Rus - Вило Рус - Wilo Bel - Вило Беларусь 11 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 16 1
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 36 1
Аркус - бизнес-центр 6 1
Мортон 26 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 1
Nordstar Tower - бизнес-центр 10 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Ford 435 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 546 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 8
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
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Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 2
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
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IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 2
HPE FlexFabric 15 2
HPE - Juniper Networks - Juniper QFabric - Juniper QFX Series 4 2
Schneider Electric - Andover Continuum 6 2
British Airways ЦОД 1 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Schneider Electric - APC SmartShelter Container 5 1
Panduit PanView 4 1
Panduit Mini-Com 1 1
Panduit PIMS - Panduit Physical Infrastructure Manager Software 1 1
Panduit UPI - Panduit Unified Physical Infrastructure 1 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Oberon - Цифровой прораб 1 1
Apple iPad 4012 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 1
Брюзгин Александр 5 3
Мякишева Марина 84 2
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Андронов Сергей 32 1
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Михайленко Александр 8 1
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Сазонов Александр 13 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Европа Восточная 3138 5
Европа 24964 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
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Казахстан - Республика 6048 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 2
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Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 2
Россия - ПФО - Самарская область 1577 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
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Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 415 1
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Россия - СФО - Иркутская область - Братск 108 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 335 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 40 1
Москва - ЗАО - Крылатские холмы 14 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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