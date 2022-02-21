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Panduit
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 44, упоминаний - 52
Panduit и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
|Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
|Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
|Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
|ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
|TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
|Брюзгин Александр 5 3
|Мякишева Марина 84 2
|Лукьянов Антон 5 2
|Маршанкулов Казим 2 2
|Лукацкий Алексей 140 1
|Гузаиров Айдар 64 1
|Мелехин Александр 8 1
|Таракин Алексей 4 1
|Сабанов Алексей 21 1
|Борисов Владимир 10 1
|Михайлов Дмитрий 8 1
|Габова Ольга 3 1
|Батыжев Юрий 3 1
|Андронов Сергей 32 1
|Белик Сергей 17 1
|Басин Илья 1 1
|Михайленко Александр 8 1
|Симис Борис 17 1
|Тукалевский Денис 3 1
|Гюлназарян Давид 1 1
|Гаврилов Михаил 9 1
|Сазонов Александр 13 1
|Карпов Алексей 24 1
|Мищенко Алексей 11 1
|Веркеенко Александр 1 1
|Зверев Андрей 59 1
|Строкович Антон 53 1
|Самойленко Максим 67 1
|Мамыкин Владимир 44 1
|Дьячков Виктор 37 1
|Канев Сергей 11 1
|Гордейчик Сергей 25 1
|Пшеничников Юрий 8 1
|Антошин Константин 1 1
|Гусаров Кирилл 4 1
|Ипатов Юрий 4 1
|Miller Mark - Миллер Марк 4 1
|Шевелев Вадим 1 1
|Жидков Денис 4 1
|Бурцев Георгий 3 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|N+1 - Издание 188 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
|ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.