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Михайленко Александр



03.02.2025 Диспетчерский пульт САТЕЛ включен в реестр ТОРП 1
17.04.2019 Каким должен быть ЦОД для цифровой экономики 1
08.06.2010 Приморский филиал «Билайн» запускает новый интернет-тариф для юридических лиц «Условный безлимит» 1
30.03.2010 Приморский филиал «Билайн» возобновляет акцию «Мобильный офис за 1% от стоимости» 1
26.02.2010 Назначен новый директор по корпоративному бизнесу Приморского филиала «Билайн» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Михайленко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8754 3
Alfa Laval - Альфа Лаваль 4 1
Panduit 43 1
Amazon Inc - Amazon.com 3001 1
ОТВ - Открытые технологии виртуализации 14 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Исток ГК - Исток Трейдинг 10 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13158 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2185 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10145 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1311 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1441 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7681 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11078 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2576 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2544 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 92 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4415 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2777 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 1
Управляемость - Manageability 1732 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10779 1
Оповещение и уведомление - Notification 4631 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 274 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30785 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 519 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29751 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5366 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8574 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27536 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6106 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21185 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15752 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2663 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7107 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4491 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 127 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1575 1
British Airways ЦОД 1 1
Папета Артем 1 1
Полонский Александр 2 1
Гюлназарян Давид 1 1
Тукалевский Денис 3 1
Басин Илья 1 1
Белик Сергей 17 1
Габова Ольга 3 1
Набоков Федор 1 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1169 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 2
Россия - РФ - Российская федерация 144674 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1289 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1576 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2672 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1148 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6142 2
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 221 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 221 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 435 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2759 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8450 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4884 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1313 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 819 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6406 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5857 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 889 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2410 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1250 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3952 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13546 1
Дальрыбвтуз - Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2009 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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