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Импортозамещение в телекоме: 19 микросхем «Микрона» в оборудовании САТЕЛ

САТЕЛ, российский разработчик высокотехнологичных решений в сфере бизнес-коммуникаций и цифровых экосистем промышленных предприятий, начал применение в своем оборудовании микросхем «Микрона», производителя российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», – теперь в линейке собственного оборудования САТЕЛ используются 19 отечественных интегральных схем производства «Микрона» четырех типов, в том числе стабилизаторы напряжения и операционный усилитель, которые заместили ИС иностранного производства. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ.

«САТЕЛ одним из первых среди ИТ-компаний начал проработку применения отечественной ЭКБ. Сегодня это реальный кейс импортозамещения и пример того, как в телекоммуникационном оборудовании уже сейчас могут работать серийные микросхемы отечественного производства. Тем самым снижается зависимость от импорта в критически важной инфраструктуре», – сказал Евгений Кузьмин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Микрон».

Микросхемы «Микрона» используются в диспетчерском пульте СОДС РТУ и телефонных аппаратах РТУ.

«Компания «САТЕЛ» постоянно развивает свои компетенции, в сотрудничестве с «Микроном» мы производим собственное телефонное оборудование и идем к достижению новых амбициозных целей. Диспетчерский пульт и телефоны внесены в реестр ТОРП, что подтверждает их соответствие установленным нормам и стандартам для отечественных решений в сфере промышленной связи», - сказал Александр Михайленко, директор департамента проектного производства компании «САТЕЛ».

Диспетчерский пульт СОДС РТУ, разработанный департаментом R&D компании «САТЕЛ», представляет собой переговорное устройство для организации рабочего места диспетчера с возможностями телефонной, громкоговорящей и селекторной связи, позволяет подключать несколько терминалов в единую сеть, управлять маршрутизацией вызовов и организовывать многосторонние селекторные конференции. В основе аппаратной части пульта лежат процессоры архитектуры x86, заложена поддержка ARM-процессоров российского производства. Все электронные модули разработаны специалистами САТЕЛ с использованием российской электронно-компонентной базы, а также с учетом специфики отраслевых требований. Перед началом серийного производства СОДС РТУ прошел необходимый цикл испытаний, в ходе которых было подтверждено соответствие всем требованиям, предъявляемым современным рынком промышленного телекоммуникационного оборудования. Используется микросхема «Микрона» GM1117S-3.3ST3RG.

Телефонные аппараты РТУ САТЕЛ

Базовая модель телефона РТУ Т13Р с традиционным набором функций вызова. Среди особенностей устройства: улучшенный аудиопроцессор, цветной экран и четыре SIP линии. Используются микросхемы «Микрона» GM7109HV-APS8RG, GM358S8RG.

Телефонный аппарат РТУ Т25Р с большим цветным дисплеем обладает функциями поддержки приема видеовызова, а также встроенным Bluetooth и Wi-Fi, функционал включает возможность беспроводной связи и приема видео. Используются микросхемы Микрона GM7109HV-APS8RG, GM358S8RG.

Топовая модель РТУ Т27 ВР с большим 7-дюймовым сенсорным экраном и расширенным функционалом имеет возможность проведения аудио- и видеоконференций. Используются микросхемы «Микрона» GM432AST23RG, GM358S8RG.

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